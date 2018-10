La caravana de migrantes: observaciones psicosociales

Por el Area de Psicología Social Comunitaria, USAC –

El área de Psicología Social Comunitaria, del Departamento de Práctica manifiesta:

1. La caravana de migrantes que salió de Honduras, pasando por Guatemala y que ha llegado a México, desnuda una realidad cotidiana de los países centroamericanos. Se estima que cada día salen más de 300 personas de cada uno de los países del llamado “triángulo norte” de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, en una migración invisibilizada y dolorosa, llena de peligros, pero que responde al Derecho Humano de migrar y buscar mejores condiciones de vida. Son hombres, mujeres, niños y adultos mayores que buscan algo que no obtienen en sus países de origen.

2. Este éxodo masivo en tiempos de paz es un fenómeno único, puesto que las migraciones colectivas que se han hecho en la región y en otras partes del mundo, usualmente responden a situaciones de violencia política como guerras civiles. Sin embargo, en esta ocasión, la caravana de migrantes está motivada principalmente por la violencia estructural (pobreza, delincuencia y corrupción), que hace intolerables sus condiciones de vida (trastornando sus proyectos vitales) y les expulsa.

3. Ante esta situación, los gobiernos han reaccionado negativamente, tratando de desentenderse u obstaculizar el paso de la caravana de migrantes. Pese a los acuerdos migratorios centroamericanos y que reúnen las condiciones de personas con necesidad de protección especial, los gobiernos no dan respuestas adecuadas o buscan frenar esta situación. Sin embargo, la solidaridad de personas, comunidades y organizaciones ha impedido que se desarrollen hechos represivos extremos. También se ha visto una notoria respuesta por parte de algunos grupos de policías de a pie y mandos medios: la resistencia a cumplir órdenes ilegales. Esto puede ser resultado de algunas décadas de promoción de Derechos Humanos en las instituciones policiales y la mayor observancia de los mismos por personas e instituciones.

4. Otra respuesta de sectores conservadores ha sido criminalizar esta caravana de migrantes. Se busca fomentar estereotipos sociales y estigmas en torno al “otro” extranjero. Se les criminaliza y se aviva el nacionalismo en un intento de rechazarlos. Se despiertan temores de actividades delincuenciales y, no obstante, no hay una denuncia ni hecho demostrado de estos supuestos actos criminales. Lo que evidencia las motivaciones políticas y los miedos que se buscan despertar en la población que observa el paso de los migrantes, buscando crear una imagen negativa de los mismos.

5. La caravana de migrantes también se inserta dentro de complejas y desiguales relaciones internacionales y situaciones geopolíticas. El gobierno de Trump reacciona de manera airada, amenazando con eliminar la “ayuda” a los países que no impiden el paso de migrantes, consecuente con sus promesas de campaña y actos previos de su presidencia. Ante esto, los gobiernos centroamericanos no responden de manera enérgica, sino a través de silencios y miedos ante la política amenazante del gobierno de Trump. El gobierno de México recibe a mujeres, niños y algunos hombres1, aplicando criterios que pueden dejar en riesgo a muchas de las personas que integran la caravana. Honduras militariza su frontera y Guatemala no declara la asistencia humanitaria, la cual podría ser apoyada técnicamente por el ACNUR.

6. La solución a procesos migratorios tan complejos como el que se vive en estos momentos, tiene que ver con la creación de mejores oportunidades de vida y respeto a los derechos humanos de salud, educación, empleo digno, etc. Esto sólo se puede hacer a través de profundos cambios en las estructuras económicas y políticas, en un esfuerzo sostenido a largo plazo que involucre a gobiernos y sociedad civil. Significa modificar el sistema político y eliminar las prácticas corruptas, impunes y clientelares.2

7. La caravana de migrantes es única por brindarse una organización política que busca visibilizar la migración, proteger a sus participantes y alcanzar el objetivo de atravesar fronteras. No puede verse como manipulación, sino como resultado de la capacidad de agencia y organización de personas en condiciones difíciles. Su origen concreto se encuentra en una invitación creada en redes sociales y a la que responden los participantes en el anhelo de encontrar protección y posibilidades de cumplir sus objetivos. Encuentran su fortaleza al ir reunidos, caminando juntos. Si detienen a unos, cientos se acercan a defender y continuar su marcha, rompiendo los obstáculos interpuestos por autoridades.

8. Un aspecto destacable ha sido la solidaridad humana que ha encontrado la caravana de migrantes en su camino. Personas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han brindado comida, refugio y lo que tienen a su alcance para ayudar a los migrantes y mitigar las necesidades que encuentran a su paso. Esto es un ejemplo de las virtudes populares de las que hablaba el psicólogo Ignacio Martín-Baró.

9. Por último, hacemos un reconocimiento a las personas, comunidades e instituciones que han brindado su apoyo y solidaridad a los migrantes, así como nuestra admiración por la caravana de migrantes que, en un contexto tan difícil y en un camino tan lleno de riesgos, muestran una lección de organización y humanidad.

(1) Mujeres y niños merecen protección especial, sin embargo, los criterios del gobierno Mexicano pueden suponer riesgos para otros integrantes de la caravana de migrantes.

(2) Mientras se produce la caravana de migrantes, el Congreso guatemalteco busca modificar leyes que significan un retroceso en la lucha contra la impunidad.

Área de Psicología Social Comunitaria

Departamento de Práctica

Escuela de Ciencias Psicológicas

Universidad de San Carlos de Guatemala

Área de Práctica Social Comunitaria

Te gusto, quieres compartir