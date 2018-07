Incógnita del “nuevo orden post-Occidental”: ¿India se va con EU o con Rusia y China?

Alfredo Jalife-Rahme

A días de la cumbre de Trump y el zar Vlady Putin (http://bit.ly/2IWimMY) una de sus incógnitas es el posicionamiento de India con ambos (http://bit.ly/2ueOTbu).

Sputnik de Rusia –que mantiene óptimas relaciones con India– asevera que “India da la espalda a EU” (http://bit.ly/2KGsQWi) y su “estrategia Indo-Pacífico” (http://bit.ly/2m75xq8) –que inició Obama e intensificó Trump– que “tiene por objetivo contrarrestar la influencia de China en la zona” mediante el eje EU/India/Australia/Japón.

La tónica de EU y Gran Bretaña –anterior potencia colonial del subcontinente indio– es amarrar navajas entre los dos gigantes asiáticos que juntos representan 36 por ciento de la población mundial y más de la cuarta parte del PIB global, medido por su “paridad de compra” (http://bit.ly/2k13DX7).

Panos Mourdoukoutas, del sesgado Forbes, afirma que el primer ministro indio Narendra Modi “está listo para frenar a China, conforme la economía india prospera” (http://bit.ly/2L6QQhK).

Según Mourdoukoutas, “India no será sitiada por China. Y no permitirá que China haga del Mar del Sur de China su propio mar” cuando “el dominio de China en el Mar del Sur de China depende de su presencia en el océano Índico” por consideraciones geopolíticas ya que “un bloqueo del estrecho de Malaca por EU cortaría su abastecimiento del petróleo del Medio Oriente y de su ‘segundo continente’ África”.

También alega que “India contiene a China”, amén que su “economía crece a 7.2 por ciento, más que la de China, de 6.8 por ciento”.

Según Spuntnik, “India decidió dar la espalda a Washington y apostar por una alianza con China”. Cita a medios indios de que “India ha tomado la iniciativa a la hora de iniciar el diálogo bilateral”.

En la Conferencia del “Diálogo de Shangri-La”, en Singapur, que contó con la presencia del secretario del Pentágono, James Matttis, el primer ministro indio Narendra Modi “urgió a la región indo-Pacífico a combatir (sic) el proteccionismo” y enunció que “los destinos” de quienes viven en la región “están vinculados” (http://bit.ly/2L3ghRc).

Richard Javad Heydarian, de Asia Times, expone las “Dos Visiones del Nuevo Orden (sic) Indo-Pacífico”: uno, en el que “el primer indio coloca a su país en el núcleo de la emergente nueva arquitectura de seguridad –donde enfatizó la “independencia (sic) estratégica de India y su continua fidelidad (sic) a su tradición de no-alineamiento”– y, otra, del secretario del Pentágono quien “recuerda que EU está en el océano Pacífico para quedarse” (http://bit.ly/2uglJcd).

Javad Heydarian interpreta que India es “un país pivote global” que “navega en forma confortable en las placas tectónicas y la intensa competencia entre las superpotencias”: la “postura estratégica equilibrada de India” es mantener relaciones de “madurez y sapiencia con China”, de “extraordinaria ( sic) amplitud” con Washington y “especiales y privilegiadas” con Rusia.

La hermenéutica de Sputnik sobre el discurso del primer ministro Moni es que “India no piensa ponerse detrás de EU y defender los intereses antichinos de su estrategia”.

Ya desde hace más de un mes, Sputnik aducía que “China e India” son “dos rivales que se acercan a pesar de la política de EU” (http://bit.ly/2J8HSyG).

La investigadora rusa Tatiana Shaumián juzga que “las relaciones entre India y EU son turbulentas, con auges y declives regulares, pero jamás Nueva Delhi ha seguido la política de Washington directamente.(…) Una cosa es buscar un balance entre China y EU y, otro, jugar en contra de otro país”.

Zhao Gancheng, Director del Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai, comenta que si India sucumbe al plan de EU para contener a China, entonces India se colocará en el lado opuesto del sistema de seguridad Asia/Pacífico y se convertirá en un enemigo abierto de China y Rusia (http://bit.ly/2NDcVpJ).

Zhang Jiadong, director del Centro de Estudios Sudasiaticos de la Universidad Fudan, invita a India y China a “construir una nueva unidad para reformar el viejo orden global” (http://bit.ly/2ulkyYU).

India quizá mantenga un equilibrio estratégico entre Rusia y EU, más que aliarse a China. It is not bad.

