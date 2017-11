Totonicapán exige renuncia de diputados

Miguel Ángel Sandoval

La credibilidad de los diputados, no todos hay que decir, anda por los suelos. Se pide la renuncia de los que integran eso que se denominó la alianza de los corruptos o el pacto de la corrupción. Es una demanda que tiene legitimidad y aunque los ocupantes de la novena avenida lo nieguen, la impunidad legislativa está tocando fondo y es previsible que poco a poco vayan renunciando o sean obligados a hacerlo. No solo por la vía judicial, también por la nueva exigencia ciudadana.

Las iniciativas que vienen de Totonicapán merecen ser estudiadas pues revelan que la ciudadanía está hasta el copete de los diputados que ya no representan a la gente. Es el sentido de 20 mil firmas presentadas por los 48 cantones para exigir la renuncia de los diputados por ese departamento. Son igualmente las 14 mil firmas presentadas por las autoridades ancestrales de Totonicapán con el mismo propósito. En ambos casos fueron presentadas ante el Congreso.

Las 20 mil de los 48 cantones, son firmas con DPI y debidamente empadronados. Pertenecen al ámbito urbano de la cabecera departamental. Mientras las 14 mil firmas son de los otros municipios de ese departamento. No existe confusión. Es una demanda legítima y debería hacer reflexionar al conjunto de los diputados. Atrincherarse en la impunidad es un grave error político.

Las firmas presentadas son más que los votos que un día obtuvieron los diputados a los que ahora se les pide la renuncia. Es un derecho democrático que no se puede invalidar apelando a la idea que el voto popular los puso en donde están. En este caso asistimos a una expresión clara de hartazgo de la gente y de una forma de demandar la revocatoria de mandato. Repito, son más firmas que votos. Cualquier diputado de ese departamento nunca tuvo esa cantidad de votos.

Es una demanda que puede extenderse a otros departamentos y se sabe de movilización en otros lugares del país para exigir a los diputados distritales la renuncia a fuerza de firmas de la gente que quizás un día votó por ellos pero que por la irresponsabilidad demostrada, por los pactos y arreglos bajo la mesa en contra de los propios electores, dan como resultado que la gente les exija hoy la renuncia. No esperen a que la gente vaya al Congreso y les saque de la corbata.

Los diputados deben entender que se les acabó la impunidad, que deben renunciar al momento que la gente les pida con manifestaciones o firmas ciudadanas la renuncia pues eso es la expresión de la revocatoria de mandato, que por cierto, debería ser incluida en las actuales reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las elecciones no son un cheque en blanco y la legalidad de las elecciones no les confiere durante cuatro años legitimidad. Y en el caso actual vemos que aun siendo electos no gozan de ninguna legitimidad. Tienen la obligación moral de la renuncia.

