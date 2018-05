La épica de la democracia 2.0

Danilo Santos

Los movimientos en el tablero siguen y la respuesta del lado de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público a la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República y la pérdida de una Torre (Solórzano Foppa), ha sido contundente; en tres días consecutivos retornan el golpe yendo por alfiles y caballos (incluido el amparo contra resolución que rechazó antejuicio a Jimmy Morales) y con la clara determinación de llegar a las piezas más importantes. Nunca en la historia de Guatemala se había tocado a los “amos” solo a los prescindibles “gandallas”. La pregunta es si la partida se alargará hasta el jaque mate o los corruptos y autoritarios abandonarán a tiempo.

La ciudadanía en general está observando cómo se desenmascara a sujetos enquistados en la administración pública para aprovecharse del poder conferido a través del voto, el cual se ha prostituido y ahora sabemos lo que causa ese complaciente y cómodo clientelismo. Las imputaciones hechas recientemente van hasta lo profundo, los “amos” están siendo tocados y ese es un mensaje claro para los guatemaltecos: ya basta de agacharle la cabeza a los que a través de la ilegalidad se han apoderado abusivamente del territorio, la población y las leyes: es decir, del Estado. Estar vigilantes del Sistema de Justicia será fundamental para no desperdiciar la histórica oportunidad que esta depuración judicial puede llegar a representar en la actual crisis política que vive el país.

Si los grupos procorrupción no abandonan a tiempo la partida se notará en la confrontación que causarán entre la población guatemalteca, el llamado será a no dejar que nos gobiernen facinerosos de izquierda, esclavos de ideologías que adversan la fe y el “orden natural” de las cosas. No caigamos en las provocaciones ni en la defensa de los corruptos porque son “nuestros” corruptos. Si eso sucede, la noche entonces sería larga.

Una y otra vez, la historia le ha dado a Morales la oportunidad de inscribirse en ella de manera importante; hasta ahora solo figura como aprendiz de sabio y la pieza en el tablero que tiene más movilidad, pero que desaprovecha cada movimiento. El Presidente de la República, en buena medida, tiene en sus manos el futuro inmediato del país y la dirección que tomará en el largo plazo. Ojalá y la decisión de aceptar la renuncia del exministro de Gobernación responda a que lo considerará si queda en la nómina de seis aspirantes para dirigir el MP (si es que Rivas decide participar), en mayo lo sabremos.

Nosotros también tenemos un rol fundamental que jugar. Si la decisión del mandatario al elegir Fiscal es contraria a los intereses de la lucha contra la corrupción, si se atreve a terminar el mandato de la CICIG o si el nuevo Ministro de Gobernación se divorcia del MP; será el momento de la ciudadanía. Las buenas noticias en Guatemala debemos construirlas y no esperar que la embajada, la clase política corrupta o la oligarquía las construyan. La épica de la Democracia implica luchar por el país que queremos

Te gusto, quieres compartir