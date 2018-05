Las vacunas y la salud en Guatemala

Por: Patricia Cortez Bendfelt.

Desde hace algún tiempo circulan cadenas de WhatsApp en donde aseguran que nadie debe vacunarse y que es algo como una “conspiración” de las empresas farmacéuticas para ganar más dinero.

En 1989 yo era externa en el hospital San Juan de Dios, jamás he visto otra vez una mortandad tan espantosa derivada del sarampión.

Los niños morían como moscas, la mayoría de ellos menores de 2 años y con diversos grados de desnutrición. Muchos vacunados y otros sin vacuna.

El esfuerzo por vacunar a partir de allí nos llevó a la casi eliminación del virus, no ha habido casos desde 1990, al menos no casos nacionales.

La locura por no vacunarse generó los brotes que vemos ahora, en Disney World, hace algunos años, se generó un brote.

La enfermedad se transmite con gotas de saliva y el período de incubación es de 7 a 14 días, se transmite más durante el período sub clínico (antes que aparezcan las ronchitas)

Yo estuve a punto de morir por el sarampión, me vacunaron, pero cuando yo tenía menos de 5 años, el tiempo para llegar a la capital superaba las 12 horas y es posible que la vacuna no cumpliera los criterios de cadena de frío (que en algún momento se haya calentado).

La vacuna no está libre de riesgos, pero no significa que el riesgo sea mayor a la enfermedad en sí, y no podemos volver a tener una epidemia como esa.

Revise sus esquemas de vacunación, vea si le pusieron las vacunas a sus hijos, si tiene menos de 40 años seguramente no le dio sarampión y debe confiar en que la vacuna que le pusieron sea adecuada.

Si no está seguro de eso, acuda al servicio de salud. Evite por este tiempo las aglomeraciones en espacios cerrados donde se recicla el aire. Ya sé que cines y malls son la “forma de divertirse” de los capitalinos pero no son sanos, al menos mientras se levanta la alerta.

Los menores de 7 años deben ser vacunados y los menores de 9 meses deben evitar esos lugares públicos, a esa edad la vacuna no puede aplicarse.

Entiendo su miedo a las vacunas, pero no está justificado. El mayor descubrimiento de nuestro tiempo es ese. Aprovéchelo.

