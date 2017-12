“Las actas dicen que el presidente soy yo”, dice Nasralla

Giorgio Trucchi

Con un 89% de las mesas escrutadas, el candidato oficialista Juan Orlando Hernández va a la cabeza de la contienda electoral según datos del Tribunal Electoral. El actual mandatario que busca la reelección adelanta al candidato de la Alianza de Oposición por 20 mil votos. Salvador Nasralla desconoce resultados y llama a su gente a protestar en las calles.

Está ocurriendo lo que se temía. Dos candidatos que se proclaman ganadores, un resultado reñido, el silencio cómplice de las autoridades electorales y un sistema de cómputo que se cae por varias horas, han sembrado incertidumbre y nerviosismo en la población hondureña.

Tras cuatro días de las elecciones generales del pasado domingo aún no se conoce el resultado final, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue sin dar resultados preliminares. Según la página oficial de la autoridad electoral, Juan Orlando Hernández tiene un estrecho margen del 0.8% sobre Salvador Nasralla.

El candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura ha desconocido dichos resultados, denunciando la gestación de un fraude electoral y llamando a la gente a salir a las calles a defender la victoria.

“Con el 91% de las actas, y aquí las pueden ver, se confirma que yo soy el presidente de Honduras. Gano con casi 19 mil votos, pero esto se va a ampliar porque aún faltan actas de territorios donde yo gano ampliamente”, dijo Nasralla en rueda de prensa.

Fraude

El candidato de la Alianza acusó al TSE de estar manipulando descaradamente actas, cuadernillos, el sistema de transmisión y toda la documentación electoral, por lo tanto dijo que no reconocerá los resultados que brindará este jueves la autoridad electoral.

También se retractó de haber firmado una carta de compromiso ante la OEA, donde ambos candidatos se comprometían a aceptar y respetar los resultados electorales. Dijo haber sido engañado.

“Cuando vi que después de la firma se cayó el sistema, el servidor, se cayó todo por más de 4 horas y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, como estas actas no firmadas, me di cuenta que me estaban tendiendo una trampa. Nos han visto la cara de tontos y nos quieren robar el triunfo”, aseguró.

De acuerdo con las copias de actas en manos de la Alianza, que deberían ser las mismas que también poseen las misiones internacionales de observación, la autoridad electoral y los partidos, Nasralla encabeza la contienda con el 43.1% sobre Hernández con el 42.5%.

Faltaría por computar los votos de los residentes en Estados Unidos, y de Cortés, Yoro, Colón y Santa Bárbara, departamentos donde la Alianza estaría ganando ampliamente.

También dijo que el TSE estaría reteniendo a unas 1800 actas, donde él gana, para pasarlas a monitoreo especial. Estas actas podrían sumar una carga electoral de más de 200 mil votos que no están siendo contabilizados.

Antes esta situación, la Alianza de Oposición exigió al TSE presentar el listado oficial de las actas sin firmas que se han introducido al sistema de cómputo, que se liberen las más de 1800 actas retenidas, así como que proporcione el listado de las casi 5200 actas, que representan una carga electoral de 1.5 millones de votos, que fueron escaneadas desde el INFOP, ya que en los centros de votaciones no había un servicio de internet.

“Estamos siendo víctimas de un robo y lo denuncio internacionalmente. Ningún país del mundo va a reconocer un triunfo ilegal. Todos saben que la tendencia del 5% arriba de Hernández en el 70% de las actas es irreversible, y nos quieren hacer creer que con tan sólo el 30% que faltaba se invirtió la tendencia. Esto es matematicamente imposible. Es absurdo”, manifestó Nasralla.

Todos a las calles

Tras la rueda de prensa, el candidato hizo un llamado a la gente para que saliera a las calles a defender la victoria. Miles de personas se dirigieron hacia el INFOP donde, en horas de la noche, la policía reprimió la protesta con bombas lacrimógenas. En todo el país hubo protestas y los ánimos se están caldeando.

En horas de la mañana de este jueves, la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras emitió un comunicado donde mostró “su rechazo absoluto y categórico al proceso electoral fraudulento que legitima la continuidad del modelo de represión y muerte, dirigido por Juan Orlando Hernández”.

Asimismo, hizo un llamado a todas las organizaciones, caseríos, comunidades y municipios a la movilización permanente en contra de la imposición y la ilegal reelección de la dictadura cívico militar encabezada por Hernández.

También llamó a las comunidades “a planificar y organizar la defensa y protección territorial ante la militarización y la represión que intenta desatar el actual régimen dictatorial para sostenerse en el poder”.

De igual manera responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández y las fuerzas de seguridad del Estado “por cualquier violación a los derechos humanos que sufra nuestro pueblo”, y denunció la complicidad de instituciones internacionales como la OEA.

Finalmente, la Plataforma hizo un llamado a las organizaciones internacionales fraternas “a acompañar al pueblo hondureño que lucha por liberarse de las cadenas del autoritarismo y la militarización de la dictadura cívico militar dirigida por Juan Orlando Hernández”.

Para este jueves, el TSE debería de estar dando lo resultados finales y declarar al nuevo presidente electo de Honduras. La población está en vilo, muchos sectores listos a movilizarse para defender la victoria de la Alianza.

