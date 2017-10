Migrantes y una nueva lógica

Miguel Ángel Sandoval

El evento sobre migrantes con la idea fuerza de que “aquí y allá somos una comunidad” y la presencia de organizaciones de migrantes, instituciones solidarias y otras dedicadas al negocio de múltiples maneras, como puede ser el traslado de remesas por un banco o las llamadas que se pagan en el exterior, expresa en una lectura inicial, una lógica diferente a aquella a la cual nos habían acostumbrado estos eventos. Una instancia organizadora, de preferencia na ONG, y luego público más o menos sensibilizado y discursos.

Ahora sin embargo, la apuesta es otra. Es una visión que considera a los migrantes como una parte indispensable en el paisaje nacional y que por ello merece ser tratado como un factor más en la vida nacional, con sus luces y sus sombras, pero no solo como una remesa que es negocio para los bancos, los constructores o para empresas como las telefónicas. Ese es el elemento nuevo del encuentro realizado el 20 y 21 de octubre en Xela.

En esta perspectiva, la apuesta del encuentro celebrado en Xela, en el centro intercultural de la capital altense, en donde antes existió una base militar de ocupación del territorio quezalteco, es el mirar de manera integral el fenómeno de las migraciones y en particular del hecho que hoy día existen más de dos millones de compatriota en los EEUU, que no son solo una fuente de ingresos para empresas “vivas” que con una mano le sacan a los migrantes de una bolsa las remesas y de otra les venden los productos de la nostalgia o de forma reciente, con empresas telefónicas que tienen ofertas que se pagan allá para hablar desde aquí.

Lo que se señala en el párrafo anterior es la lógica con la cual se hizo para citar un ejemplo, el TLC en donde se liberaba el paso de mercancías o capitales pero no de las personas. En esa lógica, el negocio quedaba para las empresas “vivas”. Ahora en el encuentro sobre migrantes y migraciones de Xela, hay una nueva visión. Se trata de ver de manera integral la relación de los migrantes con la vida, la sociedad, le economía y la política de Guatemala. Un todo no una parte. Un todo no una remesa. Es una apuesta por dar impulso a proyectos productivos en donde las remesas sean un factor multiplicador de la actividad económica que permita de esa forma, un retorno de capitales para el impulso de fuentes de empleo en el país. Y muchas cosas más.

Es el caso del denominado proyecto Revolución de las gallinas, en donde una nueva manera de crear estas aves permitiría una renovación de los suelos como lo dice la experiencia en Minnesota o México. Se trata de generar una dinámica productiva antes que esa sensación de la mano extendida hacia las remesas en donde las potencialidades de unos 7 mil millones de dólares anuales, sean un motor de desarrollo a partir de las propias iniciativas de los migrantes y los retornados. En pocas palabras, una nueva era en la relación migrantes sociedad guatemalteca.

En dos platos. En este evento sobre migrantes y retornados, y sobre las migraciones con sus causas y sus consecuencias, asistimos a un planteamiento renovador: una visión integral de los migrantes que ahora no solo son las víctimas de los coyotes y de los bancos de las remesas; ahora demandan espacios para proyectos productivos innovadores, con lo cual dicen, el país del cual somos parte necesita de nosotros y nosotros necesitamos del país. Así de simple pero así de categórica la lección de estos dos días intensos en Quetzaltenango.

Te gusto, quieres compartir