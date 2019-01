“Nueva carrera armamentista” del 5G entre EU y China, donde Huawei lleva la delantera

A tres días de la crucial visita del viceprimer ministro chino Liu He a Trump, con el fin de alcanzar una tregua en su “guerra comercial”, el Departamento de Justicia recrudeció la confrontación acusando a Huawei, pionera china del G5 (http://bit.ly/2E6LhPA), de todos los crímenes habidos y por haber, que no suenan nada creíbles, cuando no existe evidencia, salvo los arrestos de dos empleados de Huawei acusados de “espionaje” por Polonia, donde Estados Unidos busca construir una base militar, el “Fuerte Trump (sic)”, para intentar amedrentar a Rusia.

NYT publicó un extenso reporte que titula La nueva carrera armamentista del G5 entre EU y China (https://nyti.ms/2Ba1MrH), donde “Washington empuja a sus aliados a combatir a Huawei”, mediante la red de “los cinco ojos” de la anglósfera (http://bit.ly/2VqlRmg).

Trump ha equiparado las ventajas tecnológicas de China –en particular, su liderazgo del 5G (la quinta generación de telefonía móvil)–, como una amenaza a la “seguridad nacional de EU”.

¿Cómo catalogará, entonces, Trump el alunizaje de China en la parte oscura de la Luna, donde EU ha quedado rezagado? (http://bit.ly/2SR6CB8).

Según estrategas de EU citados por NYT, “cualquier país que domine el 5G ganará ventaja económica, de espionaje y militar la mayor parte de este siglo” cuando la transición al 5G, más que una evolución, sería una revolución: “será casi más importante que la electricidad”. ¡Impactante!

Hace ya ocho años, la ubicua NSA irrumpió en la matriz de Huawei en búsqueda de una inexistente amenaza china, según documentos de Snowden (https://nyti.ms/2TjICqw).

¿Qué actitud adoptará Israel que se ha conectado a la “Ruta de la Seda”? ¿Traicionará a EU o se irá con China? (http://bit.ly/2Tn6f1w).

Global Times ( GT), portavoz oficioso del Partido Comunista Chino, rechaza el alucinante reporte del NYT como típico del “pensamiento estadunidense” que contempla la mera competencia mercantil del 5G como una “carrera armamentista” y “concede demasiada importancia al dominio de la tecnología” (http://bit.ly/2TlgXFI).

GT fustiga que EU “es un hegemón en los campos económico y tecnológico” y “piensa que China también tiene la ambición de disputar el dominio del 5G” que contempla con una “mentalidad de suma-cero, provocando impactos negativos” cuando la “globalización (sic) promociona la integración de los intereses de todos (sic) los países”.

Cabe señalar que, en contraste con la parasitaria y especulativa globalización financierista de las alicaídas plazas anglosajonas de Wall Street y La City, la globalización china es de corte economicista y basada en la infraestructura, mediante sus prodigiosas “Tres Rutas de la Seda” (http://bit.ly/2TkJ4ox), y su portentosa innovación tecnológica autárquica “Hecho en China 2025”, que Trump pretende torpedear.

GT juzga que “en el futuro, el poder de unos pocos países selectos (sic) no podrán más dominar el mundo entero”, en clara alusión a la decadente unipolaridad de EU que “ignora completamente las reglas de los negocios y suprime en forma salvaje a Huawei, que constituye la más severa persecución en décadas de globalización”.

El portal chino ridiculiza que “Washington no tiene evidencia” del supuesto “espionaje de Huawei, salvo acusaciones imaginarias” y “sólo busca privar a las empresas chinas de su derecho a liderar (sic) la tecnología 5G”, por lo que usa la “geopolítica (sic), en lugar de las reglas de mercado” que “traerá el caos en cierta medida, pero no por mucho tiempo”. ¡Qué seguros se sienten los chinos!

GT considera que la “globalización probablemente ahogará (sic) la rapsodia (sic) de la carrera armamentista del 5G” y que la “supresión de las trasnacionales chinas high-tech como Huawei y ZTE es un movimiento estratégico de EU”, por lo que en su “ambiente externo, las dos empresas tendrán dificultades en el corto plazo, lo cual deberán contrarrestar mediante el desarrollo de sus tecnologías con productos más baratos y demostrar que su boicot provocará mas pérdidas” que beneficios.

¿Qué postura tomará México atrapado en la “jaula geopolítica” de EU desde 1848?

AlfredoJalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

La Jornada

Te gusto, quieres compartir