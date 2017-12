¿Por qué a las mujeres les cuesta llamarse feministas?

Por: Patricia Cortez Bendfeldt.

Leo que alguien dice que “se dé casos en los que mujeres golpean a los hombres y nada, y si un hombre no se defiende es hueco, y si se defienda va preso. A la hora de un divorcio la mujer tiene prioridad sobre los hijos y en ocasiones ella es mala madre, y podría continuar…”

Está tan interiorizado el hecho de que cualquier “privilegio” femenino se considere feminista que no se dan cuenta que todos estos ejemplos son machistas.

¿Mujeres que golpeen a hombres porque los consideran poco hombres? bienvenidas al machismo!!, no es el feminismo sino el machismo el que exige a los hombres hazañas en temas de control, provisión de vida, etc. una feminista no necesita pegarle a un hombre para demostrar que es más fuerte que él, una mujer criada en el machismo lo hará para castigarlo por no cumplir con las expectativas de “proveedor”.

Una mujer feminista se esforzará por tener sus propios recursos, reconocimientos, fama, dinero… una mujer criada en el sistema machista exigirá que sea ese hombre quien le provea (en todas las áreas de la vida) y sus pares (los otros hombres) estarán de acuerdo en llamarle “hueco” porque no logró ser el proto hombre que debería ser.

¿Quién le da la custodia a la madre sin investigar? el sistema machista que repite que son las mujeres las únicas que pueden cuidar a los niños y que para eso nacieron y fueron hechas.

El feminismo reconoce que la maternidad no es el fin último de la mujer y que no todas las mujeres están capacitadas para hacerlo. Precisamente sostenemos que las mujeres deben decidir si quieren o no ser madres biológicamente o no.

Ha sido el machismo el que exige que las madres ejerzan la maternidad como única función en la vida y es el machismo el que idealiza a la madre y castiga a la que no lo es. Es el juez machista el que entregará los niños a la madre sin analizar un poco más.

Así que hay que pensar un poco más, no todos los “privilegios” femeninos son privilegios ni todos son feministas.

Prensa Comunitaria

