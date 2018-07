Que quiere el Caudillo? Esclavos

Lea Patricia Guido

Managua es un paisaje de desolación y soledad este 19 de Julio 2018.

Los Ortega- Murillo en una plaza festejan en monólogo sin horizonte su 19 de Julio 2018

Con demagogia plena de alucinaciones, el caudillo y su pareja se exaltan …

Piensan que el acento de la voz cambiará los pensamientos, la insurrección de conciencias delos nicaragüenses por los Derechos que levantamos desde el 18 de abril 2018.

Explotan el sufrimiento de una mujer, que habían olvidado por 39 años, Amada Pineda, mujer campesina violada en los setentas por la guardia de Somoza, hoy se acuerdan de Amada y como lo hicieron sin escrúpulo con Víctor Tirado, ex miembro de la Dirección Nacional en los ochentas del siglo pasado, que se aprovecharon de su enfermedad para llevarlo con engaño a una tarima, hace unas semanas.

La memoria de los mártires por la Libertad de los nicaragüenses, de todos los tiempos, esta ausente .en la tarima solo los ORMU caben. Benjamin Zeledón,Sandino, Carlos Fonseca, Pedro Joaquin y los de heroes de Abril 2018 estan en los hogares de los nicaraguenses, porque no tienen nada que ver con ellos.

Sin música propia, roban y plagian todo, ausentes de ética y sueños de nación.

Elaboran versiones de historia en forma grotesca y teatral…

Hablan de victorias, pero callan que fue sobre niños y niñas desarmados , violad@s y quemados…

Un ambiente decadente donde los invitados de honor se limitan al mínimo,mínimo.

Discursos lamentable donde el origen de los problemas de Nicaragua de hoy, están afuera y jamás en los crímenes propios, todo se resume a un lenguaje de consignas y de elogio al caudillo.

Una mujer contorsionista, la esposa del caudillo la Murillo, levanta consignas anti imperiales, que habían olvidado en otros 19 julio.

Se mencionan los nombres de Tomas Borge, ante incapacidad de nombrar los 400 asesinados en campos y ciudades en los meses de abril, mayo, junio y julio 2018. Las prisiones clandestinas, desaparecidos, mutilados, heridos..

El caudillo habla de La Paz de los cementerios, de resucitar su modelo de concubinato neoliberal y se lamenta que fue interrumpido.

Con ego adolorido reclama y se reivindica así mismo, como héroe de una batalla pírrica.

Distorsiona hechos, nombra enemigo y enardece a sus huestes con las bajas que ahora reconocen por primera vez.

El caudillo y guarda silencio sobre los asesinados por sus paramilitares , e incita a la violencia y odio con una inteligencia de mafioso.

llama terrorista y armados a la oposición y no critica el norte porque espera negociar!

El resto de mujeres y hombres de todas las edades de Nicaragua,

se guarda en los hogares en puertas cerradas,

Es el homenaje en resistencia de respeto a los caídos por La Libertad y Derechos.

Es la Honra a Mártires de antes del 19 de julio 1979, y

A los de abril, mayo, junio, julio 2018.

Detrás de esas puertas cerradas de toda Nicaragua es donde se Construye entre sollozos y esperanza el futuro en el que quepamos todos.

No hay causa justa sin Derechos humanos, no hay Democracia sin Derechos, no hay Estado sin Democracia para tod@s, No hay Estado para todos sin división de poderes. Solo con ese respeto habrá paz.

Es por eso que los hombres y mujeres con decoro decimos basta como Sandino,!

Te gusto, quieres compartir