Un agasajo de estulticia llamado Jimmy vs la Cicig

Por:David Toro

El presidente Morales y su Consejo Nacional de Seguridad, ha empleado la constitución a su antojo para fundamentar la decisión de no renovar el mandato de CICIG de manera anticipada y, por si fuera poco, ahora prohíbe el ingreso del comisionado Iván Velázquez a Guatemala. Jimmy parece ignorar ciertos puntos legales que frenarán sus acciones o simplemente se aferra a la desfachatez a pesar de que el panorama indica que nada saldrá como espera.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) explica que cuando Guatemala firmó el acuerdo que crea a CICIG en conjunto con la ONU en el 2006, este convenio no fue un acuerdo internacional cualquiera, pues este es un mandato establecido en materia de derechos humanos y protegido por la Convención de Viena. El mandato de CICIG no puede ser revocado hasta que se cumplan los propósitos establecidos. Uno de ellos, que las instituciones de justicia del país tengan la capacidad para actuar sin acompañamiento. “El Ministerio Público no cuenta con la capacidad para actuar sin el apoyo de la CICIG todavía”, asegura Cadena, quien junto a la CIJ, presentó un amparo más ante la CC para frenar el accionar del presidente.

Jimmy Morales buscó la manera de fundamentar sus acciones, encontró apoyo en la Comisión Nacional de Seguridad, que le recomendó prohibir el ingreso de Iván Velásquez. Sin embargo, Ramón Cadena explica que el presidente, para tomar una decisión tan trascendental, necesita consultar con el procurador de los derechos humanos y con la sociedad civil. Jimmy abusó de su autoridad y actuó bajo la mesa sin consultar, imponiendo sus criterios sobre el tema.

La nulidad de la acción del presidente de prohibir el ingreso del comisionado de la CICIG al país, se debe al hecho de que Migración es un ente autónomo, es decir, que no recibe órdenes de ningún tipo sin importar el orden jerárquico. Este principio está incluido en el amparo que la Comisión Internacional de Juristas presentó ante la Corte de Constitucionalidad.

Los puntos claves para ganarle la partida al presidente

Los fallos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en referencia a los amparos presentados en contra de las acciones del presidente, son vitales para garantizar el respeto al orden constitucional y dar nulidad a la decisión de Morales sobre la prohibición de entrada a Iván Velásquez.

El jurista Ramón Cadena considera que es vital que exista la movilización social para presionar al Estado por los actos ilícitos cometidos.

Es fundamental que luego de anular las acciones del presidente, por medio de la CC, exista un precedente legal en su contra, una solicitud de antejuicio por violentar la constitución del país.

No existe fundamento válido para expulsar a Iván Velásquez

En una citación del Congreso de la República para aclarar las recomendaciones que la Comisión Nacional de Seguridad le hizo al presidente de prohibir la entrada a Velásquez, el ministro de la defensa, Miguel Ralda, indicó que el criterio de la recomendación se basa en que “Iván Velásquez está polarizando y creando separación dentro de la ciudadanía”, pero no pudo profundizar sobre las causas.

El panorama aún no termina de dilucidarse. El procurador general de la nación, Jorge Luis Donado, comentó en conferencia de prensa, que no descartarán impugnar las resoluciones de la CC, en caso de que el pleno de magistrados dé trámite a amparos presentados contra el presidente.

Fuente: PrensaComunitaria.org

Te gusto, quieres compartir