¡Honduras: Golpe de Estado, el gringo una vez más!

Maité Campillo

“La autoridad” ha ordenado al Tribunal Superior del país centroamericano, que dejen de tocar los cojones y elijan ya, al candidato nacional marioneta del imperio o habrá guerra. Y, ya los muertos van sumando.

“LA AUTORIDAD” tiempo y lugar de la acción

A forma de prólogo el telón se levanta, se ve a Chagé Heidi Fulton, agente de la CIA en Tegucigalpa, Honduras (último mes para el 18 aniversario del siglo veintiuno) tal y como aparece en la narración escrita por el control del mundo (¿Sirven para algo las elecciones?, pregunto) Ha ordenado al Tribunal Superior del país centroamericano, que dejen de tocar los cojones y elijan ya, al candidato nacional marioneta del imperio o habrá guerra. Y, ya los muertos van sumando. Una oleada de sufrimiento se ceba sobre lo más combativo del pueblo hondureño < >. Aunque la oposición haya ganado las elecciones por una muy amplia mayoría. Honduras no puede, no tiene, el consentimiento del amo del Norte, para ser un país “moderadamente democrático”, libre… Ni eso puede llegar a ser. Son tantas las contradicciones acumuladas que el gringo no se fía ni de su bota militar por terreno movedizo. De la oscuridad surgen los peñascos, uno es inmenso, asoma hacia un negro abismo encharcando en sangre, enfangado en tortura. Al otro lado de él, la capital soñada del país del mañana, alumbrada por los astros. Honduras (como Puerto Rico) surge de entre el estercolero del imperio, se sacude las pulgas de éste una y otra, claman la independencia < <¿Quién habló de independencia?>> < >

Chagé Heidi Fulton es portavoz de la represión desencadenada. Portazo represivo al clamor del bosque sobre las urnas, rotura y muerte de los espejos humanos, de la ocultación de datos y trituración de los hondos sentimientos de esa parte combativa, explotada, decidida, culta, base de desarrollo, lúcida, potencia humana. Esa, sí, es Honduras. Y el mundo, que no es mi mundo, mira hacia otro lado perdido bajo la sombra del árbol de Tarzán y su mona Chita. El yanqui, he ahí el enemigo principal de los pueblos del mundo. Señor de todas las cosas. Bota de entre vasallos y corderos del mundo minado. Se lanza poseso a dominar el continente con gobiernos fascistas de manera más sibilina. Para mejor sembrar de borregos la tierra destaca amenazador sobre la diana al guerrillero de alas abiertas. Sacan a relucir menos fanfarronería, entre gallineros, a excepción de tribunas y parlamentos, gobiernos donde mandan prevaleciendo sus tanques a la puerta de congresos y parlamentos “democráticos”, como en Colombia, sobre las industrias de la ciudad y campos de labranza que transforman en Cocaína para el gringo, aviones de producción de ella para sus intereses entre cacos y narcos de a cientos a su servicio. Soplones y comemierdas a destajo, a favor de la expansión del idioma del imperio y sus cacerías sangrientas por el control absoluto.

Sí, ahorita el asesino y amo del mundo, es más sibilino. Compra izquierda-derecha y centro, sindicalistas, diputados, senadores, jueces, periodistas… En una palabra, siembra de parásitos a su servicio el planeta. Haciendo pucherazo parte el mundo de los ninguneados en dos, cada vez más descompensada la balanza: partes fijas aseguradas y otras enredadas danzan incluso gustosas en las redes de la moneda fácil y abundante, de muy diferentes maneras incluida la forma de ejercer la vida diaria como la cultura, sin que en ello vea diferencias de ser ni estar; el resto que queda, cada vez más diezmado hasta defenestrarlo de la sociedad, marginados, puteados, pisoteados, escupidos; y, entre tanto y tanto, apretujan a los indefensos como para asfixiarlos sobre la tierra desnuda desprovistos de todo lo elemental, cuando se cansan de ellos llaman a las excavadoras a favor de plantas químicas, coca… y destituyen sus presidentes electos para colocar sus marionetas, en Honduras, Paraguay, Brasil, Oriente Medio…

EPÍLOGO fuera del tiempo (capitalista), porque su tiempo no es mi tiempo. La vista humana tiende naturalmente hacia la luz. Del vacío de la noche surge una luz que sus redes no alcanzan. Emergen aunque lentamente de la oscuridad los colores hacia la cima de otro mundo. Sí, es posible. El sol del mañana lanza destellos al atravesar el Pentágono y La Casa Blanca. USA y CIA comienzan a ser devoradas por la garganta. Sol radiante. Astro mortífero impregnado de aromas que del aliento ha de privaros por ramer@s del crimen organizado. El laboratorio de los cuchillos largos se desvanece entre sus misiles a distancia electrocutados y con ellos el imperio y su azotea de arsenal; cuando el mundo se enfrenta a tantos interrogantes que ponen en entredicho incluso su propia supervivencia.

Solo queda la lucha. La lucha del pueblo hondureño, de los pueblos del mundo por ellos mismos y en apoyo internacionalista ¿Dónde los lazos de hermandad y amistad, suena a hueco desde el coto privado desde el que se mira? ¿Las sociedades cada vez más ociosas carecen de tiempo, ese que nunca tuvieron las legiones de esclavos? ¿Qué está pasando, es la apatía, la inercia, el acomodo, ese que nunca te hubieras imaginado llegara a tu bolsillo, o a la mente convirtiéndote en paralitic@? ¿Tan negativamente irrumpe sobre nuestro horizonte cultural, económico, ideológico y político esas nuevas tecnologías, y formas audaces que condujeron en otros tiempos: Asalto al Cuartel del Moncada. Asalto al Palacio de Invierno. Revolución de Asturias y Frente Popular sobre el ¡NO PASARÁN!… estructurando una nueva e inédita (nefasta desde mi punto de vista), en tiempos de lucha, de ser y pensar?

PD.

Hay tanto sustituto de lo legítimo…

Maité Campillo (actriz y directora de teatro)

