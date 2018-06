Transgrediendo el conservadurismo: revolución en el pensamiento y en la forma de hacer alianzas políticas entre movimientos

Por Lorena Medina

Hace un momento me encontré con una imagen criticando a la AEU por acudir a la marcha del Orgullo Gay o LGTB, como actualmente se denomina la Comunidad y comparando con estudiantes de otro país, para denotar que allá “si luchan”. Algo de verdad fuera de contexto y con una miopía homofóbica que es por demás evidente.

Creo que mucha gente se equivoca al pensar que hacer revolución es solo ir con una “hoz y un martillo”, con una “camisola del Ché” y un par de consignas rojas. Amo y saludo las luchas del pueblo, soy partícipe de ellas, porque soy de las de a pie. Lo vivo cotidianamente. Pero también comparto y abandero esas causas que para muchos “no tienen sentido” debido a su naturaleza “tan específica”.

Estoy con esas luchas, sin dudarlo, ya que esas luchas de las mal llamadas minorías (cada vez se dan cuenta los datos de que son más personas quienes se autodenominan de la diversidad) al igual que las de las mujeres feministas transgreden y ponen en jaque este sistema misógino, racista y patriarcal, desnudando su esencia discriminadora, opresora, inhumana, ¡Hipócrita!

Considero que las luchas de grupos sociales que ni siquiera entre los sectores que se llaman “progres” encuentran eco, porque no son las “tradicionales de clase” tienen un gran potencial transformador, en ese campo nebuloso e impenetrable de las ideas, de las formas de pensar, sentir y reaccionar frente a las imposiciones simbólicas del colonialismo; de esas ideas conservadoras que tras siglos de colonialismo siguen estando instaladas aún en las mentes y conciencias de la gente.

Este sistema opresor se ha servido y se sirve de los fundamentalismos exacerbados, que imperan en todas partes, porque no solamente son religiosos, sino también políticos, organizativos, culturales, etc.

Luchar junto a los excluidos, a quienes aún en este siglo 21 que caminó ya con sus 18 años, sin tener la sensibilidad para ver más allá de lo que impone el sistema es absolutamente necesario e imperativo si creemos y defendemos las causas de justicia y Derechos Humanos plenamente. Hemos de cuestionar “La heterosexualidad sacrosanta y la sagrada familia”, pues creo que no hacerlo es desconocer que existen miles de formas y matices. La vida no es blanquinegra aunque nos tapemos los ojos. Siempre brillan los colores diversos del arcoiris.

Es innegable e impostergable el derecho de miles de guatemaltecos y guatemaltecas a decidir sobre sus vidas, su sexualidad, sus cuerpos, si pueden o quieren casarse, si vivir solos, solas. acompañados, as, con o sin hijos, tener familia, no tenerla, elegirla, respirar, amar, cocinar, bailar, dormir, roncar, pensar, opinar, tener opción política, como cualquiera de los iluminados o que se creen iluminados,as…

Al diablo con la autodiscriminación entre los movimientos, no es democrático ni revolucionario si no acepta que las luchas de la diversidad tienen un profundo sentido político y humano,

Tener los mínimos derechos que ya otorgan las leyes a todo ciudadano, es una lucha plenamente revolucionaria, necesaria y consecuente. Hace más que muchos que se dicen revolucionarios, pero que no cuestionan nada, que no transgreden este sistema de muerte. Los del pacto de corruptos lo saben, lo tienen claro, por eso niegan reiteradamente los Derechos Humanos a la Comunidad LGTB, al igual que nos los ha negado a las mujeres. No quieren nada de paridad ni de ideas que le otorguen derechos a las mujeres, porque consideran que no somos capaces. Así las cosas.

Aplaudo que la AEU y todas las organizaciones mixtas que hayan participado lo hicieran, porque eso dice mucho no solo de la tolerancia, sino más bien de la solidaridad y la visión política y estratégica que tienen.

