El “gran trueque” de Trump y Putin en el Bazar de Helsinki, según The New Yorker y Susan Rice

Pese al fallido torpedeo del Deep State (https://sptnkne.ws/jaSM), la cumbre de Trump y Putin se escenificará un día después de la final de la exitosa copa mundial de futbol de Rusia (http://bit.ly/2ul3P8O).

Adan Entous, de The New Yorker, asevera que “funcionarios israelíes, sauditas y de los Emiratos empujaron en forma privada (sic) a Trump a realizar un ‘gran trueque’ con Putin” para “resolver el conflicto en Siria” a cambio de levantar las sanciones contra Rusia por el contencioso de Ucrania (http://bit.ly/2NdP4Mi): “Israel, Arabia Saudita (AS) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) gozan de una influencia sin paralelo” con Trump.

Se trata de “estimular a Moscú de disminuir su asociación con Irán en Siria”, a cambio de suculentas inversiones en Rusia, lo cual fue orquestado en las islas Seychelles (https://wapo.st/2uAk7KB).

Susan Rice, ex asesora de Seguridad Nacional de Obama, da por hecho el “gran trueque” y avizora que Trump “capitulará” ante el más sagaz Putin (https://nyti.ms/2uo1daz).

Se generarán grandes y medianos trueques en el gran bazar de Helsinki.

Según The Times of Israel, el “Kremlin admite que la presencia de Irán en Siria será un tema relevante de la cumbre de Trump y Putin”, pero que “Rusia ha advertido que no es realista esperar una retirada total (sic) de Teherán”, como exige Israel, por lo que busca crear una “zona de amortiguamiento” de 80 kilómetros de la frontera de Israel(http://bit.ly/2NPLauc).

No deseo arruinar la cumbre de Trump y Putin, pero ¿cuál es la frontera con Siria después de que Israel anexó las Alturas del Golán?

Un día después del encuentro del primer Netanyahu y el zar Vlady Putin, los multimedia de Israel dedicaron mucho espacio a la reu-nión de Ali Akbar Velayati (AAV), asesor del ayatola Jamenei, con el presidente ruso para sopesar los alcances de un acuerdo triangulado con la dupla Trump/Netanyahu que ostenta la misma postura pugnaz contra la antigua Persia (http://bit.ly/2NdNDNU).

El asesor iraní invocó hábilmente su influencia con el gobierno de Irak: “sólo dejaremos Siria si Assad y Bagdad (sic) lo piden”.

El trueque del premier Netanyahu con el zar Vlady Putin versa en la tácita aceptación del régimen sirio de Bashar al Assad, apunta-lado por Rusia, a cambio de la salida de las milicias que patrocina Irán –que incluye al libanés Hezbolá.

The New Yorker y Susan Rice alegan que detrás de las exigencias de la dupla Trump/Netanyahu se encuentran los deseos de sus dos aliadas petromonarquías árabes: AS/EAU.

Muchos fantasiosos comentaristas israelíes –como Daniel Shapiro, ex-embajador de Obama en Israel– afirman que existe un trueque de “Ucrania por Siria (http://bit.ly/2KTyioS)”, que parece mas bien “Ucrania por Irán”, porque no toman en cuenta la opinión del presidente sirio.

No es para tanto, ya que ante la anexión irreversible de Crimea por Rusia –donde el presidente Petro Poroshenko de Ucrania sólo recibiría órdenes de EU–, en el caso de Siria, Irán es aliado, no súbdito, de Rusia, la que, con el fin de concertar un acuerdo que favorezca doblemente a Moscú –tanto en Crimea como en Siria– podría redesplegarse en Siria a cambio de otros apoyos tangibles cuando ni al mismo zar Vlady Putin le convendría una derrota de Irán,aunque sea en el papel, y que rechazaría la dirigencia chiita de Teherán.

En este bazar desplegado desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico no podía faltar la legendaria perfidia británica del The Financial Times (13/07/2018), cuyos principales accionistas son los banqueros Rothschild, creadores del Estado de Israel –que divulga, quizá con el objetivo de perjudicar a Irán, un acuerdo para que Rusia “invierta US$50,000 millones en la industria energética persa”, con el fin de eludir las sanciones asfixiantes de Trump.

Más que “gran trueque”, vislumbro que habrá un “gran truco” geoestratégico, que saldrá de las tratativas de varias bandas entre Trump y Putin, que asiente el nuevo “orden post-occidental multipolar (http://bit.ly/2uCLzHI)”.

