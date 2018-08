Razones para utilizar energía solar en las viviendas

Omar Marroquín Pacheco

Esta idea ya se había explorado en el pasado, tanto los griegos como los egipcios ya utilizaban en poder del sol, centrando la radiación en un punto específico como una fuente de calor intenso. A pesar de eso, el hombre moderno aún se está familiarizando con la idea del sol como una fuente de energía.

Sabemos que el sol es una gran y reconocida fuente de energía, los beneficios de utilizar energía solar son numerosos y seguirán siéndolo; por ser abundante e ilimitada, se debería propiciar su uso generalizado como una alternativa limpia de producción de energía.

Partiendo que la energía solar es gratis, el sol sale todas las mañanas y vierte su energía hacia la tierra, toda la energía liberada por el sol es filtrada por la atmósfera, creando una fuente de alimentación que proporciona luz libre para todo el mundo.

Es importante señalar que la energía solar no causa contaminación al no producir residuos contaminantes, de decir es energía que llega limpia a nuestro planeta y el proceso de convertir los rayos solares en energía no genera emisiones nocivas para el medio ambiente, todo lo contrario de los combustibles fósiles como la gasolina y el carbón, que generan residuos tóxicos durante el proceso de necesario para convertirlos en una fuente de energía.

Otro punto a favor lo constituye que la energía solar es extremadamente fiable, ya que sale todas las mañanas y se pone cada noche, pero cuando cae el sol en otra parte de la tierra está alumbrando, por lo que podemos concluir que el sol esta 24/7.

Se han realizado cálculos que indican que solamente unos minutos de sol, genera tal cantidad de energía que puede alimentar a todo un país, con lo cual los problemas tanto de energía como de contaminación se resolverían de forma permanente.

El sol es una gran y reconocida fuente de energía, los beneficios de utilizarla son muchos y a manera de ejemplo: en el pago mensual del recibo de luz, usted paga “X” cantidad de dinero, ese mismo dinero puedo seguir pagando, pero en un sistema solar propio, que, al cabo de unos 5 años, usted ya no tiene que cancelar y ya no depende de los altibajos del precio de los combustibles que en la medida que suben, sube el recibo eléctrico mensual, por lo que usted tendrá un recibo o factura valor cero e independientemente de los valores de los combustibles fósiles usted tiene garantizado un sistema solar donde ya no tendrá que erogar en el pago del recibo, al menos por los próximos 20 años, dado que el sistema tiene una garantía de fábrica de 25 años mínimo.

