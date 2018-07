Cinco acciones fáciles para poner fin a la contaminación de los plásticos.

Omar Marroquín Pacheco

Las pajillas son los principales objetos de plástico que tienen presencia en el medio ambiente del mundo, y generalmente estas no son reciclables.

Existen esfuerzos de todo tipo incluyendo los mecanismos financieros y diálogos sobre políticas de los países, que son claves para poder identificar y financiar las soluciones que permitan abordar el problema de los plásticos que van a terminar a los océanos.

Es importante poner solución a gestión de los residuos sólidos municipales que de no manejarlos apropiadamente constituye uno de los principales factores que contribuyen a la contaminación por plásticos de los mares. Se han realizado mediciones y análisis en zonas con elevados niveles de contaminación para priorizar tanto las inversiones y tener resultados eficientes y efectivos rápidamente.

Se suele pensar que las acciones individuales no tienen o tienen poca incidencia en la solución de los problemas ambientales, estas deben ser complementarias a la gestión de los desechos sólidos, a manera de ejemplo se van a plantear cinco acciones individuales que se pueden implementar a partir del día de hoy y que son importantes y trascendentes en la solución de la contaminación por plásticos en el mundo.

1. DIGA NO A LAS BOLSAS PLÁSTICAS: Se estima que cada minuto se usa un millón de y una bolsa plástica tarda 1,000 años en degradarse. En el mundo son muchos países que están implementando medidas prohibiendo las bolsas plásticas, para desincentivar a las personas a utilizarlas, las medidas han tenido diferentes niveles de éxito. Lo ideal sería tener o llevar cuando vamos de compras nuestra bolsa reutilizable, mejor si es de algodón, ya que las de nailon o poliéster son fabricadas con plásticos.

2. EMBOTELLE SU AGUA: Cada minuto se consumen 1 millón de botellas plásticas, la mayoría de este plástico no es reciclado, pregunta ¿cuántas compro usted esta semana? La sugerencia está encaminada a utilizar una botella reutilizable en su vehículo o en su mochila, dos tazones en su oficina uno para agua caliente y otra para fría. Las botellas de agua pura que venden son PET (polietileno) y demoran más de 400 años en descomponerse por completo.

3. NO UTILICE PAJILLAS PLÁSTICAS: Las pajillas son los principales objetos de plástico que se encuentran en los mares de todo el mundo y generalmente no son reciclables, una medida muy sencilla es expresarnos en cafeterías, restaurantes o tiendas, diciendo no a la utilización de las pajillas plásticas, debemos promover la utilización de pajillas de papel como era antes, si usted no puede dejar de utilizar pajillas, compre una reusable que puede ser de metal o de bambú.

4. EVITE LOS CUBIERTOS PLÁSTICOS: Si usted compra comida para llevar, dígale al vendedor que no le ponga cubiertos plásticos, tenga en su lugar de trabajo cubiertos permanentes, si va a organizar una fiesta es mejor que utilice cubiertos permanentes o reutilizables. Francia ya dio el primer paso y el ejemplo que prohibió la utilización de cubiertos, platos y tazas plásticos la Ley entra en vigor en el año 2020.

5. TOMAR MEJORES DECISIONES EN CASA: En nuestras casas debemos de preferir productos ecológicos, que no estén envasados en plástico. Debemos poner distancia a la tan difundida cultura de lo desechable. Debemos poner atención a los productos de higiene personal que contiene macropartículas de plástico. Estas macropartículas son diminutos puntitos que podemos apreciar en las pastas de dientes o en productos de limpieza facial, estudios realizado han medido el impacto negativo de estos productos en la vida marina, que tarde o temprano van a afectar la salud de los humanos.

Finalmente, estas cinco acciones simples pueden hacer la diferencia, debemos uniros en el combate frontal a la utilización de los plásticos, tratando de disminuir este flagelo que tanto daño hace al medio ambiente marino y que nos pasará la factura a la especie humana.

