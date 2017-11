¿Tiene Trump “5 (sic) ases” en su póquer geoestratégico para vencer China?

Alfredo Jalife-Rahme

Un día después del Halloween y el Día de Muertos, en vísperas al trascendental periplo asiático de Trump a cinco países durante 12 días, Joseph Nye –profesor de Harvard y autor de Is the American Century Over? (https://goo.gl/NXdVzu)”– alegó en el portal neoliberal global del Financial Times que EU “aún (sic) tiene ases (sic) bajo la manga en su juego de póquer con China” y “cuyas ventajas rebasarán” el periodo de la administración Trump (https://goo.gl/LmmU3U).

De entrada, Joseph Nye arguye que la guerra comercial que ha amenazado Trump librar contra China dañaría a ambas superpotencias geoeconómicas.

No lo dice Joseph Nye, pero ya China superó tanto a EU como a la Unión Europea de 27 países en el primer sitial global, de acuerdo al ranking de la CIA cuando se mide el PIB mediante el parámetro del poder adquisitivo (https://goo.gl/jM4FHH), lo cual se reflejará inminentemente en términos del PIB nominal.

Joseph Nye comenta que después del Congreso 19 del Partido Comunista Chino, el mandarín Xi fue entronizado por “algunos observadores” –entre ellos un servidor (https://goo.gl/iZayfg)– como el “Nuevo Emperador” quien mediante la mirífica “ruta de la seda”, basada en infraestructura con inversiones programas en un millón de millón (trillion en anglosajón) de dólares en la próxima década, “promoverá el poder económico y político en el mundo”.

EU cesó de ser “el mayor país comercial del mundo y su principal prestamista”: recorta sus programas de “ayuda” (sic) y sus contribuciones al mediocre Banco Mundial, mientras “cerca de 100 países cuentan con China como su principal socio comercial”, frente a 57 países que todavía lo son con EU (como la kakistocracia y desgracia del desbrujulado “México neoliberal itamita”).

Le faltó agregar a Joseph Nye que EU es hoy el principal deudor del planeta, lo cual rompe con la tradición de los imperios conquistadores de todos los tiempos. ¡EU es un singular conquistador parasitario!

Joseph Nye expectora una pregunta tramposa: “¿Tienen razón los alarmistas (sic) de que China está ganando la carta del juego geopolítico (sic) frente al declinante EU?”.

En el juego “geoeconómico”, que no sabe discriminar Joseph Nye, ya ganó la partida EU, según confesiones del jefe de gabinete general John Kelly y del mismo Trump (https://goo.gl/Je9NjG).

En el juego geoestratégico –es decir, de la geopolítica global– Joseph Nye se equivoca doblemente: al no tomar en cuenta a Rusia y al no considerar que todavía China opera en el asiento trasero del conductor ruso.

A mi juicio, EU y Rusia, en términos nucleares, están empatados, con China en un distante tercer lugar.

El grave error de EU –desde Baby Bush hasta Obama con la dupla aciaga de los Clinton– fue haber empujado a Rusia a los brazos de China (o viceversa) cuyo nudo gordiano no sabe como deshacer Trump cuando EU acabó aislado en el Olimpo tripolar geoestratégico frente a la complementariedad geopolítica/geoeconómica de Rusia y China.

Regresemos a los “4 ases” de EU que presume y exulta Joseph Nye, que lleva a “5” en una carta de réplica del lector Robert Walsh de Wilton, CT, US al Financial Times (https://goo.gl/sYoEju):

1. La Geografía: “EU está rodeado por océanos y vecinos que probablemente permanecerán amigables, pese a la política de Donald Trump de haber socavado el TLCAN”, mientras “China tiene fronteras con 14 países y tiene disputas territoriales con India, Japón, Vietnam que pone límites a su poder blando (soft-power)”. En efecto: se trata de la suprema carta de EU que asfixia a China en los mares y que Pekín contrarresta con la “ruta de la seda”, el océano Ártico y sus prodigiosos trenes bala. Es un “as” relativo y de doble filo cuando EU puede quedar aislado frente a la alianza euroasiática de Rusia y China.

2. La Energía: “La revolución del gas esquisto ha transformado a EU en un exportador” cuando “Norteamérica (sic) será auto-suficiente en las próximas décadas” gracias al entreguismo masoquista del sacrificado “México neoliberal itamita (https://goo.gl/rrWbVk)”. Falta ver en que acaba la especulación financierista del gas esquisto. Joseph Nye aduce que “China se ha vuelto más dependiente de las importaciones del Medio Oriente, y cuya mayor importación de petróleo es transportado por el Mar del Sur de China donde EU mantiene una significativa (sic) presencia naval”. Tal “vulnerabilidad” obliga “a tres opciones” a China: “evitar un conflicto naval con EU que bloquearía las rutas de abasto; incrementar la dependencia de los gaseoductos de Rusia; reducir su dependencia de los combustibles fósiles para trasladarse a los renovables”. Muy complicado y rebuscado cuando la carta gasera rusa eclipsa los obstáculos de EU.

3. El Comercio: “China es más dependiente y tiene más que perder que EU” en la “destrucción económica mutua asegurada”. Cita al think tank Rand que arguye que una guerra “no-nuclear” costaría a EU 5 por ciento de su PIB y a China 25 por ciento. Estas son cuentas alegres en una “guerra no-nuclear”.¿Quién garantiza que no sea nuclear? Esta ni es carta ni es “as”; es guerra. Y más allá del vulgar “comercio” habría que ver quién gana militarmente y con quién se alía Rusia.

4. El Dólar: “es la carta oculta (hole card) de EU” cuando, de las “reservas foráneas que ostentan los gobiernos en el mundo, sólo 1.1 por ciento está en renminbi, comparadas con 64 por ciento en dólares”. Sin duda, a mi juicio, la carta letal de EU by the time being…

Con estos “4 ases” dos reales (uno relativo: la geografía; y otro letal: el dólar), y dos muy etéreos (energía y comercio), Nye desecha tanto la proclama de la Pax Sinica como el “fin de la era estadunidense”.

Ahora el quinto (sic) “as” adicional que exulta el lector Robert Walsh: La demografía: “Mientras EU ostenta una leve mayor tasa de fertilidad que China, en cada caso debajo de la sustitución, EU tiene un lento pero continuo crecimiento poblacional gracias a la inmigración”. ¡Lo mal agradecidos de los supremacistas evangelistas blancos WASP que no valoran la fuerza biológica mexica que, de paso, sostiene los fondos de pensiones piramidales de EU!

Robert Walsh aduce que la “inmigración de EU es joven (sic), generalmente más saludable y educada de lo que creen los populistas (sic) de EU, y sirve (sic) de profundo contraste a la principal tendencia demográfica de China, la explosión de su población anciana” cuando “el número de chinos de 65 años o mayor crece 4 por ciento al año, una tasa raramente vista en la historia mundial y sin un sistema confiable de seguridad social”.

¿A poco el aberrante cuan disfuncional sistema de seguridad social de EU es “confiable”?

De los 5 ases en la mesa del póquer geoestratégico, sólo uno es real: la supremacía del dólar ya que su geografía es endeble –EU atraviesa una delicada fase de proto-balcanización que puede llevar a su implosión–, no se diga la demografía que puede ser paliada con el incremento de la política previa de “un solo hijo” a la de “2 hijos” ya adoptada por China.

Sin contar el fulgurante avance de China en IA (https://goo.gl/u1gbJU), falta la carta rusa en la mesa de póquer bilateral entre EU y China.

Joseph Nye se equivocó de mesa y casino: hoy el póquer geoestratégico es tripolar de EU/Rusia/China (https://goo.gl/34tgXu).

AlfredoJalife.com

La Jornada

Te gusto, quieres compartir