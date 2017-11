Manifestaciones en todo el mundo reclaman el fin de la violencia machista

Por Kaos. Internacional

Ciudades de todo el mundo han sido este sábado escenario de manifestaciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En El Estado Español han destacado las masivas manifestaciones de Madrid y Barcelona.

En París un millar de personas exigieron aumentar los esfuerzos para detener la violencia machista. Con el eslogan “Siempre y en todas partes contra la violencia contra la mujer”, los manifestantes se congregaron en la céntrica plaza de la República, donde recordaron a las 126 mujeres muertas por la violencia machista en 2016 y a las víctimas de este año.

En Roma, varios centenares de personas se dieron cita en la plaza de la República y marcharon por las calles de la capital italiana para denunciar la violencia machista bajo el lema “Ni una menos“. El color representativo elegido ha sido el rosa y durante la marcha se exhibieron carteles en los que pudieron leerse lemas como “La libertad de la mujer es la libertad de todos”, “Hermana, yo te creo” o “Si tocan a una, tocan a todas“.

En Portugal, donde 18 mujeres murieron víctimas de la violencia machista en lo que va de año y otras 23 sufrieron tentativas del mismo crimen, el Gobierno lanzó hoy la campaña “#Ni un minuto de silencio más”, visible en todo el territorio nacional mediante diferentes formatos publicitarios en las calles de las ciudades.

En cambio, la jornada solidaria mundial no halló respaldos en las calles en Rusia, que -salvo en las redes sociales- no recordó a sus víctimas de la violencia de género, porque, pese a que una de cada cuatro rusas sufre esa lacra en sus carnes, el problema es invisible en un país que ensalza el machismo como parte de su tradición cristiana ortodoxa. “El problema de la violencia doméstica se silencia por parte de las autoridades y se tolera por mucha gente. Aunque hay cada vez más gente consciente del problema, el apoyo del Estado en este asunto es nulo”, explicó la jurista Anna Rívina, responsable del proyecto “Nasíliyu.net” (No a la violencia).

Protestas en América

En América, como cada 25 de noviembre, la solidaridad llenó este sábado de gente y pancartas las calles de Buenos Aires para exigir el fin de los feminicidios, que este año costaron la vida a 254 mujeres argentinas. Desde el 3 de junio de 2015, cuando el grito de la campaña “Ni una menos” surcó el país y repercutió en todo el mundo, el Gobierno argentino recibió un mensaje contundente de la sociedad argentina: una mujer es asesinada a manos de un hombre cada 30 horas en el país, y a cientos de mujeres se les arrebata la vida cada año sin que exista el suficiente apoyo institucional.

América Latina y el Caribe es “la región más peligrosa del mundo para la mujer”, denunció estos días el director del Centro Regional para esa región del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barathe.

A la cabeza de esa macabra estadística está Honduras, con una tasa de homicidio de mujeres por encima de 10 por cada 100.000 habitantes, “la más alta del mundo”, según la directora regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Lara Blanco.

La protesta contra el machismo unió también a decenas de personas en el parque La Lira de la capital de la República Dominicana, país donde surgió este movimiento mundial de solidaridad -en memoria de las hermanas Mirabal, activistas asesinadas en 1960 por orden del dictador Trujillo- y que este año ha registrado 80 feminicidios y 55.000 denuncias por violencia intrafamiliar, de género y sexual. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, el año pasado 188 mujeres fueron asesinadas en la República Dominicana, país que ocupa el quinto lugar con mayor número de feminicidios de la región, por detrás de Honduras (466), El Salvador (371) Argentina (254) y Guatemala (211).

En Brasil, donde cada dos minutos cinco mujeres sufren violencia física, saltando del 18 % en 2015 al 29 % este año, según una encuesta realizada por DataSenado.

En Colombia cada tres días es asesinada una mujer y a diario se producen 55 casos de violencia sexual. “Nosotras no somos una cifra más”, es el lema de las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, donde según un estudio más de 15.000 personas, el 91,6 % de ellas mujeres, fueron desde 1958 víctimas de violencia sexual perpetrada por los actores de la larga contienda.

En Nicaragua organizaciones defensoras de la mujer denunciaron públicamente que la policía les impidió marchar por una céntrica vía de Managua, mientras UNICEF instó al Gobierno a combatir la impunidad en el país, donde hasta noviembre fueron asesinadas 43 mujeres.

En Chile 5.000 personas reclamaron al Parlamento en Santiago aprobar una ley que endurezca las penas por agresiones a mujeres.

En Perú, el tercer país del mundo con mayor incidencia en delitos de violencia contra la mujer, solo por detrás de Etiopía y Bangladesh, también hubo movilizaciones para denunciar los 134 feminicidios y 17.182 denuncias de violación sexual en los tres primeros trimestres de 2017.

Ante este panorama mundial, la ONU desarrolla desde mañana y hasta el 10 de diciembre la campaña “Que nadie se quede atrás: pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas“.

El feminismo también planta cara a la violencia machista en el Estado Español

La jornada reivindicativa tuvo especial seguimiento en el Estado Español, donde miles de personas, convocadas por organizaciones sociales, partidos y sindicatos, desfilaron por las capitales de cincuenta provincias del país para expresar su rechazo al maltrato machista, que en lo que va de año costó la vida a 45 mujeres.

En Madrid, con la mecha prendida desde que el pasado viernes una ‘manada feminista’ clamara contra el cuestionamiento de la víctima de la violación de Sanfermín, otra convocatoria multitudinaria ha vuelto a plantar cara a la violencia machista bajo el lema “ni una más, ni una menos“.

Aunque la mayoría de las convocatorias se han desarrollado durante la tarde, capitales como Granada, Toledo, Huelva o Santander han celebrado los actos reivindicativos esta mañana. En Andalucía, es el caso de Cádiz, Granada, Huelva, Málaga o Sevilla. En Granada, la plataforma 25 de Noviembre, integrada por colectivos feministas, sindicatos y grupos políticos, ha realizado un homenaje a Juana Rivas.

En el País Valenciano se han convocado manifestaciones en Alicante, Castelló y Valencia. En cuanto a las islas Baleares, una manifestación con el lema ‘Nos queremos vivas y libres de machismos’ ha recorrido Palma.

Manifestación en Barcelona bajo el lema “Nos queremos vivas, libres y rebeldes! Juntas somos más fuertes”

También se han llenado las calles de ciudades catalanas como Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa o Igualada. En la manifestación de Barcelona, organizada por la plataforma unitaria Novembre Feminista i Caladona con el lema ‘Nos queremos vivas, libres y rebeldes! Juntas somos más fuertes‘, varios miles de personas han marchado por el centro de la ciudad coreando proclamas como ‘yo sí que te creo’, ‘no son muertas, son asesinadas’ o ‘no es no’. En el cierre del acto se ha denunciado el “Pacto nacional contra la violencia de género” tanto por su contenido como por la marginación del movimiento feminista.

