Coloquio con la muerte

Lorena Medina

(a la sucia memoria del genocida E. Ríos Montt)

No voy a ninguna parte

No creo que encuentre sitio alguno.

Nadie quiere que me recueste a su lado.

De todas partes he sido exorcizado,

como cualquiera que jamás esta tierra hubiera pisado.

No encuentro ni un nicho ni una tumba

que abrazar mi caja con muerto y mortaja quiera

Ángeles llorones, me dan la espalda me miran con desdén.

¡Denme espacio, estoy arrepentido de lo malo que yo era!

En vano ruego, ni los muertos ni los vivos quieren de mi saber.

¿Por qué no pude ser diferente?

Actuar como un ser humano y no como demente

Las órdenes fluyeron desde mi entraña;

la misma que se pudre en esta hora

Nadie me ríe, nadie me llora,

Ni mi madre, ni mi familia, nadie, ninguno me extraña!

Me pude burlar tantas veces de la justicia y su proceder

Tuve amigos a montones, dinero , carros y placer

Fui el que mandaba siempre,

Las cosas se hacían según mi parecer

Pero al fin, la muerte tocó a mi puerta,

me abrazó con su frialdad y manos huesudas y me hizo fenecer.

¿A qué le temes tú padre del dolor?

Maestro de la tortura

Déjame llevarte conmigo

Muchos reclaman tu castigo

Te llevo a la sepultura

De la vida, de la historia y del odio sin olvido.

Niños, mujeres y ancianos y miles de desaparecidos

Te señalan por culpable y son los testigos

de las atrocidades que has causado, viejo insolente y sin pudor.

No esperes tener una muerte buena

como anhelabas, senil y paciente.

Todo carroñero detesta tu carne

Porque provocaste a tu paso, ruina, tristeza, tanta injusticia y pena.

Ni los gusanos te apetecen, pues procediste vilmente

Siempre creyéndote todo: Un dios, un dictador, un loco y hasta un buen presidente

Moralista de pobres, complaciente de ricos

Papas, ricachones y otros milicos que lamían tus botas plácidamente.

Yo no te había venido a buscar

Porque observaba como estuviste podrido siempre

Gozaste con el dolor ajeno. Tu sangre contiene rabia, fascismo y desamor

Esa es la herencia de tu simiente, llenaste este mundo con suciedad

Eres un tirano, malviviente y para mí llevarte será todo un honor!

Porque el que vive sin amor y sin probar una gota de humanidad

Despreciado es al llegar al destino que se comparte al final

Entre verdugo y víctima, salvo que hay quienes aunque hayan muerto

viven siempre en la memoria, en sus hijos, en las madres y en sus sueños que jamás morirán

Mientras que los verdugos como tú no tienen un sitio para descansar

Siempre van a ser recordados como asesinos de niños, de mujeres y de muchas cosas más

Aquellos que llenaron el mundo con veneno, que emanan fétidas ideas de muerto

Quienes como tú mueren desde que nacen, mueren una y mil veces más

con cada una de las vidas despojadas, y siempre morirán

por cada cabello y uña arrancada, por cada amanecer que negaron al poeta, al escribiente y al que se ocupa de la tierra para alimentar.

Hoy al fin ha llegado tu hora, no valen tus influencias, ni tus conexiones

ni el cielo, ni el infierno te podrán separar, del frío y esperado momento

que no poca gente ha soñado poder acariciar

Hasta aquí llegaron tus chifladuras, tus botas, tus aires de dictadura,

vamos anda, tienes tanto que pagar. Ve despojándote de tu traje militar

hoy me toca a mí el turno de abrazarte, querido general.

