¿Por qué los aficionados japoneses limpiaron el estadio después de vencer a Colombia en el Mundial?

Los aficionados japoneses han probado otras vez ser los más educados, al quedarse a limpiar la basura después de que su su selección ganara a Colombia en su primer partido de la Copa del Mundo Rusia 2018. Además del triunfo que fue una sorpresa y llenó de alegría los nipones, dieron a clase de elegancia al permanecer en la Arena Mordovia y limpiar las gradas.

Como suele ocurrir en estos partidos, que son también fiestas del consumo de todo tipo de productos, las gradan quedan llenas de basura. En este caso algunos aficionados colombianos conmovidos grabaron videos de los japoneses limpiando el estadio. Y, habiendo recibido la lección, algunos se quedaron también a limpiar.

Se tienen también imágenes de fanáticos de Senegal haciendo algo parecido, así que tal vez está buena costumbre se empieza a diseminar. Ciertamente es mucho mejor que el grito de “puto” que los mexicanos dedican al portero rival, algo que es ya una costosa tradición.

En Occidente asociamos poco al futbol con Japón, creyendo de antemano que no se trata de un deporte popular allí; sin embargo, aunque quizás to tiene el mismo arrastre de masas que en otros lugares, el futbol llegó a Japón desde finales del siglo 19 y tuvo un notable éxito, al grado de que, en la actualidad, cuenta con una afición que lo mismo se expresa en los estadios que en la práctica cotidiana del deporte.

Pero esto no es todo. Otra costumbre que podría sorprendernos en estas latitudes del mundo es que los japoneses que asisten a un encuentro deportivo están habituados a recoger la basura cuando éste finaliza. Sin duda, esto a muchos nos parecerá asombroso y quizá, incluso, nos cause un poco de vergüenza darnos cuenta de que no es un impulso casi natural, pero para los japoneses es común. A cualquier deporte o evento masivo que asisten los japoneses suelen limpiar la basura, así evitando la necesidad de una excesivo servicio de limpieza y haciéndose responsables de sus actos. Y en casos como los de un Mundial, también de la basura de los demás

De ahí que el mundo esté impresionado con el comportamiento de los aficionados de Japón que asistieron al partido que su equipo disputó con la selección de Colombia. Esto, sin embargo ya había llamado la atención antes, quizás más en países latinoamericanos donde estamos acostumbrados a dejar las cosas tiradas, desde el Mundial en Brasil pasado cuando pese a perder, los aficionados japoneses mantuvieron la entereza y se quedaron después del partido a limpiar.

