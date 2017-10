ENADE: de Uribe a Fox

Miguel Ángel Sandoval

“Ahora traen a Fox que en verdad no entiendo que viene a presentar de novedoso”

Los señores que organizan Enade siguen sin entender el signo de los tiempos. No se dan cuenta que con los invitados “de lujo” que traen solo muestran su vena conservadora cada vez más alejada del pulso de la sociedad guatemalteca. No hace mucho presentaron al señor Uribe de Colombia y ahora traen a Vicente Fox de México. La impresión que dejan estos dos personajes súper conservadores es que Enade mantiene una visión atrabiliaria de la economía, la sociedad y la política.

Pero sobre todo, no hay continuidad en sus propuestas. Trabajan al ritmo de ocurrencias y nada más. Se gastaron un poco de plata con un político de los EEUU para la seguridad y de la fecha para hoy no existe nada parecido a avances en la seguridad. Paso lo mismo con Uribe. Ahora nos traen a Vicente Fox que en verdad no entiendo que viene a presentar de novedoso. Se trata de político rustico, un ranchero con pisto, sin el menor sentido de los espacios públicos y de algo parecido a la concertación. Aunque en el medio jurásico de nuestro país pueda parecer alguien sensato, cuando llama a planificar la construcción de la infraestructura con visión de largo plazo.

En otro nivel de análisis, es lo mismo con la idea de ciudades intermedias. Parece que la propuesta se quedó en una fumada de ocasión pero no hay nada que permita constatar algún avance o que nos diga que el proyecto tiene tal nivel de ejecutoria. Y ahora se sacan de la manga un evento para ver si les suena la flauta con proyectos de construcción vial vía las alianzas público-privadas. O con la privatización pura y simple de las carreteras para, según ellos, hacer el negocio del siglo, al estilo del negocio de la autopista Palin-Escuintla que ya reporta ganancias millonarias para la empresa (1,100 millones) y cacahuates para el Estado por solo 11 millones.. Como se puede ver sin mucho esfuerzo, se trata de una agenda de negocios fáciles y con retorno de capital sin riesgos, no un planteamiento de alcance nacional.

En otra ocasión el invitado fue Tony Saca que guarda prisión por corrupto en El Salvador. No sé a qué vino, pues no creo que haya disertado sobre las bondades de la corrupción. Pero el punto que me interesa destacar es la falta de sentido de sus propuestas. Especialmente por el rumbo que tiene el país en los días que corren. Quizás valdría la pena discutir con seriedad sobre un hecho solo visto en nuestro país: la economía crece en los últimos años y la pobreza crece aún más. Que dicen de esto los sesudos analistas de Fundesa y los encuentros del tipo Enade?

Me parece que si quisieran analizar a todo del país y sus problemas reales, bien podrían hacer del encuentro de Enade una reflexión profunda de los efectos de la corrupción y la impunidad que nos tienen atenazados como país y que en el fondo, los señores de Enade han sido beneficiarios, directos o indirectos en las últimas décadas para decir lo menos. A titulo de ejemplo bien podría discutir sobre la negativa al pago de impuestos por empresas como Aceros de Guatemala, Energuate, Camino Real, entre otros, o la posición tajante antisat de los ganaderos y otros sectores vinculados al agro.

En serio, discutan con profundidad sobre la corrupción, quizás luego les creamos un poco.

