Florecerás Guatemala, pero no con macetas institucionales

Luis Mack escribe 1) como si lo que está pasando en Guatemala fuera una mera crisis institucional; 2) como si no hubieran análisis críticos, sistemáticos y profundos que diagnostican los problemas políticos, no a partir de los elementos puramente institucionales que él enfatiza, sino a partir de elementos de poder, ideología y hegemonía más profundos; 3) como si é fuera el primero en identificar todos estos problemas (de ahí que no cita a nadie) y el primero en ofrecer soluciones (de ahí que no hay ni una sola referencia) (ver http://wp.me/p8cdU1-6KA). El, pues, quiere ofrecer la visión del todo y la solución para todo.

En mi opinion, sin embargo, parte del problema en todas las ofertas de reformismo que se han discutido en Guatemala, incluyendo la que Mack ahora nos propone, es que se quedan precisamente al nivel de lo que plantea Mack, el nivel puramente institucional. No es que no haya elementos importantes en su descripción de las cosas, hay varios, sino que dicha descripción es insuficiente no solo teórica sino que también políticamente.

Basta solo un ejemplo: el problema principal del sistema político no es el «monopolio del poder». La cooptación del Estado NO se debe a dicho monopolio. Pero eso es lo que dice una perspectiva liberal, que pone énfasis en partidos políticos que se pueden alargar en su estancia en el poder, esa que habla de «alternancia en el poder», etc. De acuerdo a este criterio superficial, Alemania bajo Angela Merkel sería un país cooptado por la democracia cristiana pues Merkel ha estado en el poder desde el 2005! Esto es lo que argumenta la extrema derecha neonazista en ese país. Al mismo tiempo, con el criterio de Mack el gobierno revolucionario de Maduro en Venezuela tendría al Estado totalmente cooptado porque no ha habido – según él – «alternancia en el poder». Esto es lo que argumenta la derecha neoliberal en Venezuela. Este concepto de «cooptación» es pues, realmente, superficial e, incluso, incoherente con el liberalismo mismo.

El problema, desde el punto de vista de la ciudadanía más organizada (esto resalta la necesidad de una metodología y una interpretación comprometida con los intereses de abajo y no con un objetivismo institucional liberal como el que exhibe Mack), es un sistema de dominación diseñado para que haya alternancia en el poder, para que haya cambios y relevos dentro de la clase política dominante, para que haya cierta competencia electoral y cierta participación ciudadana, PERO TODO ESTO PRECISAMENTE PARA QUE NO CAMBIE NADA ESTRUCTURAL Y PROFUNDO en el modelo de economía política y economía moral que subyace al Estado neoliberal de derecho. Se trata de un modelo de dominación diseñado para que se reproduzca el poder de la sociedad política dominante (dentro de la cual hay alternancia e incluso balances en base a la corrupción, el tráfico de influencias, el transfuguismo, el financiamiento ilícito, etc., etc.) al mismo tiempo que mucha gente de abajo cree que son ellos/as quienes han electo a sus autoridades y que lo han hecho en libertad y por su propia decisión. Por tanto, sin un análisis de cómo funciona el proceso hegemónico (el que convence a la gente bajo dominación de que está escogiendo en libertad), entonces, no hay diagnóstico crítico de la cooptación del Estado y no hay solución estructural y profunda para ello.

Solo basta examinar la cuestión de la cooptación del Estado, entonces, para ver lo corto que se queda Mack y lo mucho más profundo que debemos ir si queremos que Guatemala florezca. Pues no se trata solamente de cambiar macetas institucionales sino de cambiar las relaciones de poder que están en la raíz de la cooptación del Estado en Guatemala.

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

