Todo apunta a un solo objetivo: ¡Fuera Jimmy!

la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala RPDG – Guatemala y su Diáspora

Hemos leído, en días pasados y hoy, noticias y artículos que dibujan, por un lado, a un pueblo heroico, tanto sobrevivientes como quienes les apoyamos en el país y fuera de él, y por otro, al peor gobierno que pudimos haber tenido para enfrentar la tragedia del Volcán de Fuego. Coincidimos con el editorial de PL que afirma: “Ningún gobierno había llegado a los niveles de desprestigio como los que alcanza el de Jimmy Morales, llevado al poder por un grupo de militares de FCN-Nación, ni mucho menos se había incurrido en un injustificable derroche de recursos para buscar voces favorables entre los sicarios de las redes sociales, donde los activistas a sueldo tampoco logran atinar a quién atacar o qué defender” (http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/erupcion-volcanica-eclipsa-al-gobierno). Los artículos que despedazan al gobierno, por su falta de integridad y capacidad, son abundantes, tanto en la prensa nacional como allende las fronteras. En lo local, destacamos dos artículos que contrastan: uno, de Edgar Gutiérrez, describe perfectamente los estertores de la Jimmycracia (como otro artículo llama al desgobierno) y nos llama a sustituir este desgobierno de inmediato (https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/06/11/el-gobierno-esta-enterrado/) para salvar al país. En el otro, los participantes en la marcha de las antorchas del sábado, que exigió la renuncia de Jimmy, son reflejados por el artículo de Tono Móbil, el cual adjuntamos a esta cápsula en su totalidad.

Mientras tanto, Jimmy, a quien millones de voces le pedimos la renuncia inmediata, responde nuevamente con el argumento que ha dejado de ser válido: “debemos respetar la institucionalidad democrática”. ¡No más! Cuando la tiranía llega al extremo actual (“la tiranía de los corruptos”), la rebelión es una obligación. Para demostrar su desfachatez, Jimmy mantiene en su puesto al Ministro del Ambiente y reitera su apoyo al incapaz Director de la CONRED. Ante la pregunta de qué va a responder a quienes piden su renuncia, minimiza la cuestión y trae a colación una frase del ejército, totalmente impertinente al caso: “Si ustedes me tienden una mano, yo tengo dos para darles”…efectivamente, podemos afirmar, para darles plomo, como hizo de 1954 a 1996 y ha continuado haciendo después de la firma de la paz. Ni ejército ni funcionarios incapaces y corruptos. Es la hora del cambio total. Al respecto, elPeriódico recoge en un artículo de hoy los seis errores del gobierno después de la erupción del Volcán de Fuego (https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/06/11/los-seis-errores-del-gobierno-despues-de-la-erupcion-del-volcan-de-fuego/). El error más grande, sin embargo, es querer controlar la situación mediante la represión a los sectores que lo criticamos y rechazamos. El asesinato de siete dirigentes campesinos e indígenas en el último mes ha provocado ya que mañana CODECA se tome las calles para rechazar esta muertes y para exigir las renuncias de los ineficaces y corruptos, incluido, en primera línea, Jimmy Morales. Sobre esta situación de respuesta violenta de parte del Pacto de los Corruptos y las estructuras militarizadas del FCN-Nación se ha pronunciado hoy Amnistía Internacional (ver el anexo correspondiente). Es poco probable que Jimmy despierte de su sueño de soberbia y quiera cambiar lo más mínimo en su gobierno. Es ya un caso perdido y una figura que no puede ser rescatada. Por ello es que todos los artículos, decenas y decenas de ellos, que se escriben sobre la situación actual apuntan en una sola dirección: ¡Fuera Jimmy! No lo salvará ni Trump, cada vez más enredado con sus líos con el G-7, México y Canadá, y ciertamente preocupado con su encuentro con el líder norcoreano, ni Pence, a quien los Demócratas someterán a impeachment por obstrucción a la justicia. En lo inmediato debemos demostrarle a Jimmy, de mil maneras, lo mucho que lo despreciamos, con rechiflas y “funas”, haciéndole el vacío en toda oportunidad. Por otro lado, debemos cerrarle todas las puertas internacionales de apoyo. Cualquier fondo que se traslade vía el gobierno será un recurso perdido. Debemos evitar que la comunidad internacional tire su dinero a la basura. Creemos que es el momento de empezar todas las medidas que desgasten al régimen y debemos recordar que no se trata de cambiar a un individuo, solamente, sino que se trata de cambiar un sistema político. Jimmy es uno de los tantos delincuentes y corruptos; pero no es el único.

Secretaría de Asuntos Políticos de la RPDG

Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala RPDG

Te gusto, quieres compartir