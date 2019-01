Urge tomar decisiones

Por Kajkoj Maximo Ba Tiul –

El actual escenario político de nuestro país, nos invita a tomar acciones fuertes. Ojalá que nos estemos dando cuenta que no bastan las manifestaciones, los llamados a paros nacionales, las conferencias de prensa, los comunicados e incluso tampoco será suficiente la participación en las próximas elecciones. Este momento nos está llamando a salir del letargo pacifista y entrar a construir verdaderas acciones revolucionarias.

Como si fueran libretos teatrales ensayados anticipadamente, como decía un amigo, estamos repitiendo el escenario político de la llamada época liberal, “en donde la idea de la República está construida sobre dos poderes; el ejecutivo y el legislativos y el poder judicial participa como una secretaría más, que obedece a los dos anteriores”. Pero mientras tanto los llamados poderes criminales se consolidan cada vez más, como en tiempos anteriores se consolidó el poder colonial español, el poder económico alemán, el poder económico norteamericano y así llegamos hasta 1944.

Hoy los mismos grupos nacidos de la contrarrevolución contra Arbenz, se consolidan cada vez más.

Quienes están dictando el libreto son nada más que algunos viejos emelenistas y algunos hijos y nietos. La Liga Pro Patria, Guatemala Inmortal, Fundación contra el Terrorismo, entre otros, son los mismos que durante muchos años infundieron miedo y terror en todo el país. Son estos mismos, quienes crearon a la Mano Blanca, la Central Autentica Nacionalista, el Jaguar Justiciero, entre otros.

A ellos se les debe el desarrollo del genocidio en el país y por lo consiguiente el desarrollo de la pobreza y la extrema pobreza, las mismas que son la causa de la migración de muchos hermanos nuestros a Estados Unidos y a otros países de Europa.

Estos están constituidos por comerciantes, empresarios, militares, profesionales, religiosos, etc, y que forman parte de la CIACS. Son los mismos que desarrollaron la violación a los derechos humanos de los guatemaltecos durante el recién conflicto armado y por eso mismo, en el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos el gobierno de Guatemala en ese entonces, el mismísimo Alvaro Arzú se comprometió a desmovilizar y por lo que se pidió la creación de una comisión internacional, lo que hoy denominamos CICIG.

El crimen organizado no es nuevo en el país y la forma como han utilizado al Estado para hacer de las suyas tampoco. Todo eso inició desde el momento que los hermanos Alvarado en la época colonial, se apoderaron de las tierras indígenas. Esto mismo, se fue desarrollando poco a poco, hasta nuestros días, convertido hoy como el mayor cáncer que nos aqueja. El crimen organizado se ha alimentado de la impunidad y la corrupción, creando hasta en los rincones más lejanos de nuestro país, pequeños corruptos y que se sienten amenazados por un organismo internacional que se dedique a investigarlos. Por eso, mismo, encontraron en un presidente a quien pueden manipular y asi decir y hacer lo que ellos quieren, con el fin de mantener su nivel de criminalidad.

El pueblo pobre de Guatemala y los sectores progresistas, no deben de caer en la trampa del circo montado por los ideólogos de esta crisis. Esta no es una relación de comunistas y capitalistas. Esta es un claro montaje para medir fuerzas. No olvidemos que estamos ante un escenario electoral.

Estamos a pocos días de la convocatoria a elecciones, entonces se están presentando como lo que quieren “lobos vestidos de ovejas”.

Los videos y la utilización de las familias, a quienes supuestamente la CICIG les violó sus derechos, en la conferencia de prensa convocado por el títere presidente, pueden concebirse como la forma pedagógica más corrupta, demagógica y embustera para hacer creer al ciudadano común y corriente, que la CICIG es un problema para Guatemala, cuando en realidad nuestro problema está

en que un pequeño grupo de corruptos y criminales, como estas familias presentadas ayer en la conferencia de prensa, son quienes nos siguen hundiendo al país en la miseria y la pobreza.

La crisis comandada por este títere, está diseñada para que este grupo de corruptos (empresarios, sindicalistas, militares, narcotraficantes, intelectuales, religiosos, políticos) no vayan a parar a la cárcel. Por eso, es que solo los corruptos y quienes comparten la corrupción, pueden estar de acuerdo con la derogación ilegal del acuerdo de CICIG. Ilegal, porque debe ser el CONGRESO quien derogue el decreto ley de creación y además, Guatemala de forma unilateral no puede tomar decisiones, de acuerdo al artículo 11 y 12 del acuerdo de creación de CICIG.

Otro elemento importantísimo que debemos tomar en cuenta, es que Jimmy Morales, pretende hacer creer a la ciudadanía, que solo porque fue electo popularmente, es el único que puede tomar decisiones supuestamente democráticas, se le olvida que quien lo puso es el pueblo y es este último quien lo puede sacar. Se le olvida a Jimmy Morales, que no es el gobierno quien pidió la instalación de la CICIG, cuando cuestiona a quien obedece la CICIG, porque la CICIG obedece a los reclamos del pueblo de Guatemala. Este pueblo amenazado, perseguido, criminalizado, ninguneado por el crimen organizado y los grupos empresariales, militares y religiosos corruptos.

Es este pueblo quien ya se cansó de tanto robo, saqueo y abuso de sus recursos, por parte de funcionarios de todos niveles, políticos que llevan más de treinta años metidos en el congreso, alcaldes y funcionarios medios enriqueciéndose ilícitamente cada cuatro años, presidentes de COCODES quienes se venden por un quintal de cemento, de abono o herramientas para la agricultura, como lo que está implementando hoy el gobierno en todo el país, a través de las oficinas del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Agricultura, la SESAN y otras instituciones gubernamentales, para fortalecer su partido FCN y otros partidos de derecha, que solo de nombre han cambiado y que ya el TSE debería de suprimir.

Por eso, la pelea contra la CICIG, por parte del gobierno, no tiene como objetivo fortalecer la democracia guatemalteca, sino preparar las condiciones para escapar de la cárcel y de la justicia por haberse enriquecido ilícitamente utilizando el marco del Estado y preparar paulatinamente su salida del país, utilizando sus buenas relaciones con gobiernos corruptos y fascistas, como los del grupo de Lima, quienes de igual forma se alían al gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a gobiernos progresistas del Continente, que es lo único que saben hacer.

La discusión sobre CICIG; por parte del CRIMEN ORGANIZADO del país, tiene como finalidad, restablecer su fuerza de control hacia el Estado guatemalteco y vendernos la figura de algún político de derecha o de extrema derecha, que con su discurso demagógico, pretenderá decirnos que su objetivo es anticorrupción y anti-impunidad. Además de seguir enriqueciéndose ilícitamente, robando los recursos del Estado, como hasta ahora lo han hecho, incluso los denominados “empresarios honestos”, que después se lavan las manos pidiendo disculpas y perdón al pueblo, como en su momento lo hicieron empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito.

Ante este escenario, solo podrá salvarnos o defendernos de la mano criminal de los corruptos, la unidad y la organización del pueblo guatemalteco, si es que quiere liberarse y estar dispuesto a defender lo poco que habíamos alcanzado no solo con CICIG; si no, con las luchas de nuestros antepasados, quienes nos dejaron el gran legado de reconocernos como sujetos de derecho.

SIN LA PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS NO HAY DEMOCRACIA. LOS CORRUPTOS Y CRIMINALES, SOLO TIENEN UN LUGAR, LA CARCEL.

DESDE LAS MONTAÑAS DE LOS MAYAS REBELDES

“NO ME QUITEN LAS CADENAS, HASTA QUE MI PUEBLO SEA LIBRE” (Manuel Tot)

