Los sempiternos defensores de la corrrupción e impunidad

Por Juan Fratti –

juanfratti@yahoo.com

EL CLAN DE LOS VALLADARES MOLINA

El Sr. Acisclo Valladares Molina, quien se desempeña actualmente como embajador de Guatemala, ante el Reino Unido, es uno de los defensores mas agresivos de la impunidad, y del Status Quo.

Los Valladares Molina, quienes se jactan de ser descendientes de los próceres de la “independencia” -de quien?-, concretamente del Sr. Pedro Molina, siempre han sido defensores de la más pútrida corrupción, ignominia y estulticia de los régimenes más represivos y oprobiosos del país.

Baste recordar que Acisclo el Viejo, era embajador de Guatemala ante el Vaticano, cuando su santidad el Papa

Juan Pablo II visitó el país, en tiempos en que el jefe de facto del país, el dictador impuesto por un golpe de estado, el General (+), Efraín Rios Montt gobernaba el país. En un desafiante desplante, ante la autoridad representada por el Papa, y la comunidad internacional, el dictador tropical -cualquier parecido con el Payaso Jimmy Inmorales es pura consecuencia), decidió ejecutar a 6 personas juzgadas en los Famosos Tribunales de Fuero Especial, durante la visita del papa. El embajador ante el vaticano en ese tiempo, envió el llamado de Clemencia que surgió de la Santa Sede para detener dicha Monstruosidad.

Rios Montt en un Alarde de fuerza con el apoyo de la Iglesia Protestante de EEUU, concretamente de la secta The Godspell (El Verbo), financiada en USA, por las industrias Petroleras, decidió seguir adelante con el asesinato de dichas personas que habían sido “juzgadas” por jueces Sin Rostro (probablemente algunos de ellos todavía enquistados en el aparato estatal). Al final dicha acción les resultó contraproducente. La reacción del gobierno del dictador y su diplomacia, fue de limpiarse en Acisclo el Viejo, arguyendo que no había enviado el pedido de CLEMENCIA A TIEMPO. Este cayó en una profunda depresión y falleció de un infarto a los días de dichos sucesos. Según diplomáticos en México y Costa Rica, que lo conocían bien,decían que su fallecimiento se debió a la TRAICIÓN del gobierno de Rios Mont. Como decía mi abuelita. MAL LE PAGA A QUIEN LE SIRVE BIEN AL DIABLO. Sobre esto de los Valladares Molina hay mucha tela que cortar. Baste decir que el Reino Unido es uno de los donantes de la CICIG, y si al hipócrita del Acisclo el Medio, no le gusta, eso, que renuncie a su puesto.

Tela de otro costal, es el caso de su hijo el Junior, que estuvo involucrado en un millonario soborno de una de las empresas de telefonía celular y proveedores de Internet, en el país, para garantizar que seguirían en businesses al frente del negocio jugoso de la telefonía celular…conocido es que las empresas extranjeras del negocio de las ondas NO PAGAN o PAGAN EL MÍNIMO DE IMPUESTOS EN EL PAÍS, aprovechando los contactos, conectes, y loopholes que la legislación guatemalteca elaborada a la medida de su voracidad les permite.

EL CACIF Y LAS CAMARAS EMPRESARIALES

La izquierda como la derecha en Guatemala, siempre fueron Machistas, Racistas y anti-ambientalistas.

Hecho que se ve en la pobre o nula participación del sector femenino, en las cámaras empresariales, grupos de Presión -como lo son ellos- y una serie de fundaciones (ONG’S), del sector empresarial, que actúan incluso como organizaciones caritativas, recogen donaciones en el extranjero, y ejecutan entre el 5 y 10% de lo recaudado, y el resto se lo embolsan…..lo hemos visto en situaciones de emergencia que es donde surge LO MEJOR Y LO PEOR DE LA GENTE, en casos como el terremoto del 76, durante el régimen corrupto y represivo del General Laugerud García, donde se veían los pick-ups Toyota nuevecitos, sin placas, pilotados por especialistas del ejército, vendiendo la ayuda que la comunidad internacional donó, en el Mercado del Guarda….merced a esas barbaridades el gobierno Mexicano de ese tiempo, decidió a través de los camiones-cocinas de CONASUPO ( Corporación Nacional de Supervivencias Populares), repartir ellos mismos los alimentos ya elaborados. Por un lado el Camión de CONASUPO, repartiendo los refrigerios de manera ordenada en el Barrio El Gallito, por otro el Camión del Ejército, repartiendo unas bolsitas de frijol y arroz, en una larga fila, los estudiantes de la Politécnica, vapuleando a la gente, para mantener el “orden”. Lo digo con propiedad pues yo estaba en el grupo de voluntarios que firmamos en AEU, para trabajar como voluntarios en la construcción de albergues provisionales.

Que hicieron los empresarios en esta coyuntura….APROVECHARSE, ESPECULAR, ENRIQUECERSE, el precio del cemento y materiales de construcción se disparó, la los integrantes de la Cámara de Industria y la Cámara de Construcción pasaron de RICOS A MILLONARIOS.

Esto es sólo para MUESTRA UN BOTÓN.

LA UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN

Y sus Tanques de Pensamiento (buen nombre, pues a lo mejor en el fondo de esos tanques SON INTELIGENTES), no han parado de darle al país, tipos de la CALAÑA del ACTUAL DIPUCACO, defensor de los Narcos de la Conexión Suiza, el patético Fernando Linares Beltranena, que ya se quitó la máscara y dijo A CALZON QUITADO, lo que piensan las ELITES MISÓGINAS, de este país, que no les IMPORTAN NI LAS MUJERES, NI LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, NI EL MEDIO AMBIENTE, NI LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE RECIBEN ALGUN BENEFICIO DE LAS ENTIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, que los gobiernos sucesivos, cámaras empresariales, y políticos y DIPUCACOS OPORTUNISTAS, nunca le darán. Claro vale aclarar aquí, que el LITIGIO MALICIOSO, no es monopolio de los abogánster graduados de la Marro, lo practican también LOS MERCADERES DEL PUEBLO, prestos a venderse al MEJOR POSTOR.

EL CLAN DE LOS SKINNER-KLEE-ARENALES

Si bien Jorge Skinner-klee era ciudadano norteamericano, de nacimiento, pues nació en San Francisco, California, en 1923, y sirvió a la diplomacia Guatemalteca, siendo embajador ante la ONU EN 1957, poco se supo de él aparte de los chistes que circulaban en Guatemala en la época, y las acusaciones de comunista, que hacían de él, miembros del Movimiento de Liberación Nacional.

Skinner Klee, fundó junto a Antonio Arenales Catalán (Canciller del gobierno asesino de Arana Osorio), fundaron en Guatemala el bufete de ley internacional Arenales-Skinner Klee.

El hijo de éste, Jorge Skinner-Klee Arenales, se graduó de abogado y empezó a trabajar con su primo Antonio Arenales Forno, en dicho bufete. En los albores de la creación del aparato para combatir los CIACS (Aparatos Clandestinos enquistados en el aparato estatal), se conocía la posición de Antonio Arenales Forno, de abierta oposición a la creación de lo que sería a la postre la CICIG. En la representación de Guatemala en la ONU, bajo la batuta de Gert Rosenthal, en el gobierno de Berger, se sabía de la posición de oposición timorata que Jorge Skinner-klee (hijo), hiciera a las propuestas de crear una CICIG, independiente del gobierno de Guatemala, segun se conocen de cables desclasificados de Wiki Leaks, no es de extrañar que ahora don Jorge, se oponga a la CICIG, pues el gobierno tiene bajo la manga con el asesoramiento de militares, profesores de la UFM, y sus bufetes de abogánsters (incluído el de los Skinner-Klee-Arenales), tienen su propio proyecto de CICIG, sin dientes y mejor si no existe. Recuérdese el gran daño que le causó a los programas de RESARCIMIENTO de las Víctimas, la actitud perversa del sr. Antonio Arenales Forno.

Ahh se me escapaba un pequeño detalle, la visita de 14 embajadores ante la ONU, hacia algunas de las nuevas colonias de Judíos Ortodoxos, antes del traslado de las embajadas de esos países a Jerusalen, entre ellos iba el sr. Skinner-Klee. Según el Jerusalem Post, el portavoz del gobierno israelí, su objetivo era “educar” a los embajadores de dichos países, de la necesidad de trasladar sus embajadas a la ciudad en cuestión, nótese la TOLERANCIA de la ONU, al pagarles los víaticos a dichos embajadores a sabiendas de que el traslado de las embajadas a la capital en disputa, VIOLABA LOS ACUERDOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL….cosas veredes amigo Sancho.

EL CLAN DE LOS MILITARES

Bien podría llamarse este el clan de los CHAFAROTES, pues militares dignos, si hay algunos, se podrían contar con los dedos de la mano. La historia del ejército moderno empieza con la Revolución del 44, y si algo malo le achacan algunos críticos al gobierno de Arbenz, fue el empoderamiento de la institución armada, pues en tiempos del dictador Ubico, estaban en trapos de cucaracha. Como el objeto de este pequeño artículo no constituye ni siquiera un ensayo, sólo pondré aquí algunos de los proyectos que la institución armada llevó al fracaso en las décadas pasadas, y algunos de los negocios que poseen actualmente, frutos de la corrupción, legislación casuística, y cooptación del poder político.

EL BANCO DEL EJERCITO (BANEJER), que llegó a poseer un enorme edificio en la zona 1 y varias sucursales en la república, fracasó debido a la voracidad, falta de responsabilidad, y corrupción al conceder préstamos a oficiales, sin ninguna garantía de pago. Hay que señalar que el banco no hubiera jamás EXISTIDO, si no fuera por la aprobación de la Junta Monetaria, dominada desde su creación hasta el presente por el CACIF.

EL CANAL 5

En el punto más algido del conflicto armado, el ejército llegó a poseer, como parte del Manual de Operaciones Militares Psicológicas, su propio canal, que difundía contenido ideológico anticomunista, y de defensa del Status Quo. Este también quebró por la mala administración militar.

EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)

O Plan de pensiones de los militares el cual también quebró por malas desiciones de los militares, sobre todo la desición de poner las pensiones de sus asociados en los mercados emergentes rusos, que demostraron ser un esquema fraudulento…..ironía del destino….los antiguos enemigos comunistas, esta vez eran BUENOS SOCIOS INVERSIONISTAS…

Es de hacer notar que en los 3 casos, el estado (es decir, nosotros los tax payers), acudió al socorro de dichas malogradas experiencias.

EL ESTADIO DEL EJERCITO

Cómo es posible que el Estadio Nacional, construído en el período de la revolución 40’s50’s esté en uso, mientras el Estadio del Ejército construído décadas después, no pueda utilizarse, debido a fallas estructurales.

En fin los militares lo tuvieron de todo, Comisariato con precios subsidiados, gasolineras propias, su propio hospital, todo pagado por nosotros los taxpayers, todos proyectos fracasados, los cual nos lleva a concluir que el ejército tiene el TOQUE DEL REY MIDAS, sólo que aquel lo que tocaba lo convertía en oro y estos otros todo lo que TOCAN LO CONVIERTEN EN M…..

LAS IGLESIAS NEOPENTECOSTALES

Si bien es cierto que el protestantismo ingresó a Guatemala con la inmigración alemana en los 1800, ya tampoco eran las versiones luteranas o Calvinistas del 1500. Las primeras denominaciones o iglesias, fueron Presbiterianas, mientras que la versión Pentecostal, empezó en los 60’s con la Iglesia El Calvario, que se encontraba en las inmediaciones de la Terminal, en la Zona 4….una iglesia de pobres, donde los pastores eran seminaristas del Colegio Rosa de Sharon, ubicado en la avenida La Castellana en esa Epoca. Destacaba ahí el “hermano” Eliú Gonzales, enfrentado ahora con su hermano -también pastor evangélico- en los tribunales por la posesión de millonarios “bienes terrenales”.

Las sectas Neo-Pentecostales, derivan de la iglesia norteamericana The Godspell (El Verbo), basada en California, y tienen su apogeo, durante la administración del General Efraín Rios Mont, quien por cierto, fue pastor de esa iglesia. Como una anécdota, en la presentación de la primera edición de La Fruta Amarga, en México, su autor, Stephen Kinzer, nos contó que durante su estadía en Guatemala, en tiempo de Lucas García, estaba recogiendo material para su libro, cuando la casera de la pensión donde estaba, el dijo apenada, que se fuera del país pues su vida corría peligro…el le preguntó que como lo supo, a lo que ella le respondío que fue una REVELACIÓN que tuvo el pastor de su iglesia. Cuando cayó Lucas, el regresó a vivir a la misma pensión, y le recordó a la señora dicho episodio, si, ella le dijo que el pastor en ese tiempo era el General Rios Mont.

Para finalizar, diré algo que muchos saben, Jimmy-Inmorales, fue estudiante del colégio evangélico América Latina, siempre estuvo relacionado con las franquicias-iglesias evangélicas, amigo del Pastor de la Iglesia El Shaddai, y ex-canciller, Harold Caballeros, esposo de Cecilia Arimany, la familia Arimany, una de las influyentes familias representantes de la comunidad Israelita en Guatemala.

