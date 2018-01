Locura racional: la lógica loca de la ‘Máquina del día del juicio final’ nuclear de Estados Unidos

por JAMES HEDDLE

Quiero decir, y esto es muy importante, ¡al final tuvimos suerte! Fue la suerte lo que evitó la guerra nuclear. Jrushchov fue racional. Kennedy fue racional. Castro fue racional. [Levantando el pulgar y el índice ligeramente separados.] Los individuos racionales se acercaron a la devastación total de sus sociedades … y ese peligro existe hoy.

Ex Sec. De los EE. UU. de Defensa Robert McNamara – hablando sobre la crisis de los misiles cubanos – en ‘The Fog of War’, un documental de Errol Morris.

Hoy todavía tenemos más de 20 mil armas nucleares del mundo real. Suficiente para volar a todos en el planeta varias veces. Esas armas plantean el problema inmediato del peligro del terrorismo, el problema inmediato de la posibilidad de una guerra nuclear … Creo que estamos al borde de una nueva carrera de armamentos nucleares. Me rompe el corazón. Hoy, el peligro de una catástrofe nuclear es en realidad más elevado de lo que fue durante la guerra fría. Déjame decirlo de nuevo…

Ex Sec. De los EE. UU. de Defensa, William J. Perry, enero de 2016.

Una guerra nuclear en cualquier parte perturbará -y posiblemente destruirá- la vida civilizada en todas partes.

La crisis de los misiles cubanos a los 55 – James G. Blight y Janet M. Lang.

Existe tal cosa como llegar demasiado tarde … Todavía tenemos una elección hoy: coexistencia no violenta o co aniquilación violenta … Ahora comencemos … volvamos a dedicarnos a la lucha larga y amarga, pero hermosa, por un mundo nuevo.

Martin Luther King, Jr. 4 de abril de 1967.

Nivel actual de amenaza: ‘Alto’

El actual meme de Silicon Valley es que la Inteligencia Artificial, o AI, puede, algún día, representar un peligro para la existencia humana. Pero la simple inteligencia humana ya plantea esa amenaza. Y lo ha hecho por un tiempo.

Algunos críticos bromean diciendo que “la OTAN existe para tratar los problemas creados por su propia existencia”.

Esté o no de acuerdo con esa evaluación de la OTAN, es difícil negar que este dictamen se aplique con precisión al sistema geoestratégico tan célebre de la llamada “disuasión nuclear”.

La creación de estructuras de “comando y control” por parte de los estados poseedores de armas nucleares, supuestamente diseñadas para reducir la amenaza de una guerra nuclear, es más que probable que produzcan precisamente el resultado para el cual supuestamente fueron creadas para prevenir.

Ese es el aleccionador mensaje de alarma del nuevo libro importante de Daniel Ellsberg, THE DOOMSDAY MACHINE: Confessions of an Nuclear War Planner.

Aun así, después de todos estos años

A los ochenta y seis años, Ellsberg -quizá el denunciante más célebre del mundo por sus revelaciones sobre los documentos del Pentágono de la era vietnamita- continúa trabajando duro y ahora está trabajando urgentemente para compartir información aún más crucial, mantenida en secreto por el público estadounidense, y el mundo.

Él es un hombre que camina su charla. La última vez que lo vi fue en un día caluroso en agosto pasado, acostado en la pista con un centenar de personas en la puerta del Laboratorio Livermore, la tienda de diseño de armas nucleares de California, autodenominada “El lugar más inteligente del planeta”. que conmemora las sombras atómicas dejadas por las víctimas vaporizadas de los bombardeos atómicos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki. Prácticamente todas las armas del arsenal de Doomsday Machine en los Estados Unidos se diseñaron, al menos parcialmente, en Livermore, bajo los auspicios de la Universidad de California, Berkeley. Durante muchos años, un mitin, marcha y ‘muerte’ se organizó allí todos los años en el Día de Hiroshima por una coalición de grupos liderados por TriValleyCARES y su infatigable Directora, Marylia Kelly. Ellsberg ha sido un orador de larga data y un participante de protesta. En esta ocasión, yacía allí, hablando con su viejo amigo el Padre Louis Vitale, mientras espera ser arrestado, en enésima vez por los dos.

Evolución de un planificador de guerra nuclear: en el “reino de la locura”

Comenzó en Detroit, Michigan, donde su padre ingeniero fue diseñador de las largas líneas de ensamblaje en movimiento que estaban iniciando, primero para los automóviles, y luego, mientras la Segunda Guerra Mundial se preparaba para los aviones de guerra. Como estudiante de secundaria en el internado de lujo de Cranbrook, fue uno de los primeros de su generación en aprender sobre el entonces nuevo concepto de “retraso cultural”. Presentado por el sociólogo William Ogburn, el término llamó la atención sobre el hecho de que las innovaciones tecnológicas avanzan más rápido que los sistemas culturales, morales y políticos necesarios para gestionarlas. Era un concepto que se resumiría en grandes cantidades en la próxima Era Atómica.

Más tarde, como economista graduado de Harvard con un enfoque en los temas entonces candentes de la “teoría de la decisión” y la “teoría de juegos”, así como un ex oficial de la Marina con experiencia en combate en Vietnam, Ellsberg, cerca de los 20 años, fue reconocido por aquellos que notan cosas como tener un gran conjunto de calificaciones para un planificador de guerra.

Pasar de una beca de honores en Harvard a un trabajo de consultor en la corporación RAND, en una oficina con vista al mar en Santa Mónica, y colegas como el famoso (o infame) Herman Kahn, fue una transición natural.

Esto fue en los primeros días de la práctica ahora ampliamente difundida de ‘contratar’ funciones del gobierno a las empresas privadas. RAND fue una de las primeras firmas de este tipo, cuyo número ahora es legión.

Las habilidades rápidamente demostradas del joven Ellsberg pronto lo pusieron en circulación como consultor privado de confianza en los círculos más altos del establecimiento de seguridad nacional de Washington con eventualmente algunos de los más altos ‘permisos’ y una amplitud única de acceso a la información conocida solo por unos pocos.

Lo que descubrió lo horrorizó. Con el idealismo juvenil (y quizás más que una pizca de arrogancia juvenil), se propuso cambiarlo.

Este libro cuenta la historia de algunos de sus éxitos impresionantes. Pero también es la historia -como indica el subtítulo ‘confesiones’ – de algunas de las formas en que ahora cree que sus esfuerzos pueden haber ayudado inadvertidamente a empeorar las cosas.

“Los analistas de RAND, de los que era uno”, escribe, “buscaban una planificación menos loca para la guerra nuclear”. Fracasamos. “Como ahora lo ve, los sistemas institucionales en los que estaban integrados” todavía nos mantenían prisioneros dentro del reino de la locura”.

Su propósito ahora es contribuir al amplio conocimiento público más allá de los mitos, engaños y encubrimientos que nos han alimentado durante mucho tiempo.

“Necesitamos”, dice, “una nueva comprensión de la historia real de la era nuclear”.

Lecciones aprendidas

Al pasar de RAND al Departamento de Defensa, Ellsberg una vez informó a los presidentes y altos funcionarios, y si lo hiciera nuevamente hoy, dice que el tema en la parte superior de su lista sería lo que es, en efecto, el primer históricamente consistente de Washington. Política de huelga:

Los elementos básicos de la preparación estadounidense para la guerra nuclear siguen siendo hoy lo que eran hace casi sesenta años. Miles de armas nucleares permanecen en estado de alerta, dirigidas principalmente contra objetivos militares rusos, incluidos el comando y el control, muchos en las ciudades o cerca de ellas. La razón oficial declarada para tal sistema siempre ha sido principalmente la supuesta necesidad de disuadir – o si es necesario responder a – un agresivo primer ataque nuclear ruso contra los Estados Unidos. Esa lógica pública ampliamente creída es un engaño deliberado…

Las capacidades estratégicas requeridas de los EE.UU. siempre han sido para una fuerza de primer golpe: no, bajo ningún presidente, para un ataque sorpresa estadounidense, no provocado o ‘un relámpago’, pero tampoco para golpear ‘segundo’ ‘bajo ninguna circunstancia, si eso puede evitarse por adelantado. Aunque oficialmente se haya denegado, el lanzamiento preventivo de advertencia (LOW), ya sea por advertencia táctica de un ataque o advertencia estratégica de que la escalada nuclear probablemente sea inminente, siempre ha estado en el centro de nuestra alerta estratégica. [Énfasis añadido.]

Pero empeora.

Como asesor de Kennedy, Ellsberg tuvo la oportunidad de consultar al Estado Mayor Conjunto (sobre la firma del Presidente) si habían hecho estimaciones de cuántos seres humanos serían asesinados si se llevaran a cabo planes de guerra nuclear contra el entonces Bloque Sino-Soviético. Él estaba aturdido por las respuestas.

“El número total de muertos calculados por el Estado Mayor Conjunto”, le dijeron, “desde un primer ataque estadounidense dirigido contra la Unión Soviética, sus satélites del Pacto de Varsovia y China, sería de aproximadamente seiscientos millones de muertos”. Cien Holocaustos.

“A partir de ese día”, escribe, “he tenido un propósito vital primordial: evitar la ejecución de cualquier plan de ese tipo”. Una máquina global sin interruptor ‘Apagado’

Como parte de su inusual mandato de “ir a cualquier parte, pedir todo, ver todo”, se le informó a Ellsberg de la existencia de un plan que los militares mantuvieron en secreto ante el Presidente, el Secretario de Defensa y todas las demás autoridades civiles. Se llamó JSCAP (pronunciado J-SCAP) para el Plan de Capacidades Estratégicas Conjuntas. En 1960, desarrolló el Plan Operativo Integrado Único (SIOP), el plan estratégico único que rige todo el arsenal nuclear de los Estados Unidos incluidos todos los bombarderos del Comando Aéreo Estratégico (SAC), ICBM terrestres y todos los misiles nucleares basados ??en submarinos de la Armada.

En 1961, el SAC tenía alrededor de mil setecientos bombarderos, cada uno con bombas termonucleares, es decir, hidrógeno, muchas de ellas entre cinco y veinticinco megatones con poder explosivo o «rendimiento».

Cada veinticinco megatones de bombas -con 1.250 veces el rendimiento de la bomba de fisión que destruyó Nagasaki- era el equivalente a veinticinco millones de toneladas de TNT, o más de doce veces el tonelaje total de bombas que arrojamos en la Segunda Guerra Mundial. Dentro del arsenal había unas quinientas bombas con un poder explosivo de veinticinco megatones. Cada una de estas ojivas tenía más poder de fuego que todas las bombas y proyectiles que explotaron en todas las guerras de la historia humana. [Su cursiva.]

En el caso de una llamada ‘guerra general’ con la Unión Soviética, el SIOP pidió el lanzamiento simultáneo de todos esos sistemas mundiales. Los objetivos predeterminados, aprendió, no solo incluirían todas las ciudades importantes de la Unión Soviética y todos sus aliados satelitales, sino todas las ciudades de China y todos sus aliados.

Ah, y luego está el invierno nuclear

Dos décadas después, en 1983, se descubrió lo que ninguno de ellos, Ellsberg, sus colegas de RAND, los jefes conjuntos, el presidente o sus asesores científicos, conocían en los años 60: el fenómeno del “invierno nuclear”.

En retrospectiva se dio cuenta,

Después de todo, es el humo (no las consecuencias, que permanecerían mayormente limitadas al hemisferio norte), que lo haría en todo el mundo: humo y hollín inundado por las feroces tormentas de fuego en cientos de ciudades incendiadas en la estratosfera, donde no lo haría lloverá y permanecerá por una década o más, envolviendo el globo y bloqueando la mayoría de la luz solar, bajando las temperaturas globales anuales al nivel de la última Edad de Hielo, y matando todas las cosechas en todo el mundo, causando inanición casi universal dentro de un año o dos … Lo que significaba que una gran guerra nuclear del tipo que preparamos para entonces o más tarde mataría a casi todos los humanos en la tierra (junto con la mayoría de las demás especies grandes).

Pero había más.

El SIOP no incluyó ninguna manera de separar los ataques generales tanto en Rusia como en China una vez que se dio la orden ‘Ir’ … y no había ningún deseo de hacerlo.

Ellsberg cita un informe de las memorias de su colega John Rubel sobre su experiencia en una conferencia de prensa de 1960 en la sede de SAC en la Base Offutt de la Fuerza Aérea cerca de Omaha, Nebraska. Asistieron funcionarios del Departamento de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y comandantes militares de todo el mundo, y presidido por el Comandante General del SAC, Thomas Power. En una gran pantalla en el oscuro centro de comando, las sucesivas superposiciones retrataron el bombardeo acumulativo de todos los objetivos de SIOP. En conclusión, un informe más breve informó que las consecuencias por sí solas eventualmente matarían a la mitad de la población de China, además de las que murieron en las explosiones iniciales.

Rubel recuerda, una voz en la penumbra desde algún lugar detrás de mí interrumpió, diciendo: “¿Puedo hacer una pregunta?” General Power se volvió … en su asiento de la primera fila, miró en la oscuridad y dijo: “Sí, ¿qué es?” en un tono que no alentaba a los tímidos. “¿Qué pasa si esta no es la guerra de China?”, preguntó la voz. “¿Qué pasa si esto es solo una guerra con los soviéticos? ¿Puedes cambiar el plan?

“Bueno, sí”, dijo el General Power con resignación, “podemos, pero espero que nadie lo piense, porque realmente arruinaría el plan”.

Ellsberg habla de dejar el Pentágono una tarde con un colega para hacer ‘investigación operativa’ en una demostración del entonces recién estrenado, ahora clásico, film de Stanley Kubrick ‘Dr. Strangelove. “Se sorprendieron de la precisión con que la película retrataba la imposibilidad de revertir el orden, una vez que el sistema ha sido desencadenado por un solo comandante pícaro.”

Reescribiendo el plan de guerra. Ellsberg había puesto la mira en cambiar ese plan y, hasta cierto punto, lo logró.

Bajo Kennedy y McNamara, se le asignó volver a redactar la sección de guerra general del BSNP o Política de seguridad nacional básica, orientación civil para la planificación de guerra.

En la tarde del 7 de abril de 1961, terminó su primer borrador y se dio cuenta de que era su trigésimo cumpleaños. “Recuerdo haber pensado: por el resto de mi vida, no habría hecho nada más importante que esto”.

Entre muchos otros cambios significativos, el nuevo borrador que escribió requería:

+ eliminación del SIOP como respuesta única y automática

+ eliminación de la inclusión automática de China y los estados de satélites soviéticos

+ creación de un sistema de comando y control para emitir órdenes fiables de ‘detención’ o ‘recuperación’.

Una versión final fue enviada al Estado Mayor Conjunto el 5 de mayo de 1961. Él informa,

“Mi” orientación revisada se convirtió en la base de los planes operacionales de guerra bajo Kennedy –que yo revisé para el subsecretario Gilpatric en 1962, 1963, y nuevamente en la administración Johnson en 1964. Se ha informado por expertos y académicos que han sido críticos influencia en la planificación de la guerra estratégica de EE. UU. desde entonces. [Para textos de notas y borradores relacionados, vea ellsberg.net/BNSP.]

Pero, después de todo, todavía era un plan de guerra nuclear. Él señala, “En los próximos años, el recuerdo de este logro no me trajo la misma satisfacción que trajo cuando tenía treinta años”.

Delegación o Decapitación? – Esa es la pregunta

Dada la creciente reputación de POTUS Trump como un pícaro “narcisista maligno” en el Despacho Oval, ha habido muchos medios y preocupaciones del Congreso expresadas recientemente sobre la presunción de que solo un hombre, ya sea racional o enloquecido, es el único con acceso al ‘fútbol nuclear’, sus códigos de lanzamiento y ‘tener su dedo en el botón’.

La profesora de Harvard Elaine Scary ha escrito un fascinante y profundo análisis académico de esta noción en su impresionante MONARQUÍA TERMÚNUCLEAR: Elegir entre la democracia y la fatalidad. (THERMONUCLEAR MONARCHY – Choosing Between Democracy and Doom.)

Pero resulta que, según otra alarmante revelación en el libro de Ellsberg, desde el comienzo de la planificación de la guerra nuclear de los Estados Unidos, One-Finger-on-The-Button no ha sido en absoluto el caso.

Según Ellsberg, “…la mano autorizada para apretar el gatillo de las fuerzas nucleares de los EEUU nunca ha sido exclusivamente la del presidente, ni siquiera sus más altos oficiales militares”. [Su énfasis].

La política operativa, desde Eisenhower y Kennedy hacia abajo, ha sido delegar la autoridad ‘Ejecutar’ a los comandantes subordinados, incluso, dependiendo de las circunstancias, en la cadena de mando, para evitar la decapitación, la eliminación de la autoridad centralizada.

“Esta delegación ha sido uno de nuestros mayores secretos nacionales”, escribe Ellsberg. “Lo mismo era cierto para la Unión Soviética, ahora Rusia”.

Y, uno puede suponer, hasta el día de hoy, para todos los demás poderes de armas nucleares.

Tres sombreros

Ellsberg escribe desde tres perspectivas complementarias:

+ como un ‘conocedor’ con autorizaciones de seguridad de alto nivel trabajando para descubrir y mitigar lo que él ve como políticas omnicidas mal concebidas;

+ como un analista / historiador que se esfuerza por comprender cómo se ha creado ese sistema;

+ y como reformista denunciante que trabaja para alertar y movilizar a un público informado para desmantelar el sistema mismo, pasó gran parte de su vida profesional ayudando a crear.

Su es una narrativa rica y compleja. Estos son algunos de sus puntos clave.

Dentro de la crisis de los misiles cubanos: “El momento más peligroso de la historia registrada”

Ellsberg, el informante, arroja nueva luz sobre los mitos y la información errónea que rodea este evento histórico fundamental. Es una historia demasiado compleja -como muestra la narración de Ellsberg en profundidad- para hacer más que resumir aquí. [Ver: Ellsberg.net/Doomsday/cubanmissilcrisis para sus archivos.] Sucedió en 1962, pero es una lección para llevar a casa tan actual como los titulares de hoy.

La esencia de esto es esta: ninguno de los participantes en ese momento tenía una imagen completa y precisa de lo que realmente estaba sucediendo.

No fue hasta décadas después que los hechos completos se enfocaron. El pulgar y el índice de McNamara, apenas separados, cuentan la historia. El Armagedón nuclear global había sido evitado por “este tanto”.

En retrospectiva, fue una tragicomedia de errores, proyecciones y errores de cálculo por todos lados: un microcosmos del dilema de la máquina del día del juicio final.

Sin embargo, el destino de la tierra colgaba en la balanza… tal como lo hace en los diversos enfrentamientos nucleares que surgen hoy.

El lunes 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy apareció en la televisión nacional para anunciar el descubrimiento de que los misiles balísticos soviéticos estaban siendo enviados a Cuba, y que, en respuesta, estaba imponiendo una “cuarentena” naval alrededor de la nación isleña. Dijo que el lanzamiento de cualquier misil desde Cuba “contra cualquier nación en el Hemisferio Occidental” desencadenaría “una respuesta de represalia completa sobre la Unión Soviética”.

Viendo el discurso de Kennedy desde su casa de Malibú, y sabiendo muy bien lo que significaría “una respuesta de represalia completa”, Ellsberg se dirigió a Washington.

El contexto global fue este:

En abril de 1961, una invasión patrocinada por la CIA de Cuba en la Bahía de Cochinos había fracasado.

En agosto de 1961, la crisis de Berlín de larga data había terminado con la partición de esa ciudad alemana entre las fuerzas soviéticas y aliadas, y la construcción del Muro de Berlín.

Las fuerzas estadounidenses y soviéticas se enfrentaron en toda Europa, con misiles nucleares estadounidenses estacionados en Turquía.

Los Jefes del Estado Mayor de los EE. UU. habían estado ansiosos por invadir Cuba con cualquier pretexto. Recordando la Bahía de Cochinos, tanto el presidente cubano Castro como el estreno soviético Jruschov lo sabían y tomaron la amenaza muy en serio. Jrushchov había enviado los misiles para evitar tal invasión. La inteligencia de los EE. UU. Pensó que había treinta y ocho.

A su llegada a DC, se le encomendó a Ellsberg que “escriba un memorándum sobre lo que treinta y ocho misiles podrían hacer con nuestra capacidad de ataque”. La conclusión fue que, dado el equilibrio de las fuerzas nucleares estadounidenses y soviéticas, no mucho. La Unión Soviética aún se convertiría en un gran agujero de humo de la respuesta de represalia completa de Estados Unidos.

Durante los siguientes trece días llenos de tensión, Ellsberg y la mayoría de los que lo rodeaban creían que Khrushchev sabía que estaba fuera de combate y que finalmente “parpadearía” y “eliminaría” los misiles. El 27 de octubre de 1962 lo hizo.

Fue el día después que Ellsberg descubrió que el Secretario de Defensa McNamara y otros en torno a Kennedy habían posibilitado que el Armagedón sucediera con más probabilidad, como quizás 1 en 10. Más tarde, McNamara reveló, “el sábado anterior al domingo en que Khrushchev anunció la retirada del misiles… y un U-2 [US avión espía] fue derribado… Recuerdo salir de la Casa Blanca al final de ese sábado. Fue un hermoso día de otoño. Y pensando que bien podría ser el último atardecer que vi. No podías decir lo que iba a suceder “.

Ellsberg estaba horrorizado. “¡¿Uno de cada diez?! Guerra nuclear… ¿Y estábamos haciendo lo que estábamos haciendo?”

‘Lo que habían estado haciendo’ incluía:

+ el bloqueo en sí, a riesgo del conflicto armado con los buques de guerra soviéticos;

+ forzar a los submarinos soviéticos a salir a la superficie con granadas de profundidad

+ una alerta de bombarderos aerotransportados a gran escala con un riesgo significativo de accidentes con armas nucleares;

+ Reconocimiento continuo, incluso después de que varios aviones espía fueron disparados sobre Cuba y uno derribado el sábado; y

+ preparaciones completas (“si fueran totalmente faroles”, dice, “nos engañaron”) para la invasión y ataque aéreo.

Él pensó: “¿Para quién trabajaba esta gente?” ¿Estaban todos locos?

La investigación posterior de Ellsberg y otros ha revelado que la situación real era mucho peor de lo que los funcionarios de los EE. UU. sabían en ese momento.

De hecho, ya habían 162 misiles soviéticos en Cuba, no 38. Algunos de ellos eran misiles tácticos de corto alcance destinados a invadir las fuerzas estadounidenses y la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo. Los submarinos soviéticos bombardeados con granadas estadounidenses estaban -sin que en Washington lo supieran- equipados con torpedos nucleares.

Ni Kennedy ni Jruschov tenían ninguna intención de desencadenar una guerra nuclear. Ambos estaban fanfarroneando, esperando obtener un mejor trato. No se planeó la invasión de Cuba. Pero ninguno de sus subordinados lo sabía. Castro, creyendo que la invasión estadounidense sería inevitable y que se haría que Cuba “desapareciera”, le escribió a Khrushchev pidiendo una respuesta nuclear soviética completa en los EE.UU. una vez que la invasión esperada estaba en marcha.

Finalmente, cuando Khrushchev y Kennedy se dieron cuenta de que su brinksmanship estaba perdiendo el control, trabajaron juntos para calmarlo. Al contrario del mito popular, ninguno de los dos países “ganó” o “perdió”

La destrucción nuclear global había sido apenas evitada.

Un pequeño país, previamente atacado por los Estados Unidos, cree que otro ataque es inminente y contempla “la opción del suicidio nuclear.” ¿Le suena familiar?

El fuego cada vez -incineración de civiles

Ellsberg, el historiador, rastrea el crecimiento de la mentalidad nuclear omnicida de la estrategia de bombardeo británica y estadounidense desarrollada en la Segunda Guerra Mundial.

Cuando la guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Hitler a Polonia, el presidente Roosevelt hizo un llamamiento a todos los estados involucrados para evitar la “barbarie humana” de atacar a civiles, a quienes describió como “seres humanos inocentes que no tienen responsabilidad, y que ni siquiera están participando remotamente en las hostilidades que ahora han estallado … “.

Con las últimas atrocidades históricas en mente, sin duda como la inmortalizada en la famosa pintura de Picasso ‘Guernica’, continuó,

Por lo tanto, dirijo este llamamiento urgente a todos los gobiernos que participen públicamente en hostilidades para que afirmen su determinación de que sus fuerzas armadas no emprendan en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, el bombardeo desde el aire de poblaciones civiles o de ciudades no fortificadas, el entendimiento de que estas mismas reglas de guerra serán observadas escrupulosamente por todos sus oponentes. Solicito una respuesta inmediata.

Gran Bretaña, luego Alemania, rápidamente estuvo de acuerdo. De hecho, ninguno de los países involucrados consideró que esta solicitud fuera inusual, ya que Roosevelt simplemente afirmaba lo que entonces se consideraba una norma internacional de guerra aceptada: evitar dañar a los no combatientes.

Para el final de la guerra, esta norma supuesta, violada primero por Gran Bretaña, luego por los Estados Unidos, no solo había sido abandonada, sino completamente revertida.

Los militaristas habían llegado a considerar la guerra desde el aire como el único camino seguro hacia la victoria, y los funcionarios civiles habían llegado a ver las ciudades, es decir, los civiles, como blancos legítimos.

Pero eso no fue todo.

Se descubrió que, dadas las condiciones atmosféricas y del viento correctas, el bombardeo de saturación de una ciudad podría generar “tormentas de fuego” alterando el clima local como lo que se llamaría un “multiplicador de fuerza”, incinerando poblaciones urbanas enteras y destruyendo todas las estructuras existentes.

Uno de esos eventos fue el bombardeo incendiario de la ciudad alemana de Dresde, más tarde retratado por un sobreviviente estadounidense de prisioneros de guerra, Kurt Vonnegut en su novela, Slaughterhouse Five. Pero hubo muchos otros. Más de medio millón de civiles alemanes fueron asesinados. La creación de tormentas urbanas intencionales se había convertido en el objetivo principal de la guerra aérea, bajo el argumento de que el “bombardeo terrorista” destruiría las hostilidades morales y terminaría antes, y así “salvaría vidas” a largo plazo.

Con la derrota alemana, la atención de Estados Unidos se desplazó a Japón y el bombardeo incendiario “científico” de ciudades se perfeccionó hasta convertirse en una obra de arte del general Curtis LeMay. Usando su nuevo enfoque, informa Ellsberg, “sería posible, pensó LeMay, ‘noquear a todas las principales ciudades industriales de Japón durante las próximas diez noches.’ Y se propuso quemar las siguientes diecisiete ciudades más pobladas en sucesión. Después de eso, las próximas cincuenta”.

Crear tormentas de fuego, como la que destruyó Tokio, con explosivos “convencionales” requirió muchos aviones. Con armas atómicas como las que se usan en Hiroshima y Nagasaki, podrías hacer el trabajo con solo un bombardero por ciudad. Pero, aparte de las muertes posteriores causadas por la exposición a la lluvia radioactiva, los resultados mortales fueron básicamente los mismos.

Más tarde, LeMay se vanagloriaría, “chamuscamos y hervimos y horneamos hasta la muerte a más personas en Tokio esa noche del 9 al 10 de marzo que las que evaporamos en Hiroshima y Nagasaki juntos”.

Las bombas incendiarias y los asesinatos en masa desde el aire, con o sin armas nucleares, se habían convertido en el modo de guerra estadounidense. A principios de la década de 1950, en la guerra de Corea, LeMay recordó en una entrevista en 1988: “Fuimos allí y luchamos en la guerra y finalmente quemamos cada pueblo de Corea del Norte…”.

El legendario general Douglas MacArthur -no ajeno a la matanza en masa- testificó en una audiencia en el Congreso de 1951: “La guerra en Corea ya casi ha destruido esa nación de 20,000,000 de personas. Nunca he visto tanta devastación. He visto, supongo, tanta sangre y desastre como cualquier hombre vivo, y simplemente me revolvió el estómago, la última vez que estuve allí. Después de mirar esos restos y esas miles de mujeres y niños y todo, vomité “.

Tomando apuestas en la ignición atmosférica

La actitud de alto riesgo de lo que podría llamarse, con un guiño a C. Wright Mills, “crackpot nuclearism”**, nació en el desierto de Nuevo México con el Trinity Test del 16 de julio de 1945, la primera bomba atómica del mundo. Desde entonces ha dominado la política nuclear.

Algunos de los científicos del Proyecto Manhattan estaban haciendo cálculos destinados a predecir si la prueba planeada encendería o no la atmósfera completa del planeta y así terminaría con la vida en la Tierra. Hubo argumentos y conclusiones contradictorias. Nadie estaba seguro de ninguna manera.

En la víspera de la prueba, Enrico Fermi ofreció apostar si ocurriría una ignición atmosférica. “Ahora estoy en una posición”, dijo, “para hacer un libro sobre una de dos contingencias: 1) que la explosión quemará a Nuevo México; 2) que encenderá todo el mundo”.

Las probabilidades que ofreció Fermi no se registran, ni si alguien tomó su apuesta. El consenso aparentemente fue que ambos resultados eran poco probables… pero posibles.

La prueba siguió adelante de todos modos.

La amenaza del uso es uso -una amenaza terrorista

El arma en la mano del ladrón apuntando a la cabeza de la víctima, ya sea que se tire del gatillo o no, se está “utilizando”. Lo mismo se aplica al arsenal nuclear de los EE. UU.

A menudo se escucha que The Bomb solo fue ‘usado’ dos veces, por el presidente Truman en Hiroshima y Nagasaki. Pero, como documenta Ellsberg, todos los presidentes desde, hasta el actual ocupante de la Oficina Oval, han utilizado la Máquina del Juicio Final de la misma manera que el ladrón usa la pistola, como una amenaza creíble para imponer su voluntad.

Incluso un arma nuclear táctica que ataque un área densamente poblada podría matar a cientos de miles de no combatientes. “Por lo tanto”, concluye Ellsberg, “prácticamente cualquier amenaza de primer uso de un arma nuclear es una amenaza terrorista. Cualquier nación que haga tales amenazas es una nación terrorista. Eso significa que Estados Unidos y todos sus aliados, incluido Israel, junto con Rusia, Pakistán y Corea del Norte “.

Disidencia como un rasgo familiar

Ellsberg revela muchos secretos institucionales descubiertos en el transcurso de su carrera. Pero hay uno personal que salva hasta casi el final. Como se señaló anteriormente, su padre había sido un ingeniero distinguido y diseñador de fábrica involucrado en el esfuerzo de guerra. Durante sus días de denunciante, cuando Kissinger lo había etiquetado como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”, Ellsberg dice que tuvo poco contacto con su padre. Mucho más tarde, los dos tuvieron una conversación en la que el hijo supo que el padre, además de tener muchas de las autorizaciones de seguridad más importantes, había trabajado en la construcción de la bomba atómica, pero también había sido un disidente.

En la cima de su carrera, el anciano Ellsberg se había comprometido a diseñar una planta que produciría material para una bomba H, la bomba de hidrógeno. Debía ser mil veces más poderoso que las bombas A usadas en Japón. De hecho, la bomba A ahora simplemente se usa como el detonador de la bomba H.

“Eso fue todo para mí”, recordó su padre a la edad de 89 años. “Volví a mi oficina y le dije a mi asistente: ‘Estos tipos están locos'”.

“Había otra cosa que no podía soportar”, continuó su padre. “Construir estas cosas generó una gran cantidad de desechos radiactivos … Eso fue mortal para siempre “.

Ellsberg recuerda que había lágrimas en los ojos de su padre cuando prosiguió con voz ronca: “No podía soportar la idea de que estaba trabajando en un proyecto que estaba envenenando partes de mi país para siempre, que podría hacer que partes de él fueran inhabitables por miles de años.”

Su padre, a diferencia de muchos otros comprometidos para fabricar la bomba H, renunció en lugar de participar en el proyecto.

Al preguntarle a su padre qué lo había hecho sentir con tanta fuerza, él respondió: “Tú lo hiciste”.

Resulta que en 1946 el joven Ellsberg había regresado a casa llorando, llevando una copia de Hiroshima, el recién publicado libro de John Hersey, un informe sobre los horrores de la guerra atómica. Recordó a su padre: “Dijiste: ‘Papá, tienes que leer esto. Es lo peor que he leído. “Así que lo leí y tenías razón”.

Coexistencia pacífica o co-aniquilación violenta -esa sigue siendo la pregunta

Ser un planificador de guerra nuclear y un analista de riesgos significa desarrollar la capacidad de imaginar lo impensable. Es un gran conjunto de habilidades para tener. Especialmente si, como Ellsberg (y otros), has despertado al peligro omnicida de la máquina del día del juicio final en la que has participado.

Ahora, cuando muchos pesimistas desesperados concluyen que el Síndrome de la Máquina del Juicio Final ha adquirido una vida autónoma propia, y que su institucionalización política, económica y militar a nivel mundial ha hecho que deconstruirla sea “increíblemente impensable”, la convicción informada de Ellsberg de que la deconstrucción no solo es posible, sino factible dentro de un año, es vigorizante para el alma. El ingenio humano ha creado múltiples máquinas del juicio final; el ingenio humano puede derribarlos.

Steve Bannon, el antiguo “cerebro” de Trump, describió infamemente el tema principal de la agenda del equipo de demolición de Trump/GOP como “deconstrucción del estado administrativo”. De hecho, lo están haciendo mientras miramos. Demostrando precisamente eso, lo que los humanos han juntado, los humanos pueden separarlo.

La audaz, ‘impensable’ agenda esencialmente revolucionaria de Ellsberg es nada menos que la deconstrucción de la Máquina del Juicio Final.

Según su visión, el proverbial “dólar” de Truman se detiene y comienza aquí, en Estados Unidos, el lugar de nacimiento de Doomsday Machinery, el único país que no solo ha arrojado The Bomb, sino que ha “usado” The Bomb durante los últimos setenta años, en más de dos docenas de amenazas internacionales fidedignas (que él documenta), como un arma para las cabezas de otras naciones del mundo.

Se dirige al argumento común de que “No se puede evitar el invento de armas nucleares”.

Ese ha sido un argumento generalizado y efectivo contra una abolición unilateral total en los últimos setenta años. Es cierto que no se puede erradicar el conocimiento de cómo fabricar armas nucleares y sistemas de entrega. Pero puedes desmantelar una Máquina del Juicio Final. Y eso, como mínimo, es lo que debemos apresurarnos a hacer. No hay ninguna necesidad o justificación para que esperemos a que los rusos lo hagan primero o con nosotros, aunque ese imperativo global se aplica muy bien a ellos.

Aquí está su programa de seis pasos:

+ Una política de U.S, de no primer uso

+ Realizar audiencias de investigación sobre nuestros planes de guerra a la luz del invierno nuclear

+ Eliminar nuestros ICBM

+ Renunciar a la ilusión de limitación preventiva de daños por parte de nuestras fuerzas de primer ataque

+ Renunciar a las ganancias, los empleos y la hegemonía de la alianza basada en mantener esa pretensión

+ De lo contrario, desmantelar la American Doomsday Machine.

Al ser realista, observa que “ambas partes, tal como están constituidas, se oponen a cada una de estas medidas”. Además, admite que “las noticias son igualmente malas cuando se trata de revertir la política energética estadounidense en el tiempo y en una escala para evitar el cambio climático catastrófico”. Concluye,

Los pasos que he indicado son solo un comienzo hacia la deslegitimación definitiva de las armas nucleares y las amenazas nucleares. Pero ninguno de los cambios necesarios puede ocurrir sin un público informado, adecuadamente alarmado por una situación que evoque adecuadamente el horror, el miedo, la repugnancia y la incredulidad, acompañado, con suerte, de la determinación del más alto orden y la urgencia de eliminarlo.

La Casa Blanca como Madhouse

Cuando Ellsberg trabajaba en RAND, los planificadores de guerra de los Estados Unidos se obsesionaron durante mucho tiempo con la creencia en una serie de “brechas”: “brecha de bombardero”, “brecha de misiles”, “brecha disuasoria”. Kennedy mismo había hecho campaña y había sido elegido en la ficción de una “brecha de misiles”, con la Unión Soviética siendo erróneamente afirmado que posee “superioridad estratégica”.

Ellsberg descubrió que ninguno de estos supuestos “vacíos” realmente había existido. En realidad, fueron afirmaciones elaboradas por las ramas de la competencia de los militares destinadas a asegurar una mayor parte del presupuesto de defensa, y un papel más importante en el “Gran Juego.” El programa completo de RAND se había basado en el engaño.

Él escribe: “Reconocer eso fue enfrentar la conclusión de que RAND, de buena fe, había estado trabajando obsesivamente y con un sentido de urgencia frenética en un conjunto equivocado de problemas, una búsqueda irrelevante con respecto a la seguridad nacional”. Sin embargo, el programa RAND continuó durante años después de que los conceptos de brecha habían sido desacreditados.

Donald (My-Button-is-Bigger-than-Your-Button) Trump no solo continúa con la trillonaria actualización de armas nucleares iniciada bajo Obama, sino que exige 10 veces más dispositivos termonucleares que ya están en el arsenal de Estados Unidos.

Uno se pregunta qué “evaluaciones de riesgo” delirantes están siendo utilizadas actualmente por la generación actual de planificadores de guerra para racionalizar este nivel de locura institucionalizada.

Hacia un Nuevo Movimiento de Conciencia Nuclear y Abolición

A las cinco potencias nucleares “originales”, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, se unieron desde entonces Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Así que ahora hay nueve máquinas nacionales conocidas como Doomsday Machines, una para cada Estado con armas nucleares, todos con el dedo alerta puesto en el gatillo para un futuro wargasmo, tal vez a la vuelta de la esquina.

Y luego están las otras máquinas de doomsday que destruyen el ADN, radiactivas, electromagnéticas y químicas, actualmente en funcionamiento, así como la máquina del fin del mundo de carbonización de la atmósfera que ya está causando un cambio climático catastrófico… sin mencionar la continua Sexta Gran Extinción.

Elegí pasar la semana entre Navidad y Año Nuevo inmerso en el libro de Ellsberg. Puede que no haya sido la temporada de vacaciones más agradable que he vivido, pero definitivamente fue la más informativa e iluminadora.

Es mi mala costumbre, con una lectura que me gusta, subrayar oraciones, párrafos de estrellas y páginas dobladas que parecen especialmente importantes. Me encontré haciendo eso en casi todas las páginas.

El sitio web de Ellsberg contiene documentación masiva que respalda las divulgaciones de su libro.

No está solo entre los antiguos planificadores de guerra nuclear que se han convertido en abolicionistas nucleares en sus últimos años. El exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, William Perry, se ha unido a los ex Secretarios de Estado George Schultz y Henry Kissinger y al Senador Sam Nunn para escribir una revolucionaria serie de artículos de opinión del Wall Street Journal sobre los temas. También han cofundado el Proyecto de Seguridad Nuclear.

Hacia el final de sus vidas, tanto McNamara como Castro también se convirtieron en ardientes abolicionistas nucleares.

Estos son buenos signos. El nuclearismo de Crackpot aún puede superarse.

The Doomsday Machine -mi candidato para ‘el libro más importante de 2017’ – es a la vez un poder y una advertencia sobre el ‘poder de uno’ para catalizar el cambio en una burocracia laberíntica, arraigada, corporativa/gubernamental… Y, sobre cómo los muchos caminos al día del juicio final se pueden pavimentar con buenas intenciones.

Consíguelo. Léelo. ¡Y no llores, organízate y pasa la voz! Difunde la conciencia de los riesgos y las posibilidades de mitigación. La acción pública concertada e informada ha marcado una gran diferencia a lo largo de la Era Atómica, y puede hacerlo de nuevo.

A medida que la reciente votación histórica de más de 120 naciones de la ONU para prohibir la posesión, uso o amenaza de uso de armas nucleares y el premio Nobel de la Paz a ICAN deja en claro, el otrora poderoso movimiento de abolición de las armas nucleares vuelve a resurgir.

Tal vez, solo tal vez -como el Reverendo King estaba advirtiendo en 1967- aún no es demasiado tarde…

Más artículos por: JAMES HEDDLE

James Heddle es un cineasta y escritor que codirige EON, la Red de Opciones Ecológicas con Mary Beth Brangan. Su próximo documental SHUTDOWN: The California-Fukushima Connection Pt. ! – El caso de San Onofre ahora está en post-producción. Él puede ser contactado en jamesmheddle@gmail.com

* Este artículo es una traducción libre de Crosby Girón. El artículo en inglés puede ser consultado en: https://www.counterpunch.org/2018/01/09/rational-insanity-the-mad-logic-of-americas-nuclear-doomsday-machine/

** “Crackpot Realists” fue el término acuñado por el controvertido sociólogo de mediados de siglo C. Wright Mills para los autodenominados “realistas duros” estrategas de la Guerra Fría que pensaban que era “realista” planear la destrucción mutuamente asegurada del planeta en el nombre de ‘seguridad nacional’. Para adaptar su término en el siglo XXI, los Nuclearistas de Crackpot -aquellos que abogan por más energía nuclear, más armas nucleares y (por lo tanto) más desechos radiactivos- están seriamente engañados o son seriamente malvados. (Nota del T.)

Te gusto, quieres compartir