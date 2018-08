Mark Zuckerberg: “no admitiré propaganda comunista en facebook”

Carlos Rafael Rodríguez / CANARIAS SEMANAL

Crónica de una “cacería de brujas” protagonizada por el propietario de la red social

Facebook acaba de anunciar el cierre de las cuentas en inglés de la televisora multinacional latinoamericana TeleSUR. Una decisión que su propietario, Mark Zuckerberg, ha justificado por su intención de eliminar de esta Red Social lo que él califica como «propaganda comunista». El empresario multimillonario también pretende excluir una serie de programas que TeleSur produce en inglés.

Sin embargo, la acción macartista de Zuckerberg no supone ninguna novedad. Según revela la Red Voltaire, el pasado 7 de agosto de 2018, el joven multimillonario creador y presidente de Facebook coordinó personalmente, con Google, Apple, Spotify y YouTube, el cierre de las cuentas vinculadas al periodista estadounidense Alex Jones y al sitio web InfoWars, bajo la acusación de «conspiracionismo».

Históricamente el anticomunismo ha sido – y continuará siendo en tanto el capitalismo exista – un arma del sistema para atacar cualquier tipo de disidencia.Por ello, no es extraño que sean los mismos sujetos y grupos de poder imperialista que hablan de tolerancia, democracia, libertad y derecho a la información quienes disparan, una vez más, toda su artillería contra una cadena como TeleSur, aunque su línea editorial, ciertamente avanzada y progresista, no pueda calificarse como revolucionaria. El mero hecho de que esta cadena pretenda producir y difundir contenidos no sometidos al control de los monopolios occidentales y con una perspectiva latinoamericana, y sea altavoz de los gobiernos “díscolos” que no acatan la disciplina de Washington, es más que suficiente para que se desate la “caza de brujas”.

http://canarias-semanal.org/not/23419/mark-zuckerberg-no-admitire-propaganda-comunista-en-facebook-/

Te gusto, quieres compartir