Fondos públicos para campañas deshonestas

Por la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala RPDG – Guatemala y su Diáspora,

Cápsula informativa 380-18

Reabrimos hoy la “Galería de infames” (infame con minúscula, como corresponde) para señalar a las alimañas que se postulan como candidatos y candidatas para el Poder Ejecutivo, el Congreso y las municipalidades. Recordamos que no pueden ser candidatos o candidatas los que hayan sido ex presidentes (quedan vivos Cerezo, Serrano, Portillo, Berger, Colom, Pérez y Jimmy), sus cónyuges y sus vicepresidentes. De todas maneras, incluimos en la Galería a Patricia de Morales, por si acaso se quiere convertir en alcaldesa de Jocotán. También incluimos a quienes participaron en el acto anticipado de campaña, con fondos públicos, en el CAP de ese municipio, y, según noticias de hoy, incluimos nuevamente en la Galería a los Ministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, y Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Alfonso Alonzo, al igual que Álvaro Arzú Jr., quien para conseguir dinero del narcotráfico colombiano ha condecorado, a escondidas, al Embajador de dicho país en Guatemala, cuando, en realidad, dicho personaje debiese ser declarado persona non grata.



La noticia de PL nos indica (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/marn-y-civ-los-unicos-ministerios-que-han-pautado-anuncios-en-tv) que ambos ministerios han comprado tiempo de TV, que servirá sin duda para promocionar sus campañas electorales y la de otros integrantes del Pacto de Corruptos. Las fotos no mienten al mostrar las caras de los facinerosos, quienes no deberían lograr ni un solo voto en el resto de sus vidas. Jimmy y Alonzo, tal para cual.

Las y los corruptos, junto con los corruptores, que no son pocos, sueñan con la “piñata pública”, que les permitirá comprar votos y voluntades militares, judiciales y electorales. Son campañas deshonestas para fines más deshonestos todavía. Nos preguntamos cómo pueden las sectas cristianas fundamentalistas, que dicen sustentar la verdad y la moral, apoyar a semejantes granujas, que no solamente cometen los desaguisados, sino que fanfarronean con relación a los mismos. Nuestra Revolución Ética también exige de quienes practican su religión que se apeguen a los preceptos de la misma. Jimmy Morales se la pasa invocando a Dios, como pastor mesiánico, mientras que miente, engaña, traiciona y delinque, como que si los 10 mandamientos no existieran. Después de haber apoyado a Ríos Montt, Jorge Serrano y Jimmy Morales, las sectas deben reconocer su grave responsabilidad al apoyar a “lobos con piel de oveja”.

