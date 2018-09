Lorena Medina

No lo olvide general, los llantos y la sangre regaron la tierra y esta es la era de las cosechas, de maizales, de futuro y mil frutos de libertad. Hormigos y ceibas renaciendo, frondosas raíces cubriendo el suelo de Iximuleu, reverdeciendo el campo y la ciudad. Un ciclo nuevo emergiendo, memorias presentes y sueños truncados van trepando, en la conciencia vehemente de un Pueblo que grita y canta. Es un canto de esperanza, donde ya no hay voces amordazadas ni nudos en la garganta. Ya se rompió el velo negro, no hay demora ni vuelta atrás, es solo pa’ delante, y que nadie se quede atrás!

Ahora va saliendo a flote toda la vergüenza que reviste su traje planchado y su sonrisa fingida. Tan raída como su democracia, como el tinte de sus guedejas y sus buenas costumbres, como su gobierno y sus palabrerías.. ¿Cree que hay todavía alguien a quien engañar? No general, ya no callan los cenzontles, ni hay fronteras para frenar, la algarabía y el gozo de quienes añoraban un día saborear un acto de justicia y de dignidad, para que paguen los asesinos de ilusiones, quienes como usted han labrado tanto mal.

Todo fue en vano, sus látigos, el fuego, las patrullas y sus guantes blancos tronando dedos, para que pudieran amordazar las verdades con toques de queda y andanzas kaibilezcas, alimentadas de niños perdidos y mariposas desfloradas, con saña, sudor y alevosía, botas sucias, pero eso, ya nunca más general!

El tiempo y la sangre se encargaron de revelar su vileza, rapiña y menosprecio total, por la vida, por las flores y todo aquello que desentona con su rancia sociedad. Pobres ricos encarcelados de su egocentrismo y los crucifijos, amos y señores del qué dirán y la falsa moral. Abolengo que priva y privatiza, que compra conciencias y voluntades, paladines del libre mercado y del dinero transnacional.

Hoy se han despertado incómodos, trasnochados, escuchando que hay retumbos de montañas en pleno centro de la ciudad, con pies pequeños y verdades grandes, los que vienen trayendo el grito de los venados y las primaveras en torrencial. Vienen blandiendo dignidad Y VERDAD a manos llenas, de niños descalzos y rojos amaneceres, porque es el tiempo para empezar…Este río tomó su cauce, ya nada lo detendrá, dejando atrás la mancha negra de la antihistoria, hedionda a muerte, a chafas y a impunidad, hasta que abrazar la utopía floreciente de nuestra LIBERTAD.

