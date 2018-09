Jimmy Morales tiene una derrota jurídica enfrente y parece no importarle

Por David Toro –

“Pareciera que Jimmy Morales opera en soledad con su Consejo de Seguridad Nacional, que ha perdido terreno en sus relaciones con Estados Unidos a causa de sus acciones en contra de la CICIG y del golpe certero que le encajó la Corte de Constitucionalidad.“ Fernando Carrera.

Este día conocimos las decisiones desatinadas del gobierno, anunciadas por la canciller Sandra Jovel. Jimmy Morales decidió desacatar el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), solamente enviarán una carta a Naciones Unidas para que en 48 horas envíe propuestas de candidatos para nuevo comisionado de CICIG, que además debe ser nombrado con el consentimiento del Estado de Guatemala.

La decisión por unanimidad de la Corte de Constitucionalidad de ordenar al gobierno de Guatemala permitir el ingreso al país del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez ha generado la posibilidad de diversos escenarios para las próximas horas, pero pereciera que Jimmy Morales se está quedando solo y aunque no se descarta que esté tentado a hacer una “locura”, él sabe que en Washington el Senado y el departamento de Estado están a favor de la continuidad de la CICIG.

Fernando Carrera, analista político y ex canciller de Guatemala, explicó a Prensa Comunitaria que el presidente tiene una derrota jurídica enfrente, pues el apoyo en Estados Unidos para su gobierno en el tema CICIG, no es el que Morales desearía “tanto el Departamento de Estado como el Senado apuestan por una CICIG reformada, pero no piensan eliminar el mandato de la comisión”, indicó Carrera.

Los intentos de Morales por hacerse de aliados en Estados Unidos han fracasado, según Carrera, el presidente trató de influir en el senado por medio del lobby que costó varios millones, además de los intentos del gobierno de Israel de influenciar en Estados Unidos para lograr que estos dieran un mejor trato a Jimmy, pero todo fue en vano.

“El presidente Morales en estos momentos es una molestia para Estados Unidos, provoca estrés y no cuenta con apoyo” enfatizó Carrera.

Al consultarle a Carrera sobre la postura del embajador de Estados Unidos y su cercanía con Morales, su gobierno y su familia, el analista asegura que “Arreaga solo esta cumpliendo con su función, es su trabajo mantener una sana relación con el gobierno del país al que fue enviado pero sus acciones no reflejan la postura oficial de Estados Unidos sobre esta temática”, recalcó.

¿Regresará inmediatamente Iván Velásquez a Guatemala?

Aunque el actual comisionado de CICIG, Iván Velásquez ya puede ingresar al país en cualquier momento a criterio de Fernando Carrera, es probable que la ONU no se arriesgue a enviar al comisionado de forma inmediata pues esto podía ser interpretado como una provocación por parte del Gobierno, “en la ONU serán cautos, seguro el Comisionado seguirá sus labores desde fuera y ven positivo la resolución de la CC, pero no harán de esto un escándalo ni una victoria política”.

Según Carrera, el problema de fondo en Guatemala es la corrupción y la impunidad “ahora lo más importante es que el MP y la CICIG sigan trabajando sus investigaciones y además que el próximo año no tengamos fraude ni violencia en las elecciones”.

