El neoliberalismo nanotecnológico

Malena Canta

Rebelión

El neoliberalismo se ha caracterizado en Latinoamérica por una profundización de la política socio económica que implementaron los Chicago Boys con la dictadura y que continuó durante el llamado retorno a la Democracia con la capitalización de las empresas estratégicas, al amparo de la teoría de Friedman con la Doctrina del Shock tan duramente criticado por el fracaso del discurso de Progreso y Desarrollo que llevó a Latino América a la postergación y al incremento de la pobreza, y que habría culminado con el surgimiento de gobiernos de izquierda en la región que apostaron por un desarrollo endógeno, y que dieron fin a la aplicación del modelo Neoliberal en la región. Sin embargo a nivel mundial el modelo económico neoliberal no solo no acabó sino que se recicló con el avance nanotecnológico abriendo nuevos horizontes de dominación; no obstante, bajo la misma lógica de sometimiento.

Es decir si con la doctrina del shock en las postrimerías del siglo pasado, la dinámica se desarrolló en torno a la minimización del poder estatal, la desregulación de los mercados y el sometimiento de la sociedad a partir de la imposición de paquetes políticos y económicos destinados a concentrar el dinero en las grandes corporaciones financieras bajo la teoría de que la mano invisible del mercado se encargaría de regularlo. Con el avance de la nanotecnología, esta lógica del despojo ya no solo se reduce al campo de la especulación financiera, sino que se traslada con mayor fuerza al campo biopolítico del sometimiento, esta vez con una estrategia distinta. Aquí ya no importa tanto el discurso del gobierno en cuestión, ni la mayor o menor presencia del Estado, sino que esta vez, aparte de que se profundiza la desregulación de los mercados con las crisis económicas, el incremento de impuestos en los sectores desfavorecidos la supresión del gasto público, pero sobre todo el incremento de la deuda externa; Se consolidan nuevas formas de sometimiento en un modelo de mercado virgen que no presenta límites de acción aparentes ya que no permite reconocer fácilmente las nuevas formas de explotación, porque invisibiliza el nuevo modo de producción, dejando a las poblaciones totalmente en un estado vulnerable, lo que convierte este nuevo campo de acción en un negocio altamente lucrativo que no encuentra resistencia.

Por ejemplo bajo la lógica de Foucault la biopolítica del poder a escala nanométrica, funcionaría a través de la bioingeniería genética donde no solo buscó modificar los alimentos sino aún más la salud de las personas a través de la especulación de la industria farmacéutica. La Nanotecnología permitió aplicar este modus operandi a través de la especulación pero a niveles nanométricos. Entonces si bien en los comienzos del Neoliberalismo y su doctrina del shock tenemos la aplicación primaria en el campo de la especulación financiera como la que sucedió con la crisis asiática y el efecto tequila México dejaron efectos devastadores en la economía de aquellos países y por último la crisis económica mundial, en los que es a partir de la especulación donde se produce la fuga de capitales en masa que traen abajo la bolsa de valores y luego redundan en jugosos negociados para las empresas de grandes corporaciones transnacionales que vienen a “reconstruir el país” salvando a la banca con el impuesto de los contribuyentes, o en el caso de la primavera árabe y las guerras que se sucedieron financiadas por EEUU con el objetivo de “restaurar la democracia” el año 2011 y los importantes negocios que se firmaron después para la reconstrucción de los países donde miles de niños murieron y que luego fueron adjudicados a importantes corporaciones ligadas al capital financiero mundial quienes fueron los más beneficiados; con el Neoliberalismo Nanotecnológico tenemos un nivel de penetración mucho mayor donde las víctimas ya no son directamente los países más pobres sino aún más los sectores más vulnerables de la población, sobre todo niños, mujeres y ancianos.

A nivel de las necesidades básicas biológicas con la modificación de los alimentos y la vacuna a las vacas del rGHB1 así como con la secuela de enfermedades que trajo en las personas que consumieron esa leche y los antibióticos que le fueron inoculados al animal, o la contaminación del agua en algunas provincias de EEUU pobladas por inmigrantes principalmente2. O bien con el uso de pesticidas GMO en los campos de soya también en EEUU y algunos países del sur global y su incidencia en el incremento de la tasa de cáncer en los consumidores y agricultores, la erosión de los suelos, el condicionamiento de los agricultores al suministro de semillas terminator que solo acabaron con el cultivo de algodón y con sus vidas en la India3, etc.

A nivel de la salud con la manipulación de epidemias y pandemias a nivel mundial que elevaron el riesgo de adquirir enfermedades degenerativas del sistema neurológico principalmente, tales como el alzheimer en quienes por prevención en el caso de las vacunas contra el Flu acudieron a inyectarse y tuvieron que padecer las secuelas4. Estudios que a partir del año 2013 fueron publicados por revistas científicas, dan fe de que esta nueva forma de mercantilización de la salud no solo eliminó el derecho a la salud de personas activamente productivas sino que aún más enajenó la vida de recién nacidos condenándolos a la enfermedad y la muerte en pos de una mercantilización sin límites, el modus operandi fue el mismo la especulación de la epidemia creada por una autoridad legitimada por el gobierno nacional y/o internacional que asegura que la vacuna es la solución y una vez que millones fueron vacunados la cruel verdad se sabe, la vacuna no solo no era efectiva sino que además dañaba el cerebro de los niños y condenaba a las personas que se hicieron vacunar a enfermedades degenerativas del sistema nervioso bajo el discurso de prevención.

El neoliberalismo no solo no se detuvo luego de la crisis económica a nivel mundial sino que aún más con la nanotecnología se hizo mucho más poderoso. Ahí donde ya no importaba el discurso de izquierda o de derecha, sino simplemente la aplicación de políticas que acabaran rápidamente con la vida de los nadie y de quienes amenazaban hundir el barco, parafraseando a Galeano, y donde organismos internacionales como el Banco Mundial habría proyectado un crecimiento mucho mayor de la población y la escasez de recursos esenciales para la vida para el año 2050, ¿era necesario destruir no solo la banca para una mayor acumulación, sino también el alimento, los animales, el ser humano y la vida misma para resguardar los cada vez más escasos recursos naturales, para quién?.

A nivel psicológico cooptando el sentido común de las personas a través del manejo mediático que destruye cualquier racionalidad que permita a la ciudadanía comprender su entorno. Un juego mediático que involucra lo que algunos llaman el doble pensar, y que consiste en juntar 2 categorías contradictorias bajo una consigna que se repite incansablemente hasta eliminar cualquier intento de racionalizar el discurso y hacer que este pese en la decisión final del electorado de esta manera se juntan dos premisas que no tienen aplicación práctica en la realidad y que se imponen por sobre cualquier lógica deductiva que resulte de un análisis racional. Esta consigna suele ser ni siquiera aplicable para el más básico razonamiento sin embargo se instaura por repetición como una dictadura de la razón.

Algunos mencionan que la actual sociedad en construcción sería una parodia de lo que escribió George Orwell en su libro 1984 donde relata la historia de cómo los medios condicionan la vida de las personas y sus decisiones, como son educadas sus fantasías, y sus sueños, sobre cómo se instaura la moral de quienes no deben cuestionar al sistema a riesgo de ser vaporizados y borrados de la memoria, y sobre todo como se reescribe la historia sobre lo que debe saberse y debe servir de ejemplo para mantener el mismo sometimiento y asegurar el orden y la estabilidad de una sociedad amnésica y donde el razonamiento se manipula en función de la información dominante, y como se anula cualquier intento de subversión bajo un estado policíaco.

En LatinoAmérica luego de haber sido recuperado el poder por grupos de oposición a los gobiernos de izquierda en Brasil y en Argentina ya empiezan a mostrar los primeros frutos de ese juego tan efectivo, Temer ya comenzó a privatizar la energía eléctrica y petróleo. Brasil dijo no a la corrupción cuando se consolidó el impeachment de Dillma Roussef y hoy quien dirige el país es vinculado a grandes redes de corrupción5. En Argentina la política de “reversión del populismo” de Macri, viene afrontando una deuda externa de “casi a 300.000 millones de dólares, prácticamente el 52% del PBI”.6

Pero más aún actualmente el Neoliberalismo Nanotecnológico se aplica con los conocimientos adquiridos del proyecto HAARP7, sobre el control del clima y la generación de huracanes, terremotos, ciclones y otros desastres naturales, ahí donde estos desastres han dejado muerte, y mayor miseria para los más vulnerables como en el caso de México y Puerto Rico además de otros, se presentan nuevas autoridades internacionalmente reconocidas a juntar donaciones para reconstruir el país y se habla de millones de dólares que al menos suman un 6% para reconstruir a México, señalando que la reconstrucción del país dará nuevas fuentes de trabajo a los mexicanos, claro que lo que no se dice es que el 94% restante lo pondrán las nuevas generaciones que tendrán que pagar con su vida, una deuda externa que los hará regresar al mismo juego de siempre. ¿Le resulta familiar?

Lo más dramático es que según un reporte científico8 del Dr. Gerardo Ceballos et al., del Instituto de Ecología, de la Universidad Autónoma de México y del Departamento de Biología de la Universidad de Standford, la tierra va hacia el sexto mayor evento de extinción. El estudio concluye que la tierra está experimentando un gran episodio de extinción de las especies que tendrían negativas consecuencias en el ecosistema, ya que el problema involucraría la desaparición de la vegetación y el hábitat tal y como lo conocemos, y que cumplen una función vital para la sostenibilidad de la civilización. Esto se ha descrito como la “aniquilación biológica”.

Esto sólo significa que para las nuevas generaciones, hacer política frente a este modelo económico de aniquilación de las especies hoy no es una opción de color o de partido, sino una cuestión de sobrevivencia.

Notas:

1 Ver Transgénicos: Una Muerte Silenciosa

2 Ver Le Monde Selón Monsanto

3 Íbid

4 Ver artículo de SYLVIA BOOTH HUBBARD, “Científicos del Colegio Médico Johns Hopkins Revelan un Informe sobre las Vacunas contra el Flu” *El artículo de Doshi fue publicado en Mayo del 2013, en British Medical Journal 2013; 346 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.f3037. BMJ 2013;346:f3037

5 Ver Artículo de Eric Nepomuceno, “Temer busca sobrevivir a cualquier precio”, 11-10-2017. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232595&titular=temer-busca-sobrevivir-a-cualquier-precio-

6 Ver Artículo de Marcelo Yaquet, ¿En manos de quién está Argentina?, 14-10-2017

7 por sus siglas en inglés Hard Frequency Active Auroral Research Program. Ver http://mkaku.org/home/

8 En un estudio realizado con 177 especies de mamíferos solo entre los años 1990 al 2015, la tasa de pérdida de población en vertebrados terrestres es extremadamente alta incluso en especies de baja preocupación, se habla de un 32% a más en un rango geográfico y más de 40% que habría experimentado una disminución en su población…Ver Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines Gerardo Ceballosa,1, Paul R. Ehrlichb,1, and Rodolfo Dirzob a Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City 04510, Mexico; and b Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA 94305. Contributed by Paul R. Ehrlich, May 23, 2017 (sent for review March 28, 2017; reviewed by Thomas E. Lovejoy and Peter H. Raven)

Te gusto, quieres compartir