CODECA avanza en las alianzas con sectores urbanos para impulsar la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular

Por Lorena Medina

En torno a la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, se realizó el conversatorio ” Por qué CODECA es una alternativa cultural y política al capitalismo”. El evento fue realizado recientemente en la ciudad de Guatemala. Fue una buena muestra del interés, simpatía y el creciente respaldo político de sectores académico, juventudes, artístico, estudiantil, profesional, mujeres, diversidad sexual entre otros, hacia esta importante organización campesina, que ya aglutina a más de 90 mil personas en 20 departamentos del país.

Thelma Cabrera, de la dirección nacional de CODECA, tuvo a su cargo la exposición del tema “Proceso Constituyente Popular y Plurinacional: una alternativa y necesidad política”, planteando un discurso claro, consecuente, incluyente y tenaz, que motivó a la reflexión y un llamado a la acción de todos y todas en el campo y en la ciudad de manera unificada. La lideresa subrayó que el proceso que ha llevado la construcción de la propuesta de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, ha sido amplio y rico en cuanto a la forma participativa en que se ha desarrollado y que dicha propuesta, cuenta con el amplio respaldo de las comunidades, que de manera democrática han sido partícipes.

Cabrera indicó que “Nos tenemos que organizar, comunicar, concientizar, formar y socializar la propuesta. Para ello se hacen reuniones asamblearias que permitan profundizar los 14 temas prioritarios que salieron, tanto en los departamentos como en la ciudad”. La lideresa expresó que se ha invitado a diversos sectores y organizaciones sociales, incluyendo a personas individuales y colectivas para que puedan aportar a este proceso. Señalo que “esta propuesta no salió de la academia, sino de las comunidades. Son primeros elementos, ideas que tenemos que fortalecer. Si se quieren sumar, allí está la propuesta, revísenla, compártanla, critíquenla, pero tengan claro que este es el fruto de procesos de años de reflexión y de lucha desde las comunidades”. Cabrera hizo un llamado a la unidad, en las comunidades, en las marchas, en las calles, “que es donde nos unimos”, expresó.

Al ser consultada sobre la criminalización hacia CODECA expresó que “Siempre nos han estigmatizado, aduciendo que robamos la energía eléctrica. Esto es una calumnia. Nosotros no somos personas con estudios pero hemos analizado todas las leyes y conocemos nuestros derechos. La energía eléctrica es un derecho de los Pueblos, no debe ser un negocio desmedido”. Quiero dejar claro que la criminalización, la persecución hacia nuestra organización no es de ahora.” Aunque ya van 7 compañeros que nos asesinaron, siendo uno de ellos de la Dirección Nacional, vamos a seguir luchando.

Desde que fundamos CODECA en 1992 empezamos a ser perseguidos y hemos tenido compañeros y compañeras que han caído a lo largo de estos años. No tenemos miedo, porque estamos seguros de que nuestra lucha es justa, es legítima y las comunidades nos respaldan”, añadió.

Hubo un espacio de preguntas y respuestas que imprimió dinamismo al conversatorio y se plantearon muchas cuestiones relativas al tema de energía eléctrica, las alianzas con otros sectores, la inclusión de la perspectiva de género e identidad étnica en la propuesta de CODECA, entre otros. Un aspecto relevante en las intervenciones fue la necesidad de profundizar más en el planteamiento sobre el denominado “instrumento político”, partido político que está en desarrollo actualmente. Thelma Cabrera indicó al respecto que la conformación del “Movimiento para la Liberación de los Pueblos”, el “instrumento político” es un medio para impulsar la Asamblea Constituyente. Indicó que este es un proceso surgido y respaldado ampliamente por las comunidades. Considera que se debe tener claridad de que este no es un partido político tradicional, pues no obedece a esa lógica, ya que un partido tiene un dueño, en cambio el instrumento político es la expresión y representación de todo un pueblo, de las comunidades; es a ellas a las que les pertenece.

Cabrera expresó que el proceso de inscripción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos ha enfrentado limitaciones ante el Tribunal Supremo Electoral, ya que aunque sí se ha logrado la cantidad de afiliación, las limitaciones obedecen a ciertos requisitos que impone el sistema, por lo que es necesario “ajustarnos a las leyes que hay”. Cuando se realizaron las asambleas municipales, indicó, llegó la población que “no es gente acarreada, no por comida, no porque les paguen, las personas llegaron por convicción, tal como lo han hecho a todas las marchas y manifestaciones”, enfatizó. Cabe señalar que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos tiene status de comité pro formación de partido político, que aglutina a casi 24 mil afiliados, en 20 departamentos .

Jaime Chicas, analista e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas abordó el tema “La Constituyente Plurinacional como instrumento de cambio en la cultura política”. El antropólogo guatemalteco expresó que CODECA ha generado un aporte en el cambio de los parámetros de una cultura política predominante, que históricamente no ha tomado en cuenta ni ha representado los intereses de la mayoría de la población; es una cultura que “impone únicamente los intereses de las élites, de la oligarquía local, que a nivel regional, podría decirse que es la más retrógrada. Esta cultura política prevaleciente en la sociedad guatemalteca no ha permitido en ningún momento reestructurar y reelaborar las formas de relacionamiento no sólo, social, sino también políticas, económicas, de clase, étnicas, de género, etc. que ha mantenido un status quo que no ha permitido generar transformación en esas pautas, en esas formas en la toma de decisiones, en la construcción de nuevas formas en el ejercicio del poder”, señaló.

Asimismo, subrayó que “CODECA es una propuesta contrahegemónica, netamente, en el sentido de que no busca solamente el proceso de la Constituyente como fin. Esta es una herramienta nada más para empezar a transformar la cultura política, modificar esas formas; pautas de toma de decisiones, de participación plural. Es necesario analizar no sólo los sujetos sino los procesos. En ese sentido, es oportuno decir que la propuesta de CODECA en torno a la Constituyente se origina de un proceso de consulta, de amplia participación comunitaria; un proceso de abajo hacia arriba, donde participan diversidad de sectores sociales”, concluyó.

Por su parte, el historiador y antropólogo social Mauricio José Chaulón Vélez, indicó que CODECA es un sujeto histórico que hace un gran aporte en la batalla de las ideas. En ese sentido indicó que “mucha gente está hablando de la nueva política…porque esta construcción de la nueva política debería de tocar las estructuras más profundas de lo que precisamente ha hecho la política mas conservadora y lo sigue haciendo. Indicó que la propuesta de CODECA en cuanto a recuperar lo colectivo, pasa por dos elementos importantes: pasa por el elemento ideológico, que nos han tratado de eliminar como algo factible. Hay quienes plantean que este es el tiempo en el que las ideologías no existen, que son anacrónicas. Decir eso es eminentemente ideológico. Esto hace parte de un discurso del poder, alienante, enajenante y ese discurso en si mismo es eminentemente ideológico. En ese sentido, CODECA es un elemento de recuperación ideológica también. La ideología no tendría ningún sentido, según Gramsci, si no va al plano de lo orgánico concreto que es esa praxis cotidiana, esa misma que está en las comunidades, está en esas bases sociales, que esta haciendo esta propuesta desde abajo hacia todos los lados posibles.”

El historiador también expresó que no es casual que sectores de poder hegemónico estén empeñadas a toda costa de impedir la inscripción del instrumento político de CODECA, pues ellos creen que esa es la única manera de frenar las acciones contrahegemónicas que está realizando la organización. Además indicó que para sectores de derecha que hoy día se presentan como la alternativa anticorrupción. Para el poder hegemónico es mejor que el divorcio campo ciudad se agudice y profundice. Que las demandas del campo, se queden allí y que prevalezcan las demandas en la ciudad, son demandas ejemplares, son aquellas que no atentan contra el sistema. CODECA da un salto en cuanto a la lucha de clases.

CODECA es un sujeto histórico contrahegemónico que está poniendo en jaque al sector empresarial oligárquico nacional, asimismo es un movimiento autónomo, que no se pliega a ninguna agenda de cooperación en el país y que por sus propios medios sigue avanzando en la defensa de los derechos de los pueblos, puntualizó.

El trabajo y proyección de CODECA en la ciudad de Guatemala sigue siendo un elemento clave de su estrategia política de construcción de alianzas. En ese marco, este conversatorio constituyó una muestra más de que se continúa avanzando en la capacidad de diálogo, de articulación e incidencia con otros actores de la urbe, que pueden aportar ideas y acciones concretas, con miras de robustecer los procesos de construcción colectiva en torno a la propuesta de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, sumado a la amplia capacidad de movilización social con que cuenta CODECA en los departamentos, rompiendo la dicotomía campo-ciudad y abonando a unificar las luchas con una identidad política definida, incluyente y con miras a construir alternativas viables ante un sistema político y económico que se encuentra en crisis y deterioro permanentemente.

Te gusto, quieres compartir