Transcripción de la petición de Emma Guadalupe Molina Theissen realizada frente al tribunal de Mayor Riesgo “C”

“Muy buenos días, es la primera vez que me dirijo a un tribunal nacional y agradezco mucho la oportunidad de ser escuchada. Yo quiero en primer lugar ratificar lo que acá han manifestado mis abogados, los peritos, los testigos y son hechos ciertos; mi cautiverio, la tortura, la violencia sexual, son responsabilidad de los acusados y muy particularmente del señor Zaldaña. Quiero ratificar el hecho de mi fuga, como un hecho que no es raro, es rarísimo porque si no, no hubiera habido 45 mil desaparecidos en este país.

Quiero contarles muy brevemente, que no me mataron pero que sí destruyeron profundamente mi vida, durante muchísimos años en los que estuve llena de terror, llena de dolor, años en los que no me consideraba merecedora de la vida, consideraba que mi vida era una vida robada a mi hermano y que lo más importante que había hecho por mí que era salvar mi vida y que me había llenado de orgullo y sentimiento de logro. En el momento que se produce mi fuga, se convierte en el peor error, en el peor momento de mi vida y en la peor decisión, porque significó el secuestro y la desaparición de mi hermanito.

Quiero decirles que he vivido aplastada por la culpa, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de asco, mucho asco, no tienen idea, profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humanidad y eso me va acompañar toda la vida. Hoy saco fuerzas de todo el amor que he recibido durante todo este tiempo, saco las fuerzas del amor de mi padre que aunque fue tan distante, alcohólico, duro, difícil nunca jamás violó a una mujer, ni desapareció a un niño. Saco fuerzas de mi madre que es un ejemplo de fortaleza y dignidad, saco fuerzas de mis hermanas que han buscado la justicia durante décadas aun en contra de mis desesperanza, aun en contra de mi sentimiento de profunda derrota, saco fuerza del amor de tanta gente que me ha acompañado, me ha apoyado, me ha sostenido durante tanto tiempo.

Y vengo a pedirle al tribunal que su sentencia sea una sentencia proporcional al daño provocado, quiero pedirle que cada una de las personas que han pasado por estas sillas y que han declarado su dolor: las madres, los padres, los hermanos de los desaparecidos, sean tomados en cuenta y que de alguna manera se les dignifique a través de su sentencia, muy particularmente Julio Cesar Del Valle, Héctor Alvarado Chuga, las niñas Portillo, el Dr. Calderón. Y quiero decirles también que lo que ustedes nos digan el día de hoy va a ser algo tan importante, no solo para mi familia, sino para miles de familias. Yo renuncié muchas veces a la vida, estuve al borde de morirme, de matarme, nunca pensé jamás pensé la posibilidad de la justicia y este proceso ha sido tan reparador, tan sanador porque esto significa que el Estado que tanto nos lastimó, tanto nos ofendió, a través de las fuerzas armadas; ahora nos escucha, nos dice que nos cree o que tal vez es posible que digamos la verdad. Nos dicen lo siento, este juicio nos está diciendo sentimos lo que les pasó, no importa en qué términos se dé la sentencia, no importa, este proceso nos ha dado la oportunidad de contar nuestra verdad y de pedir la justicia que merecemos.

Y finalmente quiero decirle a los señores acusados, que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror, no puedo deshacerme del dolor y jamás podre deshacerme del asco, los dejo con su odio por que se necesita mucho odio para hacer lo que nos hicieron, merecemos justicia, merezco justicia y quiero que los acusados se queden con todo lo demás y ojalá que tengan un poquito de honor y nos digan donde esta Marco Antonio”.

