¿Qué está pasando en la Nicaragua Sandinista?

Por Chiqui Ramírez

Desde hace 88 dias, las noticias sobre la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, contra los estudiantes y el pueblo que protesta contra medidas arbitrarias no han cesado.

La “ izquierda tradicional o nueva izquierda” en Guatemala, a execpción de Miguel Angel Sandoval el Zurdo que condena la represión desde que comenzó, ningún otro ha hecho ningún comentario. Pareciera que están encubriendo las practicas stalinistas que son públicas ahora. La represión a todos aquellos que piensan diferente y que son declarados enemigos de la revolucion se justifica con el silencio complice y ahora que se ha desbordado, lejos de buscar una salida pacífica, el gobierno de Ortega y Murillo su mujer, se aferran al control total de Nicaragua, junto con sus secuaces.

No podemos seguir creyendo que en los paises llamados socialistas o con regimenes socialistas, las cosas caminan bien. No les debemos lealdad ideologica y es ilógico, seguir hechando urras a los compas aunque sean corruptos y asesinos. Donde está el ideal del revolucionario ejemplo de honestidad? Donde está el respeto por la vida humana? Es eso democracia? Como podriamos llamarlo?

Los sandinistas fueron guerreros sin ideologia marxista-leninista y por eso ganaron la batalla contra Somoza. “Fue una guerra entre marihuanos” me explicó una joven del grupo Milpa cuando me tuvieron secuestrada y desaparecida en la carcel de Tipitapa en Managua. Los sandinistas no manejaban ideales producto de militancia, lecturas, discusiones como en el caso de Guatemala o El Salvador u Honduras. El dictador Somoza habia prohibido todos los libros “comunistas” y los estudiantes universitarios no tuvieron el acceso a esas lecturas como lo tuvimos en Guatemala, menos los obreros o campesinos organizados.

Estamos viviendo otras épocas, nuevos horizontes se abren a los pueblos, que ya no buscan respuestas en ideales trasnochados, aunque muchas cosas escritas por Lenin, Trosky y otros son vigentes. La practica demuestra que aun habienbo escuelas y servicios de salud, baja mortalidad infantil poco vistos en otros paises de America Latina, los regimenes socialistas no han podido manejar sus economias. Y que todos han recurrido a la represion y marginacion hacia los que no son complices en el saqueo de la economia de esos paises

Lenin en “ Que Hacer” explica la necesidad de una econoíia capitalista de desarrollo en un regimen de transcición hacia el socialismo en donde los trabajadores deben luchar por sus reinvindicaciones. Y parece ser que los chinos si estan en plena economía capitalista con sus lujos, bajos salarios y represion , sus magnates por todo el mundo y la contaminacion brutal al planeta,.

Pero el propósito de este artículo es resaltar que desde abril 2018 despues de 11 años de gobierno sandinista en esta crísis ya han muerto mas de 350 personas incluyendo 28 paramilitares, 16 policias y un militar, 2,100 secuestrados y desaparecidos por las huestes sandinistas, muchos de ellos estudiantes asesinados con un tiro en la cabeza, siendo la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua la mas afectada. Los obispos catolicos que en Nicaragua siempre han estado metidos en politica hoy mas que nunca estan al lado del pueblo, buscando una salida pacífica al conflicto.

“ Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, denunció que los ataques se extendieron a una parroquia cercana al campus, donde se habían refugiado algunos universitarios y se atendía a los lesionados”

Agregando en Twitter. “La represión criminal es condenable desde cualquier punto de vista, la comunidad internacional no puede ser indiferente”. El Pais de Espana. Julio 14, 2018

Los años de regimenes tipo Stalin se estan dejando atras, no podemos justificar, las mordazas al pensamiento, no al asesinato de estudiantes universitarios y del pueblo nicaraguence, no tanta matanza e injusticias, corrupcion y mediocridad en la adminstracion publica, solamente porque ellos decidieron llamarse de izquierda, ya que nada tienen de diferente con los regimes de extrema derecha. Ellos los sandinistas, no han marcado diferencias entre un gobierno revolucionario y uno capitalista.

La represion al pueblo nicaraguence no es de abril 2018 para aca.

Igual hay represion y asesinatos con otras caracteristicas en paises como Guatemala. Quizas mas sofisticados, mas intimidatorios, pero siguen asesinando lideres locales, defensores del agua, de la Madre Tierra y tememos por los aplicadores de justicia como la Licda. Thelma Aldana y miembros de la CICIG, del ministerio Publico, de los jueces honestos.

Y como límpio de culpa Jimmy Morales condena la represión en Nicaragua.

Como me dijo en los 80s el maestro Merels en el Taller de la Grafica Popular en Mexico; “ Debemos de estar en contra de la injusticia, venga de donde venga” .

