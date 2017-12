Deporte popular, una herramienta contra la mercantilización del deporte

Alfredo del Río Casasola

El deporte es en la sociedad un espacio completamente mercantilizado y del que, cada vez más, somos espectadores en lugar de participantes. Esto ha generado que sean muchas las personas que han abandonado la práctica del deporte, pero, eso sí, siguen consumiendo deporte cada día. Por tanto, propongo caracterizar este deporte, hegemónico en la sociedad actual, a través de tres aspectos principales: su influencia en la infancia, su carácter mercantil y privativo y la opresión que ejerce sobre la mujer.

La infancia es la fase vital en la que se desarrolla el proceso de enculturación, es decir, cuando los niños y niñas adquieren, tanto consciente como inconscientemente, una forma de comportarse, de pensar y de entender su entorno. En lo que se refiere al deporte, la infancia sólo recibe estímulos, a mi juicio, negativos: las victorias son lo único que se valora en lugar del propio desarrollo de una actividad física y lúdica; los enfrentamientos e insultos son muy habituales; los referentes, sólo masculinos, están muy alejados de la población común; y la ilusión de que el deporte es una actividad social simplemente meritocrática, es decir, en la que triunfan los que más se esfuerzan, está completamente extendida.

Por otra parte, las actividades deportivas organizadas tanto por instituciones públicas como privadas son privativas, es decir, no todas las personas pueden participar ya sea por edad, por capacidad adquisitiva o por sexo. Asimismo, la completa mercantilización del deporte supone nuevos y crecientes espacios de rentabilidad para el capital, lo que contribuye al encarecimiento de las competiciones organizadas por entidades públicas e, incluso, a la degradación de los espacios públicos deportivos. El deporte es, pues, una actividad que queda controlada y dirigida por las grandes empresas, por lo que se rige completamente por la lógica de la ganancia. Si alguien duda de esto, que se pregunte qué pasaría con el F.C. Barcelona aunque Cataluña lograra la independencia.

Por otra parte, una característica muy clara del deporte dominante en la sociedad es el desplazamiento de la mujer a los espacios menos relevantes de los medios de comunicación. De hecho es muy común que las mujeres sean valoradas únicamente por sus cualidades físicas, en lugar de por sus logros deportivos. La única práctica del deporte realmente promovida para las mujeres es la relacionada con el cuidado del cuerpo, es decir, como una herramienta para alcanzar los cánones de belleza impuestos en la sociedad. Esto se deriva de que históricamente parte del control que la sociedad ha ejercido sobre las mujeres se ha canalizado a través de la limitación de sus capacidades motrices. Una clara manifestación de ello es la orientación a las niñas hacia la práctica de actividades físicas identificadas mayoritariamente con la feminidad como, por ejemplo, la gimnasia rítmica, el baile o el patinaje artístico.

Ante este deporte, el que domina nuestra sociedad, está el deporte popular, que cuenta con una larga trayectoria histórica (por ejemplo, las olimpiadas populares de Barcelona en 1936 que no se pudieron realizar debido al golpe de estado ejecutado por Franco el día antes de su comienzo previsto) y que se materializa actualmente en experiencias vivas a lo largo de todo el territorio del Estado español. El deporte popular prioriza los valores solidarios y cooperativos, no entiende las competiciones como enfrentamientos entre rivales, sino entre iguales, no busca beneficios económicos y no desprecia la participación de las mujeres, sino que la incentiva para generar espacios no machistas.

