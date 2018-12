China y el secuestro judicial de la “princesa tecnológica” de Huawei

Alfredo Jalife-Rahme

La batalla por la hegemonía prosigue en el planeta con su nuevo binomio confrontativo entre globalistas y nacionalistas, en el que concurre la añeja dicotomía de “izquierda” contra “derecha”, donde convergen las medievales bifurcaciones de cristianos contra musulmanes –a las que se agregan subfracturas de evangelistas contra católicos y/o cristianos ortodoxos, además de sunitas contra chiítas.

Estas añejas y nuevas dicotomías serán superadas por la nueva guerra tecnológica de la inteligencia artificial que ya empezó entre EU y China, como reflejo de la Cuarta Revolución Industrial y la “Guerra High-Tech de EU vs China” mediante el secuestro judicial de la hija del dueño de Huawei” (http://bit.ly/2E6LhPA).



Réseau Voltaire considera que “la verdadera causa es que Huawei utiliza un sistema de encriptación que impide a la NSA de EU interceptar los teléfonos móviles de esa marca china. Fuera del mundo occidental, los gobiernos y servicios secretos de numerosos países han comenzado a equiparse con material de telecomunicaciones de la marca china Huawei para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones” (http://bit.ly/2zRihZi).

Existen señales encontradas en la supuesta “tregua” de la guerra comercial entre EU y China. The Washington Post –propiedad de Jeff Bezos, dueño de Amazon– alega que “Trump está por condenar a China sobre hackeo y espionaje económico”, como disuasión de los intentos de China para desplazar a EU como el principal líder en tecnología (https://wapo.st/2zVslQT), mientras The Wall Street Journal, muy cercano a Trump, anuncia el “reinicio de una nueva ronda de negociaciones comerciales del vice-primer chino Liu He con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el representante comercial Robert Lighthizer para reanudar la compra de productos agrícolas por China” (https://on.wsj.com/2zRhyHy).

Asombra que China no haya suspendido las negociaciones pese al secuestro judicial, mientras el juez canadiense a cargo de la detención de la “princesa tecnológica” Meng Wanzhou, con falacias pueriles –sus negocios con Irán que supuestamente hubieron violado las sanciones de EU.

Según Bloomberg, China está a punto de recortar las tarifas a los carros estadunidenses de 40 por ciento a 15 por ciento, lo cual es una sonada concesión de Pekín (https://bloom.bg/2zSMiYH), y quizá constituya un quid pro quo para la liberación de la princesa china.

Ha quedado claro que lo que está en juego es el liderazgo azorante de Huawei en el mercado 5G donde “casi mil 200 millones de personas en el mundo operarán sus redes en 2025, con 30 por ciento proveniente de China” que se posicionará como “el mayor mercado 5G del mundo, en la nueva era de la economía digital”.Ya en 2017 se calcula(ba) su valor en casi 4 billones de dólares, “equivalente a la tercera parte del PIB de China” (http://bit.ly/2zSlebU).

El portal chino Global Times considera que la persecución de la anglósfera y sus “5 ojos” espías –EU/Canadá/Gran Bretaña/Australia/Nueva Zelanda–, a quienes se ha sumado Japón, “tendrá efectos negativos sobre Qualcomm, Microsoft e Intel debido a que Huawei es el mayor proveedor del equipo 5G en el mundo”.

Nada veladamente Global Times amenaza de que también “China puede restringir a las trasnacionales de EU de entrar al mercado chino”.

A mi juicio, la verdadera batalla del 5G será librada en Europa (500millones de habitantes), hoy fracturada, e India (más de mil 300 millones de habitantes). Es curioso que la guerra digital por el alma del 5G se haya vuelto también demográfica.

Un editorial del Global Times fustiga que “EU y Canadá corren el riesgo de abrir una caja de Pandora” y aduce que la detención de Meng es susceptible de provocar “un impacto fatal (sic) en el orden global comercial” (http://bit.ly/2zRi0Wg).

A mi juicio, China en forma prudente no ha tomado aún represalias deteniendo en forma absurda a los empresarios de las trasnacionales de EU que obtienen la mayor parte de sus ganancias en Pekín (http://bit.ly/2zU5yVv) y quienes no están de acuerdo con la guerra comercial de Trump ni en su forma tan rupestre de “negociar”.

Fuente: La Jornada

