Fin del Unipolarismo Occidental Fin del G7, fin de la OTAN

Después de la guerra fría, el unilateralismo ha sido la regla y las sanciones han sido parte integral de la política exterior de EUA en vez de la diplomacia como ha sido el caso en los últimos años. Ejemplos claros de ello son Rusia, Irán, Corea del Norte y Venezuela. El acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 por EUA, Rusia, China, Francia y Alemania fue roto en días recién pasados por EUA de manera unilateral. El presidente de China criticó la “decisión unilateral” de EUA y señaló que su gobierno trabajará con el de Rusia para preservar el acuerdo nuclear. Ante la ruptura del acuerdo con Irán por EUA, los miembros de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) consideraron inmediatamente otorgar la membrecía a Irán que hasta la fecha participaba como país observador y que recibió para ello, el 10 de junio, el pleno apoyo de China y Rusia. Lo anterior fue una demostración de apoyo total a Irán (y con ello a su acuerdo nuclear) lo que constituye un reto ante EUA para ver hasta donde se atreve o podrá incluso aplicar sus sanciones.

Trump amenazó a los ´socios´ europeos de aplicarles sanciones al no retirarse también del acuerdo. Los países de la Unión Europea se han comportado como ´vasallos´ hasta la fecha y la pregunta es si, al haber montado grandes negocios con Irán, se negaran a retirarse del acuerdo firmado. Líderes europeos y funcionarios de la Unión Europea afirman que es hora que Europa no represente más a los intereses de Washington sino que luche por sus propios intereses. Jean Claude Juncker, de la Comisión Europea, afirmó en este contexto que es hora de parar los ataques a Rusia y que Europa considere reconectarse con este país.

Ahora, veamos la dinámica de las cosas que suceden en países cerca de Europa. Turquía es el próximo en la lista para recibir sanciones. La lira y la deuda de Turquía están bajo una presión extrema, mientras que el presidente Erdogan desafía la política exterior de la OTAN y los Estados Unidos sobre Siria, Israel e Irán. La administración Trump ordenó a Turquía, aún miembro de la OTAN, no comprar sistemas de armas rusos, pero Turquía, al igual que la India, rechazó la interferencia de Washington en sus asuntos internos y ambos países siguieron adelante con las compras.

Irak censuró a fondo la intervención de los EUA. Irán está ganando apoyo públicamente para hacer lo mismo. Rusia está actuando como el amigo de todos haciendo tratos y honrándolos sin siquiera disparar un solo tiro o incluso sin lanzar una amenaza. Rusia con otros países del mundo son llevados a coordinar los ataques contra la interferencia de los mercados financieros mundiales. Todo esto se relaciona con el apoyo financiero tácito de China a estas naciones que actualmente están siendo atacadas a través de sanciones económicas y manipulaciones por los mercados financieros. El objetivo es lograr un paisaje donde Occidente ya no pueda intimidar a nadie con sus sanciones. A medida que estos países sobrevivan al peor de estos ataques, a medida que se desvanezcan las crisis a corto plazo, dichos mercados financieros no tendrán de otra que adaptarse a un paisaje multipolar. Con la política de Trump hay claros indicios de que Washington se está aislando a sí mismo, con lo que logra de facto, aunque no sea la intención, que el mundo multipolar avanza y que el mundo unipolar está perdiendo terreno.

Para para conservar el acuerdo nuclear con Irán y evitar que las eventuales sanciones le afecten, la Unión Europea (UE) ha de resolver los obstáculos bancarios y financieros para que Irán ni ellos sufran las consecuencias de las sanciones que consisten en congelar cuentas bancarias en EUA y/o bloquear giros internacionales a través de SWIFT. El comercio y la inversión legítimos en Irán y otros países afectados por las sanciones norteamericanas necesitan, en otras palabras, socios bancarios y modelos financieros que funcionen pesar de las sanciones.

El surgimiento de un sistema multipolar de pagos internacionales con multidivisa o multiactivos tomará tiempo, no como iniciativa europea sino de la Nueva Formación Social Emergente liderado por China a partir del petro-yuan-oro que no apunta a un colapso del dólar y el sistema de pagos internacional, sino tiene como objetivo un mundo multipolar basada en un Sistema Monetario Multipolar que apunta a una redistribución más igualitaria de la riqueza global. Para lograrlo China apunta a reducir gradualmente el poderío obtenido por el señoreaje del dólar como moneda internacional de referencia. De esta manera reduce el margen de maniobra de la política económica del unipolarismo Occidental. Los mercados emergentes afectados por sanciones y con dificultades de crédito, como es el caso hoy de Venezuela en América Latina, abrazan contratos en petro-yuan (u en cualquier otra cripto-moneda) para así lograr obtener mayor soberanía y seguridad mayor para no sufrir las manipulaciones financieras de hoy.

Washington ha amenazado castigar con sanciones a su ´aliado´ Alemania si las empresas de esta nación continúen participar en la construcción del gasoducto de Rusia hacia su país y otras naciones europeas por el Mar Báltico (Northstream 2) a fin de proveer de gas a Europa. Cuando Trump rompió el acuerdo con Irán, Angela Merkel ha afirmado que Alemania ha de tomar su futuro en sus propias manos. El 82% de los alemanes están de acuerdo con la canciller que EUA no es un socio de fiar. Esto según una reciente encuesta sobre este particular. La guerra económica con la que Trump amenaza a sus ´socios´ europeos puede conducir más temprano que tarde a una Europa soberana y más amistosa con Rusia, es decir, una UE que opte por el mundo multipolar.

Trump no solo tiene una guerra comercial con la UE, su administración está confrontada en primer lugar y de manera frontal con el globalismo. La razón es que el déficit comercial extremadamente grave de los Estados Unidos se debe en primer lugar a la globalización, la economía neoliberal y a los bancos de inversión de Nueva York. El déficit comercial de los Estados Unidos con China tiene su origen en la deslocalización de capital y empleos estadounidenses. La producción deslocalizada de las corporaciones norteamericanas que exportan a EUA es la causa más directa de los déficits comerciales estadounidenses y el mayor déficit comercial lo tiene el país con China.

Con el globalismo, el capitalismo quedó con un horizonte temporal de corto plazo y la razón es que ha llegado al punto en el que los altos ejecutivos destruyen las compañías al endeudarlas para recomprar las acciones de la propia compañía, lo que aumenta el precio de las acciones y maximiza sus “bonificaciones de rendimiento”. Este saqueo se convierte en la última forma de mantener el sistema de acumulación de capital a flote La hegemonía sobre los demás se convierte en el único medio de su supervivencia, aunque les imposibilita sacarla de la crisis que más bien tiende a ahondarse.

Ahora Trump ha comenzado lo que se describe como una “guerra comercial” con otros países y primero que nada con China. En efecto, el régimen de Trump no está tanto en guerra comercial con China ni con otros países. El régimen de Trump está básicamente en guerra con las corporaciones estadounidenses que trasladaron su producción para mercados fuera de EUA y con los bancos de inversión de Nueva York que obligaron a este movimiento. Los nuevos aranceles propuestos por Trump no buscan afectar a las exportaciones propiamente chinas, sino tienen como prioridad afectar a la producción des-localizada de las corporaciones estadounidenses.

La política de Trump es traer de regreso a casa la producción des-localizada y tasar con gravámenes o aranceles a aquellas empresas que producen para el mercado estadounidense desde el extranjero. Con el proteccionismo propuesto por Trump, podrá obtener logros en el corto plazo. Las respuestas de los demás países no se dejan esperar. Cuanto más generalizada será el proteccionismo más rápida una crisis mundial con bancarrotas de empresas transnacionales y grandes bancos. La reducción del poder unipolar del globalismo en los ojos de Trump, y no se equivoca en esto, es un requisito previo para la resurrección de la economía real estadounidense que no se logre con el proteccionismo, aunque pareciera ser el caso en el corto plazo. La administración Trump tiene como alternativa revisar a fondo la Ley Antimonopolio de Sherman a fin de lograr con ello desmembrar a los monopolios y los bancos de inversión demasiado grandes para quebrar. Lo anterior resultaría también en una fuerte crisis y provocará bancarrotas y sobre todo de aquellos bancos y empresas comprometidas con el globalismo, a como lo hemos observado con la crisis de 2008.

Las polítcas de Trump conllevan a la desintegración de los unipolarismos y primero que nada del globalismo unipolar y con ello abre el camino para que gane terreno el multipolarismo. Las organizaciones internacionales unipolares del pasado se debilitan y ya no hay nada para reemplazarlas, al menos no en Occidente. Simbólico para ello es el G7 que Donald Trump acaba de hundir. Actualmente de las 7 primeras potencias mundiales en PNB (China, EUA, la India, Japón, Alemania, Rusia e Indonesia) 4 no están en el G7. Trump hizo a la vez acertados comentarios con respecto a la ausencia de Rusia en un club como G7 para dirigir el mundo. Fue seguido de los comentarios del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, sobre el hecho de que no contaba con volver al G7 ya que la Organización de Shanghai (OSC) ampliado hacia los BRICS (una construcción multipolar) ya la ha reemplazado.

La OTAN sigue ahí, pero responde a intereses globalistas en claro repliegue. Trump quiere deshacerse de ella y Europa anhela una Defensa Europea. Trump exige que los europeos participen más en su defensa propia. De manera individual países como Alemania, Francia, Italia, Austria, Hungría, Grecia, etc. han tratado de acercarse a Rusia pero tan pronto como se reúnen, la regla inviolable de la “defensa de la integridad territorial de Ucrania” impide todo progreso. Es la OTAN que continúa obstruyendo el camino independiente de Europa y les exige un perjudicial compromiso de confrontación desde Europa con Rusia. Teniendo en cuenta que la Defensa Europea queda todavía muy lejos, ciertos países del este de la UE empiezan a considerar la posibilidad de cambiar de paraguas. Entre estos países se encuentran Italia, Austria, Hungría y Grecia. Los encuentros entre Putin y van der Bellen en Viena el 6 de junio y el de Putin con el presidente búlgaro, evocan vínculos “estratégicos”, aunque por el momento sean solo energéticos.

Al mismo tiempo que el unipolarismo se está desintegreando florecen, contradictoriamente, estrategias de paz por todas partes más que amenazas de guerra. En ello China y Rusia tiene un claro protagonismo y particularmente a partir del proyecto multipolar. Al considerar que su estrategia global de multipolaridad estaba en peligro por la imprudencia de Kim al participar en tantas pruebas nucleares y de misiles, Corea del Norte fue conllevado a decidir entablar conversaciones de desnuclearización sin precedentes con Estados Unidos. Lo anterior claramente es iniciativa de China en defensa propia y su proyecto multipolar. Para que Corea del Norte logre con éxito geopolítico llegar a acuerdos con EUA, fue inevitable que Kim involucró a China en todo tipo de consultas. La eventual integración de las dos Coreas será el mayor logro de paz y aunque Trump procurará irse con las flores, en esencia es principalmente el logro del proyecto de creación de un Mundo Multipolar. La mayoría del “Sur Global” ya está trabajando en la profundización de su conectividad OBOR con China debido a la expectativa que las Nuevas Rutas de la Seda de que los países recibirán beneficios de ganar-ganar comprometiéndolos. Este emergente Orden Mundial Multipolar podrá ser un camino alternativo de la transición hacia el poscapitalismo de lo que hemos hablado en el artículo anterior.

