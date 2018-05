Carta abierta a la Universidad Rafael Landivar

Nosotros, investigadores e investigadoras, docentes, estudiantes, centros de investigación, organizaciones sociales y personas particulares interesados en el avance de la ciencia crítica y comprometida socialmente, valoramos el camino tomado por la Universidad Rafael Landívar (URL) durante los últimos años. Ha sido importante el actual Plan Estratégico, que ha generado avances importantes en el desarrollo de la docencia e investigación, así como en la integración de un cuerpo de académicos con alto perfil académico y compromiso ético hacia los sectores más desposeídos y marginados de Guatemala y la orientación a la formación de profesionales sensibles a los problemas de las grandes mayorías. Lo anterior, sin duda, ha contribuido a que la URL sea observada como una institución preocupada y ocupada en aportar al conocimiento y entendimiento profundo de la problemática nacional, así como a la búsqueda de soluciones necesarias en este momento histórico.

La URL ha sido valiosa en su orientación al desarrollo de la ciencia y al aporte crítico y propositivo en función del bien común, lo cual se constata en la importancia dada a la investigación, formación y proyección, en la entrega editorial, en la formación de profesionales críticos, así como en las propuestas y aportes en distintos espacios y foros académicos y de incidencia. En este sentido fue relevante su voz crítica, en especial durante la crisis que vivió el país en 2015.

Sin embargo, en el último año hemos visto con preocupación indicios que parecieran ir en dirección contraria a los avances y aportes antes valorados: a) el despido de un docente por su participación y pronunciamiento en una protesta ciudadana; b) el intento de censura contra el medio de investigación periodística Plaza Pública; c) el despido de docentes e investigadores comprometidos con las búsquedas universitarias; d) el temor sobre la influencia en la URL de grupos vinculados directa o indirectamente a redes de corrupción y grupos de poder económico; e) las críticas al estilo personalista y autoritario de gestar los cambios por parte del actual rector; f) la carencia de crítica contundente contra el Pacto de Corruptos; f) los pasos de reestructuración que sugieren futuros planes de desarticulación de los avances en investigación y proyección, que redundarían en posibles despidos de docentes e investigadores, redefinición de las cargas laborales y limitaciones para aportar a la investigación e incidencia con base en el principio de libertad de cátedra; g) un decrecimiento de los espacios y momentos para manifestar disenso en torno a estos cambios, por el temor a repercusiones punitivas.

Entendemos que los cambios pueden ser positivos y tiene más posibilidades de serlo cuando son producto de diálogo y debate académico. No obstante, los indicios descritos informan de una política inconsulta, dirigida a producir un retroceso profundo en la URL y su orientación jesuita, en especial para desandar los pasos dados hacia una academia de alta calidad, crítica, propositiva y comprometida con el cambio social. De ocurrir tal retroceso, en este momento que vive el país, significaría un fuerte golpe a las aspiraciones por contribuir, desde la academia, a buscarle solución a los problemas históricos y profundos que afectan al pueblo de Guatemala.

Ante las circunstancias, desde el interés público que nos orienta y que la URL ha declarado como su móvil principal, manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores docentes, investigadores y administrativos, que en su búsqueda por aportar a los planes estratégicos y la agenda de investigación, han sido despedidos o están temerosos de perder su estabilidad laboral a partir de esta política.

Instamos la Compañía de Jesús que la dirige, a sus autoridades y a su comunidad académica, a mantener y avanzar en los aportes valiosos que desde la docencia e investigación han sido realizados e impulsados, en especial en este momento que el país y los sectores desposeídos y marginados más lo necesitan.

A la comunidad landivariana y a la Compañía de Jesús les deseamos la sabiduría y fortaleza necesaria para frenar esta política de retroceso, que amenaza con destruir los esfuerzos y búsquedas académicas y éticas que ubican a la URL como una Universidad jesuita, comprometida con el servicio y la opción por los pobres.

Firmas de adhesión

Adrienne Pine, Associate Professor of Anthropology American University

Alain Basail Rodríguez, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)

Ana Lorena Carrillo Padilla, BUAP, México

Beatriz Manz, Department of Ethnic Studies, University of Berkeley,CA

Ben Gardner, Associate Professor, University of Washington Bothell, Chair, African Studies Program, University of Washington

Bernardita Llanos, docente e investigadora, Brooklyn College, CUNY,USA

Carlota McAllister, Antropologia,York University, Toronto, Canadá

Carmen Caamaño Morúa, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR, Costa Rica

Carmen Diana Deere, Distinguished Professor Emerita of Latin American Studies and Food & Resource Economics Center for Latin American Studies305 Grinter Hall University of Florida

Carmen Gregorio Gil, Universidad de Granada, España

Christopher Niedt, Department of Sociology, Hofstra University, New York

Deborah T. Levenson-Estrada,Associate Professor, Boston College

Diane Nelson, Duke University,Durham NC

Jason W. Moore, Professor (full), Sociology, Binghamton University, USA

Juanita Darling, Associate Professor,Graduate Coordinator, LatinAmerican Studies, San Francisco State University, California

Karen Kampwirth y Robert W. Murphy Professor of Political Science,Knox College,Galesburg, Il.

Laura J Enríquez, Professor,Department of Sociology,University of California atBerkeley

Louise Fortmannm Professor of the Graduate SchoolProfessor Emerita of Natural Resource SociologyDepartment of Environmental Science, Policy and Management, UC Berkeley

M. Brinton Lykes PHD. Profesora de Psicología Comunitaria-Cultural Co-Directora, Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional Boston College, Boston, EEUU

Marcie Mersky, asesora Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ

Megan Ybarra, Assistant Professor of Geography University of Washington, EEUU

Raúl Molina Mejía, profesor en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Vicepresidente de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), ex Rector en funciones y ex Decano de la Facultad de Ingenieria de la USAC, ex Profesor de la Facultad de Humanidades de la URL y ex Profesor de la Facultad de Ingenieria Industrial de la URL.

Robin L. Turner, Associate Professor of Political Science (and faculty affiliate Gender, Women’s, and Sexuality Studies; International Studies; & Science, Technology, and Society) Butler University

Sapana Doshi, PhDAssistant Professor, School of Geography and Development

Faculty Affiliate, Department of Gender and Women’s Studies University of Arizona, Tucson

Todd Jailer, Coordinador editorial, Guías de Salud Hesperian

Virginia Garrard Burnett, Director and Professor of History, University of Austin, Tx

Abraham Barrios

Ana María Dianda Martínez

Ana Silvia Monzón, Socióloga,docente universitaria

Annabella Acevedo

Carlos Rafael Castillo Taracena

Carol Lisseth Girón Solorzano

Carol Zardetto, abogada y notaria

Cesar Reyes

Diana Lucía Monroy Barahona, Abogada y Notaria

Dirk Bornstein, Politólogo

Ebal Abdiel Sales

Edgar Enrique Hun Cal

Lin Valenzuela

Jorge Macías

Factor Méndez Doninelli

Fernando de Jesús Girón Soto

Francisco Nájera

Gabriela Carrera

Gustavo Adolfo Monzón Escobar

Helmer Velásquez

Hugo Leonel Cottom

Jeannette Asensio Álvarez

Karin Slowing Umaña,

Karla Rivas

Laura Margarita Benitez Cojulún

Lily Muñoz, socióloga, investigadora y docente universitaria

Marcel Arévalo

Marcelo Colussi, psicólogo

María Chúa

Marta Méndez

Michel Gerson Mazariegos López

Miguel Angel Sandoval

Mirna Liliana Ramírez Pérez

Norma Chinchilla

Patricia Galicia

Ramón Cadena, Abogado

Raúl Figueroa Sartí

Rosa Sánchez del Valle

Simona V. Yagenova, investigadora y profesora universitaria

Teresa Retana Piedra

