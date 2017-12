La Inteligencia Artificial ya tomó el control, se llama Corporación

Por Jeremy Lent*

Los futuristas que advierten sobre las amenazas de la llamada Inteligencia Artificial (AI) están buscando en el lugar equivocado. La humanidad ya enfrenta una amenaza existencial de una inteligencia artificial que creamos hace cientos de años. Se llama Corporación.

Algunos de los principales pensadores de nuestro tiempo están desatando una serie de advertencias sobre la amenaza de que la inteligencia artificial se apodere de los humanos. A principios de este mes, Stephen Hawking predijo que podría ser “el peor evento en la historia de nuestra civilización” a menos que encontremos una forma de controlar su desarrollo. El multimillonario Elon Musk ha formado una compañía para tratar de mantener a los humanos un paso por delante de lo que él ve como una amenaza existencial de la AI.

El escenario que los aterroriza es que, a pesar de las mejores intenciones, podríamos crear una fuerza más poderosa que toda la humanidad con un sistema de valores que no incorpore necesariamente el bienestar humano. Una vez que alcanza una masa crítica, esta fuerza podría dominar el mundo, controlar la actividad humana y esencialmente absorber toda la vida de la tierra mientras optimiza para sus propios fines. El prominente futurista Nick Bostrom da un ejemplo de una superinteligencia diseñada con el objetivo de fabricar sujetapapeles que transforman toda la tierra en una gigantesca instalación de fabricación de sujetapapeles.

Estos futuristas tienen razón al expresar sus preocupaciones, pero se están perdiendo el hecho de que los humanos ya han creado una fuerza que está en camino de devorar tanto a la humanidad como a la tierra en la forma en que temen. Se llama Corporación.

Corporaciones “entronizadas”

Cuando las corporaciones se formaron por primera vez en el siglo XVII, sus inventores, al igual que los ingenieros de software modernos, actuaron con lo que creían que eran buenas intenciones. Las primeras cartas corporativas fueron simplemente diseñadas para limitar la responsabilidad de un inversor a la cantidad de su inversión, lo que les anima a financiar expediciones arriesgadas a la India y el sudeste asiático. Sin embargo, pronto surgió una consecuencia involuntaria, conocida como riesgo moral: con el potencial alcista mayor que el lado negativo, se produjo un comportamiento imprudente que dio lugar a una serie de fraudes espectaculares y un colapso del mercado que provocó la prohibición temporal de las corporaciones en Inglaterra en 1720.

Thomas Jefferson y otros líderes de los Estados Unidos, conscientes de la experiencia inglesa, sospechaban profundamente de las empresas, otorgándoles licencias limitadas con poderes muy restringidos. Sin embargo, durante la agitación de la Guerra Civil, los industriales aprovecharon el desorden, aprovechando la corrupción política generalizada para expandir su influencia. Poco antes de su muerte, Abraham Lincoln lamentó lo que vio suceder con una rotunda profecía: “Las corporaciones han sido entronizadas … Una era de corrupción en los altos puestos seguirá … hasta que la riqueza se agregue en unas pocas manos … y la República sea destruida”.

Las corporaciones aprovecharon al máximo su dominio recién descubierto, influyendo en las legislaturas estatales para emitir cartas a perpetuidad que les da el derecho de hacer cualquier cosa que no esté explícitamente prohibida por la ley. El punto de inflexión en su camino hacia la dominación llegó en 1886 cuando el Tribunal Supremo designó a las corporaciones como “personas” con derecho a las protecciones de la Decimocuarta Enmienda, que se había aprobado para otorgar los mismos derechos a los antiguos esclavos que habían sido conferidos después de la Guerra Civil. Desde entonces, el dominio corporativo solo ha sido mejorado aún más por la ley, que culminó en el notorio caso Citizen United de 2010, que levantó las restricciones al gasto político de las corporaciones en las elecciones.

Sociópatas con alcance global

Las corporaciones, al igual que una posible IA fuera de control, no tienen un interés intrínseco en el bienestar humano. Son construcciones legales: entidades abstractas diseñadas con el objetivo final de maximizar el rendimiento financiero de sus inversores por encima de todo. Si las corporaciones fuesen de hecho personas reales, serían sociópatas, careciendo por completo de la capacidad de empatía que es un elemento crucial del comportamiento humano normal. A diferencia de los humanos, sin embargo, las corporaciones son teóricamente inmortales, no pueden ser encarceladas, y las grandes multinacionales no están limitadas por las leyes de ningún país en particular.

Con la ventaja incalculable de sus poderes sobrehumanos, las corporaciones literalmente se apoderaron del mundo. Han crecido de manera tan masiva que las asombrosas sesenta y nueve de las cien economías más grandes del mundo no son estados nacionales sino entidades corporativas.

Las corporaciones han podido utilizar sus poderes transnacionales para dictar sus propios términos a prácticamente cualquier país del mundo. Como resultado de décadas de globalización, las corporaciones pueden explotar la libre circulación de capital para construir fábricas en naciones con los sindicatos más débiles o localizar plantas contaminantes en países con leyes ambientales laxas, basando sus decisiones únicamente en maximizar los beneficios para sus accionistas. Los gobiernos compiten entre sí para hacer que sus naciones sean las más atractivas para la inversión corporativa.

Las corporaciones ejercen sus vastos poderes para controlar las mentes de los consumidores, cautivándolos en un estado de consumo perpetuo. A principios del siglo XX, Paul Bernays, un cerebro de empoderamiento corporativo, declaró con valentía su plan de juego como “la manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas”. Declaró siniestramente que “aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituye un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de este país “. Las siniestras palabras de Wayne Chilicki, director ejecutivo de General Mills, muestran cómo se ha perpetuado la visión de Bernays:” Cuando se trata de apuntar a los niños consumidores, nosotros en General Mills … creemos en tenerlos temprano y tenerlos de por vida “.

El resultado de esta adquisición corporativa de la humanidad es un mundo fuera de control, donde la naturaleza es saqueada sin piedad para extraer las materias primas necesarias para aumentar el valor para los accionistas en un vórtice de crecimiento económico perpetuo, sin importar la calidad de vida humana y sin preocupación por el bienestar de las generaciones futuras.

Adquisición corporativa de la gobernanza global

En lugar de ser ridiculizados por su gran destrucción, quienes se dedican a sus jefes supremos corporativos son ampliamente recompensados ??y elevados a posiciones de mayor poder y prestigio. ExxonMobil, por ejemplo, ha sido expuesto por mentir sin vergüenza sobre el cambio climático, sabiendo durante décadas sus consecuencias y, sin embargo, ocultando deliberadamente los hechos, condenando así a las generaciones presentes y futuras a catástrofes. En lugar de enfrentarse a la cárcel, el director general durante gran parte de este período, Rex Tillerson, es ahora el Secretario de Estado de los EE. UU. Y supervisa las relaciones mundiales del país más poderoso del mundo.

De hecho, el gabinete actual de los EE. UU. Representa la adquisición más completa hasta la fecha del gobierno de EE. UU. Por parte de las corporaciones, y casi el 70% de los principales puestos de trabajo de administración están ocupados por ejecutivos corporativos. En palabras de Robert Weissman, presidente de Public Citizen, “En la administración Trump, los lobistas de la industria automotriz están estableciendo políticas de transporte, Boeing tiene una posición privilegiada en el Departamento de Defensa, Wall Street controla las políticas financieras y las agencias reguladoras, y corporativas los abogados defensores ocupan los puestos clave en el Departamento de Justicia “.

Las empresas se están insertando en acuerdos internacionales, por lo que pueden promover sus intereses aún más eficazmente. En el Foro Económico Mundial 2015 en Davos, una nueva Iniciativa de Rediseño Global estableció una agenda para que las corporaciones multinacionales se involucren directamente en la gobernanza global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, orgullosamente anunciados en 2015 como una visión para reducir la pobreza, adoptaron su enfoque al invitar a las corporaciones a sentarse a su mesa para impactar la política de la ONU, mientras piden una mayor globalización. Las compañías de combustibles fósiles se han infiltrado en las reuniones anuales de la COP mundial sobre el cambio climático, asegurando que pueden comprometer cualquier acción que pueda perjudicarlos, incluso cuando el mundo enfrenta la amenaza de una catástrofe climática.

La toma de control de la gobernanza global por las empresas multinacionales les ha permitido socavar el bienestar humano en todas partes en la búsqueda de ganancias. Nestlé compra sin remordimiento el control de las reservas de aguas subterráneas de las comunidades rurales para venderlas como agua embotellada, dejándolas a expensas de la limpieza ambiental, con el resultado de que en países como Columbia las bebidas embotelladas azucaradas son frecuentemente más baratas que el agua corriente. Como resultado de los productos químicos vendidos por las empresas mundiales de agronegocios como Cargill y Monsanto, funcionarios de las Naciones Unidas estimaron que la capa superior del suelo del mundo solo puede soportar unos sesenta años más de cosechas. En estos casos, e innumerables otros como ellos, los humanos y la tierra por igual son mero forraje para el apetito insaciable de una inteligencia amoral e inhumana que devora todo a su paso.

Hay una alternativa

La toma de control corporativo de la humanidad es tan omnipresente que es difícil visualizar cualquier otro posible sistema global. Las alternativas, sin embargo, existen. En todo el mundo, las cooperativas propiedad de los trabajadores han demostrado que pueden ser tan efectivas como las empresas, o más, sin tener en cuenta la riqueza de los accionistas como su principal consideración. La cooperativa Mondragón en España, con ingresos que superan los 12 mil millones de euros, muestra cómo esta forma de organización puede escalar de manera eficiente.

También hay cambios estructurales que se pueden hacer a las corporaciones para realinear su sistema de valores con el bienestar humano. Las cartas corporativas pueden modificarse para optimizar una triple línea de resultados sociales, ambientales y financieros (las llamadas “triples Ps” de personas, planeta y ganancias). Una certificación “beneficiosa” o B-Corp, que contiene las empresas a los estándares de desempeño social y ambiental, se está adoptando cada vez más ampliamente y ahora lo tienen más de 2,000 corporaciones en más de cincuenta países en todo el mundo.

En última instancia, si dejamos que esta fuerza se apodere completamente de la humanidad, estos enfoques alternativos deben ser codificados en nuestra gobernanza nacional e internacional. Imagínese un mundo en el que las cartas corporativas solo se otorgan si adoptan una triple cuenta de resultados, y donde las demandas de los accionistas amenazan cada vez que una empresa incumple uno de sus propios estándares sociales y medioambientales. Hasta que eso suceda, es posible que el “peor evento en la historia de nuestra civilización” no sea el desarrollo futuro de la IA moderna, sino la decisión de un grupo de políticos del siglo XVII de liberar el poder de la Corporación sobre una humanidad desprevenida.

*Tomado de www.counterpunch.org, 1 de diciembre de 2017. Traducción libre de Crosby Girón.

