Las falacias de la libre concurrencia….un caso de la cotidianidad

Por Edi D. López S.

En Guatemala se “vende” la idea que el mejor mecanismo para el uso –asignación- de los recursos es el mercado, es decir el sistema capitalista, porque debido a la libertad, cualquiera puede invertir en lo que quiera e igual comprar; funciona la mano invisible que pone precios….y el que es competitivo, logra triunfar. En este marco, es que se promociona actualmente en varios espacios los llamados emprendimientos.

Creyendo en lo anterior, una persona decidió con sus pequeños ahorros, poner un negocio… quería convertirse en un emprendedor, aplicó sentido común, verificando que alrededor de varias cuadras a la redonda, donde tenía definido la ubicación de su propuesta de negocio, no hubiese otro similar, para asegurar un mínimo de mercado. Este emprendedor, tenía en sus planes, poner un depósito o una distribuidora de gas licuado, propano como se dice comúnmente.

Luego de pintar, acomodar el local, intenta contactar vía telefónica a un personero de la empresa que distribuye en el departamento, y después de varios días y no lograrlo, decide ir a la planta, donde le indican que no es posible, porque ellos ya tienen cubierto toda la ciudad que, no necesitan uno más; de paso se da cuenta de otra situación, no es posible tener una venta de gas licuado, con varias marcas; como era antes. La libre competencia, saber desde cuándo, no existe ya en los pequeños depósitos de gas, donde la gente escogía por lo menos entre tres marcas. El oligopolio de distribución de gas licuado en Guatemala, ha restringido la posibilidad de escoger… ¿libre concurrencia?

Esta persona, como buen emprendedor, no se da por vencido y consigue contactarse con otra de las empresas que distribuyen gas; esta situación es posible porque un familiar conoce a un empleado en la capital, que hace los contactos del caso; obligando prácticamente el distribuidor local, a acceder a la inquietud de negocio planteado. Se demuestra, que si no hubiese sido por contactos, el negocio en mención no hubiese sido posible.

Y las condiciones de este negocio, son en todo sentido favorable para la gran empresa distribuidora, el que invierte y se arriesga es el pequeño empresario; tiene que comprar los recipientes, vehículo, equipo necesario. Entonces, a esto se le puede llamar la libre competencia de mercado? Las condiciones se demuestra una vez más, son totalmente desiguales para quien tiene la intención de invertir; para jugar en serio, ya estamos cabales dirán los grandes empresarios….poniendo los precios que ellos quieren, como ha sucedido con el precio del gas, especialmente durante el año 2016.

La información, importante condición de libre mercado, es para unos cuantos; porque precisamente garantiza el beneficio de un grupúsculo, en menoscabo de la población.

