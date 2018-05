La alianza cristiano-sionista detrás del viaje de Jimmy Morales a Israel

por CMI-G

El viaje a Israel que realiza el Presidente de la República, Jimmy Morales, ha puesto en evidencia el poderoso “lobby” que se ha organizado a su favor desde Estados Unidos, para lograr sostenerse en la Presidencia. El medio digital Nómada expuso que el avión en el que viajó Morales y su comitiva a Israel, pertenece al multimillonario estadounidense, Sheldon Adelson, un inversionista en casinos en Las Vegas, Nevada. Pero también un importante financista de la campaña presidencial de Donald Trump y de organizaciones sionistas israelitas.

Un viaje por aclararse

La información de Nómada surge luego que el diario La Hora notara las contradicciones del vocero presidencial, Heinz Hiemann, con respecto al viaje a Israel de Jimmy Morales y su comitiva. Hiemann había declarado que “toda la logística de transporte se coordinó por medio de la Embajada de Israel en Guatemala, quienes fueron los facilitadores de los asientos de vuelo para el Presidente y comitiva oficial”. Hiemann agregó que “detalles del tipo de contratación que realizaron se los deben de brindar ellos, ya que nosotros no manejamos los detalles ni costos”.

De acuerdo con La Hora, Hiemann aseguró que el gobierno de Guatemala no incurrió en más gastos para el traslado del Presidente y comitiva que los realizados por la Cancillería y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) para la compra de boletos de vuelos comerciales.

Sin embargo, La Hora consultó a la Embajada de Israel la que aclaró “que ellos no tuvieron que ver en el traslado de Morales y su comitiva a Israel y que el Gobierno guatemalteco fue el que costeó y coordinó su propio transporte.”

Nómada expone que el avión en el que viajó Morales es un Boeing 767-300ER, matrícula N804MS, propiedad de la compañía estadounidense Interface Operations, del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson. Sin embargo, fue hasta 2013 que la propiedad del avión pasó a manos de la corporación Las Vegas Sands Corp., que es presidida por Adelson.

El empresario es reconocido por ser un importante donante de la campaña presidencial de Donald Trump quien también posee casinos. Entre los beneficiados por sus donaciones se encuentra Friends of the Israel Defense Forces, Birthright Israel y the Yad Vashem Holocaust Martyr’s y Heroes’ Remembrance Authority. Estas donaciones denotan las fuertes conexiones con el movimiento sionista.



Historial de la propiedad del avión N804MS.

¿Cómo se logró que Adelson ofreciera ese avión a Morales?

Todo indica que el fuerte lobby que se ha organizado a favor de Morales desde Washington, estaría detrás del ofrecimiento. En ese lobby, juegan un papel central los evangélicos neopentacostales que tienen a su mejor representante en la Embajada de Guatemala en Washington, Manuel Espina, reconocido empresario evangélico e hijo del exvicepresidente de la República, Gustavo Espina Salguero.

El movimiento estratégico del gobierno para fortalecer la histórica relación con Israel, al trasladar la Embajada de Guatemala a Jerusalén, le ha granjeado los beneficios necesarios que le garantizan a Morales un espaldarazo de cara a los señalamientos de corrupción en su contra desde el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En enero de 2018, ese apoyo dado a Israel, siguiendo los pasos estadounidenses, le dio frutos a Morales cuando obtuvo el reconocimiento “Friends of Zion” otorgado por el Friends of Zion Heritage Center que dirige el estadounidense Michael Evans, que también se lo entregó a Donald Trump, por retornar también la representación diplomática de Estados Unidos.

Michael Evans otorgando el reconocimiento a Jimmy Morales.

Cuando Evans también le otorgó el reconocimiento a Trump, se pudo notar la presencia de líderes religiosos en Estados Unidos vinculados al mundo evangélico ultraconservador del Partido Republicano, y organizaciones sionistas de Israel.

Entre los presentes en ese reconocimiento a Trump se encontraba el pastor evangélico de origen dominicano, Guillermo Maldonado, quien le ha expresado en varias ocasiones un abierto apoyo a Jimmy Morales en sus visitas a Guatemala.

El gobierno tendrá que aclarar ahora quién financió el viaje a Israel. Y de ahí deducirse los intereses que están en juego en la estrategia montada por los asesores presidenciales para contrarrestar las presiones contra Morales por los señalamientos en su contra en el contexto de investigaciones por corrupción.

El pastor evangélico Guillermo Maldonado, con Jimmy Morales.

Fuente: CMI-Guate

